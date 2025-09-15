Bistriţa: doi copii de 11 ani, agresaţi şi urcaţi cu forţa într-o maşină. Cine este agresorul

Un incident grav petrecut în municipiul Bistriţa a atras atenţia opiniei publice şi a autorităţilor, după ce doi copii de 11 ani au fost loviţi şi urcaţi cu forţa într-o maşină de către un bărbat de 33 de ani. Evenimentul s-a produs în seara de 13 septembrie, în apropierea unui parc din oraş, şi a fost declanşat, potrivit anchetatorilor, de o dispută privind jucării abandonate. Din fericire, cei doi minori au reuşit să scape, să ceară ajutorul trecătorilor şi să alerteze poliţia.

Cum a avut loc incidentul

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, totul s-a petrecut în jurul orei 19.00, într-un parc frecventat de copii şi părinţi. Pe fondul unor neînţelegeri legate de nişte jucării lăsate în spaţiul de joacă, bărbatul de 33 de ani ar fi recurs la violenţă, lovindu-i pe cei doi copii. Ulterior, acesta i-ar fi forţat să intre în maşina sa, parcată în apropiere. Gestul său a creat panică în rândul minorilor, care au reuşit, după câteva momente de tensiune, să sară din autoturism.

Unul dintre copii a alertat imediat mai multe persoane aflate în zonă, cerând ajutor. Trecătorii au reacţionat rapid şi au sesizat poliţia, ceea ce a dus la o intervenţie promptă a autorităţilor. La scurt timp, un echipaj al Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Bistriţa a identificat maşina şi l-a prins pe bărbatul implicat.

Agresorul era sub influenţa alcoolului

După ce a fost prins, bărbatul a fost condus la sediul poliţiei pentru audieri. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat, confirmând faptul că acesta consumase băuturi alcoolice înainte de incident. Situaţia a amplificat gravitatea faptei, având în vedere că implicarea alcoolului poate influenţa comportamente agresive şi decizii iraţionale.

Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale au dispus reţinerea sa pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat pentru lovire sau alte violenţe şi lipsire de libertate în mod ilegal. După audieri, dosarul a fost prezentat procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa.

Măsurile luate de procurori

Procurorii au decis plasarea bărbatului sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Această măsură îi impune să respecte anumite restricţii, să nu părăsească localitatea fără permisiune şi să se prezinte periodic la organele judiciare. Totodată, ancheta continuă, poliţiştii încercând să stabilească cu exactitate toate circumstanţele incidentului şi să afle dacă bărbatul a mai avut antecedente de acest tip.

Poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale şi cei ai Biroului Rutier din Bistriţa investighează cazul în detaliu, urmând să adune probe şi declaraţii pentru a documenta corect dosarul. Ancheta va analiza şi posibilele traume psihologice suferite de cei doi copii, care au trecut printr-o experienţă extrem de dificilă.

Reacţii şi consecinţe

Incidentul de la Bistriţa ridică întrebări legate de siguranţa copiilor în spaţiile publice şi necesitatea unei supravegheri sporite. De asemenea, cazul scoate în evidenţă pericolul pe care consumul de alcool îl poate reprezenta atunci când este asociat cu un comportament violent. În acest context, autorităţile locale au transmis că vor acorda atenţie sporită zonelor de joacă pentru copii şi că patrulele de ordine publică vor fi intensificate în special seara, când riscul de incidente este mai mare.

Comunitatea locală a reacţionat cu îngrijorare, iar părinţii copiilor vizaţi beneficiază de sprijin psihologic pentru a gestiona mai uşor trauma trăită de cei mici. Autorităţile atrag atenţia că orice situaţie suspectă trebuie raportată imediat, pentru a preveni consecinţe grave.