Black Widow dezvăluie trecutul dur al lui Natasha Romanoff. De ce să vezi filmul pe Disney+

Natasha Romanoff, alias Black Widow, a primit în 2021 filmul solo pe care îl merita de mai mult timp — însă abia după ce și-a dat viața în „Avengers: Endgame”. Black Widow explorează cu intensitate umbrele trecutului ei, iar filmul de pe Disney+ te poartă într-o poveste emoționantă și tensionată, în care spionajul, familia pierdută și traumele prelungi semnificativ evoluția personajului. A debutat simultan în cinematografe și pe Disney+ Premier Access, marcând o mișcare controversată în industrie, dar a oferit o aventură cinematografică memorabilă.

Filmul este regizat de Cate Shortland, cu scenariu semnat de Eric Pearson, pe bazele ideilor lui Jac Schaeffer și Ned Benson. Rolurile principale sunt interpretate de Scarlett Johansson (Natasha) și Florence Pugh (Yelena), alături de David Harbour, Rachel Weisz și Ray Winstone. Acțiunea se desfășoară între evenimentele filmului Captain America: Civil War și momentul în care Black Widow își încheie povestea în Endgame, fapt care adaugă profunzime narațiunii.

Filmul se remarcă prin scene de acțiune viscerală și bine coregrafiată — regizoarea a urmărit un ton mult mai realist decât spectacolele stilizate obișnuite în MCU. Criticii au apreciat atât dinamismul secvențelor de luptă, cât și chimia dintre Johansson și Pugh, care aduc umanitate și tensiune relațiilor complexe din film. Rotten Tomatoes a notat că temele mai profunde sunt uneori înecate de acțiune, dar rămâne o aventură solidă, cu un cast secundar de excepție.

Conflict la nivel executiv și strategii de lansare

Premiera filmului a fost una fără precedent: simultan în cinematografe și pe platforma Disney+ cu Premier Access, adică printr-o plată suplimentară. În weekendul de lansare, filmul a înregistrat încasări impresionante: 379 milioane de dolari la box office și 67 milioane doar din Premier Access. Astfel, a devenit primul film MCU care a generat peste 100 de milioane de dolari din cheltuieli de consum într-un singur weekend.

Controversa nu a lipsit: Scarlett Johansson a dat în judecată Disney, susținând că lansarea pe Disney+ simultan cu cea cinematografică i-a redus bonusurile contractuale legate de performanța la box office. Cazul s-a soluționat pe cale amiabilă câteva luni mai târziu. Această dispută a influențat dezbaterile privind echilibrul dintre streaming și cinematografie, mai ales în contextul pandemiei, când multe studiouri au încercat să regândească distribuția filmelor.

Impact cultural pentru filmul de pe Disney+

La nivel narativ, Black Widow oferă o poveste emoţionantă și una dintre cele mai intime priviri asupra originii lui Natasha, incluzând familia formată — Alexei, Melina și Yelena — și tragica destrămare a acesteia. Relația frățească dintre Natasha și Yelena devine punctul central al filmului. Florence Pugh oferă o interpretare remarcabilă, iar personajul său captivează prin sarcasm, emoție și o energie vulnerabilă, devenind rapid una dintre favoritele fanilor.

Ray Winstone, actorul care-l interpretează pe Dreykov, a dezvăluit ulterior că a fost demoralizat de reshoots care i-au schimbat complet viziunea asupra personajului, ajungând chiar să ceară să fie înlocuit. Această mărturisire arată cât de complex și complicat a fost procesul de producție, cu numeroase compromisuri și adaptări pentru a se integra în universul cinematografic Marvel.

La final, Black Widow este un film care rezonează emoțional și narativ, dar îți cere să accepți și provocările industriei actuale de entertainment. Este o producție care completează povestea eroinei și oferă publicului o privire mai profundă asupra unei figuri esențiale din MCU, consolidând în același timp moștenirea lui Natasha Romanoff.