Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
05 oct. 2025 | 13:51
de Andrei Simion

Bitcoin urcă la un nou record valoric, în timp ce SUA sunt blocate în criza bugetară

Bitcoin urcă la un nou record valoric, în timp ce SUA sunt blocate în criza bugetară
Bitcoin a atins duminică, 5 octombrie, un nou maxim istoric în timpul tranzacțiilor asiatice, depășind pragul de 125.000 de dolari și trecând peste recordul stabilit la mijlocul lunii august. Creșterea a fost alimentată de fluxuri consistente către fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) pe bitcoin și de sentimentul pozitiv din piețele de acțiuni din SUA. În același timp, incertitudinea generată de blocajul bugetar american a orientat o parte dintre investitori către active considerate „refugiu”, între care și criptomonedele, informează Reuters.

De ce urcă Bitcoin acum

Mai mulți analiști pun raliul pe seama unei combinații între apetit instituțional în creștere și un dolar mai slab, ceea ce alimentează așa-numitul „debasement trade” – ideea că activele rare câștigă teren atunci când moneda fiat își pierde puterea de cumpărare. Intrările nete în ETF-urile spot, alături de așteptări privind reglementări mai previzibile în SUA, au întărit trendul ascendent al săptămânii, împingând prețul spre un nou vârf.

Un alt element este sezonalitatea: luna octombrie a fost istoric favorabilă pentru bitcoin, iar momentum-ul de început de lună a catalizat noi ordine de cumpărare. Pe acest fundal, criptomoneda a urcat peste niveluri-cheie urmărite de traderi algoritmici, accelerând mișcarea.

Contextul politic din SUA și efectele în piețe

Criza bugetară din Statele Unite – cu un guvern federal parțial închis și negocieri blocate în Congres – a adăugat un strat de incertitudine pe piețele tradiționale. Investitorii au încercat să se poziționeze defensiv, redistribuind o parte din capital către active percepute ca protecție împotriva riscului politic și a întârzierilor în publicarea datelor economice. Slăbirea dolarului și avansul indicilor bursieri au creat, paradoxal, un cadru propice pentru continuarea raliului la Bitcoin.

Pentru moment, întrebarea cheie este sustenabilitatea peste pragul de 125.000 de dolari. Dacă intrările în ETF-uri rămân solide și tensiunile politice persistă, piața ar putea testa noi maxime. În schimb, o închidere rapidă a „shutdown-ului” și o întărire a dolarului ar putea declanșa marcări de profit, menținând volatilitatea la cote ridicate.

Vreme de iarnă în octombrie: ploi, vânt puternic și ninsori viscolite la altitudini mari, avertizează ANM
Cel mai mare lac heliotermic din lume este în România. Ce fenomen de produce acolo, este căutat de turiști din toată Europa
Cel mai mare lac heliotermic din lume este în România. Ce fenomen de produce acolo, este căutat de turiști din toată Europa
Cum oprești funcțiile AI pe telefon și PC: iPhone (Apple Intelligence), Samsung (Galaxy AI), Facebook, WhatsApp, Instagram (Meta AI), Google (Gemini) și Microsoft (Copilot)
Cum oprești funcțiile AI pe telefon și PC: iPhone (Apple Intelligence), Samsung (Galaxy AI), Facebook, WhatsApp, Instagram (Meta AI), Google (Gemini) și Microsoft (Copilot)
De ce au acceptat autoritățile elene să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ce șanse are fostul primar să evite extrădarea: „Nu mai sunt portițe"
De ce au acceptat autoritățile elene să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ce șanse are fostul primar să evite extrădarea: „Nu mai sunt portițe”
Credincioșii au furat startul. Coadă de sute de oameni la Catedrala Mitropolitană din Iaşi pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva. Pelerinajul începe pe 8 octombrie
Credincioșii au furat startul. Coadă de sute de oameni la Catedrala Mitropolitană din Iaşi pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva. Pelerinajul începe pe 8 octombrie
Ai nevoie de autorizație pentru izolarea unui apartament la exterior? Ce prevede legea
Ai nevoie de autorizație pentru izolarea unui apartament la exterior? Ce prevede legea
Jeff Bezos, șeful Amazon, spune în cât timp milioane de oameni vor trăi în spațiu alături de roboți și centre AI pe orbită
Jeff Bezos, șeful Amazon, spune în cât timp milioane de oameni vor trăi în spațiu alături de roboți și centre AI pe orbită
Cum verifici prospețimea nucilor în câteva secunde: trucul prin sunet folosit de bucătari
Cum verifici prospețimea nucilor în câteva secunde: trucul prin sunet folosit de bucătari
Descoperire uimitoare: bacteriile ar putea influența somnul
Descoperire uimitoare: bacteriile ar putea influența somnul
Cele mai utile sfaturi pentru drumeții de toamnă pe munte. „Dacă un urs dă semne că vrea să vă urmărească..."
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: "Mă bucur enorm de mult"
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Horoscop chinezesc 6-12 octombrie. Zodia care are noroc dublu în această săptămână
Cea mai simplă rețetă de murături. Ies crocante, gustoase și fără să se înmoaie. Secretul e într-un singur ingredient
Accidentul fatal din Neamț a fost filmat. Un tânăr de 21 de ani a murit, două adolescente sunt în stare gravă
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...