Bitcoin urcă la un nou record valoric, în timp ce SUA sunt blocate în criza bugetară

Bitcoin a atins duminică, 5 octombrie, un nou maxim istoric în timpul tranzacțiilor asiatice, depășind pragul de 125.000 de dolari și trecând peste recordul stabilit la mijlocul lunii august. Creșterea a fost alimentată de fluxuri consistente către fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) pe bitcoin și de sentimentul pozitiv din piețele de acțiuni din SUA. În același timp, incertitudinea generată de blocajul bugetar american a orientat o parte dintre investitori către active considerate „refugiu”, între care și criptomonedele, informează Reuters.

De ce urcă Bitcoin acum

Mai mulți analiști pun raliul pe seama unei combinații între apetit instituțional în creștere și un dolar mai slab, ceea ce alimentează așa-numitul „debasement trade” – ideea că activele rare câștigă teren atunci când moneda fiat își pierde puterea de cumpărare. Intrările nete în ETF-urile spot, alături de așteptări privind reglementări mai previzibile în SUA, au întărit trendul ascendent al săptămânii, împingând prețul spre un nou vârf.

Un alt element este sezonalitatea: luna octombrie a fost istoric favorabilă pentru bitcoin, iar momentum-ul de început de lună a catalizat noi ordine de cumpărare. Pe acest fundal, criptomoneda a urcat peste niveluri-cheie urmărite de traderi algoritmici, accelerând mișcarea.

Contextul politic din SUA și efectele în piețe

Criza bugetară din Statele Unite – cu un guvern federal parțial închis și negocieri blocate în Congres – a adăugat un strat de incertitudine pe piețele tradiționale. Investitorii au încercat să se poziționeze defensiv, redistribuind o parte din capital către active percepute ca protecție împotriva riscului politic și a întârzierilor în publicarea datelor economice. Slăbirea dolarului și avansul indicilor bursieri au creat, paradoxal, un cadru propice pentru continuarea raliului la Bitcoin.

Pentru moment, întrebarea cheie este sustenabilitatea peste pragul de 125.000 de dolari. Dacă intrările în ETF-uri rămân solide și tensiunile politice persistă, piața ar putea testa noi maxime. În schimb, o închidere rapidă a „shutdown-ului” și o întărire a dolarului ar putea declanșa marcări de profit, menținând volatilitatea la cote ridicate.