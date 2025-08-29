Blocul din Germania în care stau români, rușinea țării. Oamenii trăiesc printre gunoaie, „pescuiesc” șobolani de la fereastră

Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 15:25
de Daoud Andra

Diaspora
FOTO: colaj/Bild

În inima Germaniei, un complex rezidențial ridicat la sfârșitul anilor ’70 a ajuns astăzi sinonim cu decăderea și disperarea. Catalogat drept „cel mai prost proiect de locuințe prefabricate din Germania”, imobilul cu 12 etaje adăpostește 759 de persoane provenite din 30 de țări, de la solicitanți de azil până la beneficiari de ajutor social.

Scene dezolante într-un complex rezidențial din Germania

Imaginea care circulă acum în presa germană și stârnește indignare surprinde doi locatari care „pescuiesc” șobolani de la fereastra unei bucătării: unul aruncă undița în curte și prinde rozătoarea vie, iar celălalt o lovește cu un băț. Această scenă, relatată de Bild, a stârnit râsete printre vecini, dar pentru opinia publică a devenit simbolul unei realități greu de acceptat – o comunitate captivă în mizerie și lipsă de perspective.

Clădirea a intrat în atenția autorităților încă din perioada pandemiei de coronavirus, când a fost complet izolată de poliție din cauza condițiilor sanitare dezastruoase. Zeci de locatari s-au infectat atunci, însă situația nu s-a îmbunătățit nici astăzi.

În fața blocului zac grămezi de gunoaie, parcarea este presărată cu mașini abandonate, unele răsturnate pe o parte, iar printre ele tronează un motor scos și așezat pe un palet. „Nu e sigur nici măcar să stai lângă fereastră”, avertizează agentul imobiliar Sebastian Fesser, proprietar a patru apartamente în clădire. „Locatarii aruncă mâncare, gunoaie și chiar cutii de vopsea direct pe geam.”

Interiorul este la fel de dezolant: miros pregnant de urină pe coridoare, mizerie pe scări și apartamente părăsite, cu ușile smulse. În fața unuia dintre ele, cineva a aplicat spumă de construcție pentru a bloca invazia gândacilor. Ramona S., o femeie de 45 de ani care locuiește la etajul trei, mărturisește că înainte de a intra în locuință bate din picior de trei ori, pentru a speria șobolanii: „Am văzut unul cât o pisică.”

Blocul este înconjurat de mașini abandonate

Refugiați și români prinși în capcană

Chinul nu este doar al germanilor defavorizați. Printre locatari se află și refugiați din Ucraina. Iulia Mostova, de 22 de ani, povestește că urcatul până la etajul șase, unde stă, a devenit un coșmar, mai ales că liftul nu funcționează de mai bine de un an. Administratorul imobilului, Dominik Fricke, recunoaște că nu are soluții: „Nu există bani pentru reparații, iar proprietarul majoritar este insolvent. Chiar și firmele de întreținere refuză contractele când aud adresa.”

Situația e dramatică și pentru românii Mircea și Elena Jiga, care trăiesc acolo de zece ani. Pentru apartamentul lor de 50 de metri pătrați plătesc 700 de euro chirie. „Am încercat să ne mutăm de nenumărate ori, dar când spuneam adresa, eram imediat refuzați. E o pată pe reputație”, spun cei doi, potrivit publicației citate.

Un bloc abandonat de toată lumea

Până și curierii evită clădirea. Poștașii refuză să intre, lăsând doar avize în cutiile poștale. Autoritățile locale recunosc gravitatea situației, dar ridică din umeri. „Nimeni nu ar trebui să trăiască așa, dar declararea clădirii ca nelocuibilă presupune condiții legale greu de îndeplinit și se poate face doar pentru fiecare apartament în parte”, explică un purtător de cuvânt al orașului.

Conform unui raport NDR, municipalitatea și districtul plătesc anual 1,28 milioane de euro pentru chiria și întreținerea apartamentelor, bani care se duc în mare parte către administratorul judiciar. Între timp, locatarii continuă să trăiască în mijlocul gunoaielor, al șobolanilor și al disperării.

