BIDFF 2025: Dansul ca formă de rezistență revine la București între 11 și 14 septembrie

Bucharest International Dance Film Festival (BIDFF), singurul eveniment din România dedicat exclusiv filmului de dans, revine în capitală între 11 și 14 septembrie 2025 cu o ediție care reflectă un spirit al vremurilor în care trăim: fragil, dar dornic de creație. Sub tema „Keep Calm and Keep On Moving”, festivalul propune o reflecție profund artistică asupra corpului uman ca instrument de reziliență, adaptare și supraviețuire.

Ajuns la ediția a XI-a, BIDFF continuă să îmbine dansul, cinema-ul și noile tehnologii într-o formulă interdisciplinară care aduce laolaltă artiști din întreaga lume și un public tot mai curios să exploreze forme de artă emergente. Într-un context global marcat de crize și instabilitate, festivalul lansează un îndemn clar: să nu ne oprim, să dansăm, să creăm, să transformăm realitatea prin mișcare.

Un festival despre corp, memorie și supraviețuire artistică

Tema din acest an, „Keep Calm and Keep On Moving”, nu este doar un joc de cuvinte inspirat, ci un manifest. Carmen Coțofană, directoarea festivalului, a subliniat că ediția din 2025 este despre continuitate în fața dificultăților, despre a merge mai departe prin și cu arta:

„Se spune adesea că în vremuri de război penițele poeților tac. Dar poate și opusul e valabil. Poate, atâta timp cât artiștii nu tac, cât continuăm să ne mișcăm, să scriem, să cântăm, să dansăm, răul nu poate răzbate în lume.”

Această ediție BIDFF este o pledoarie pentru corp ca formă de expresie, rezistență și reinventare. Într-o lume tensionată și adesea blocată, corpul rămâne un reper profund uman. Iar dansul – ca limbaj universal – capătă o încărcătură simbolică, emoțională și politică, devenind un canal prin care se exprimă nevoia de a merge mai departe.

Festivalul va reuni peste 20 de evenimente artistice în patru zile, adresându-se nu doar publicului iubitor de dans contemporan, ci și celor interesați de cinematografie, artă digitală, performance, realitate virtuală și discuții teoretice pe marginea artei corpului.

O structură diversă și un program gândit pentru toate simțurile

BIDFF 2025 păstrează cele cinci secțiuni care au devenit semnătura sa: Expand, Community, Exchange, VR și Films. Acestea acoperă o gamă largă de evenimente – de la proiecții de filme și instalații imersive, până la ateliere, conferințe și întâlniri între artiști și public. Totul într-o abordare multidisciplinară, care pune accentul pe colaborare, experiment și schimb de idei.

Printre locațiile confirmate pentru această ediție se numără Cinema Elvire Popesco, Grădina cu Filme – Cinema and More, Centrul Național al Dansului București (CNDB), SAC@Malmaison și Teatrul Masca – spații deja cunoscute pentru deschiderea lor către proiecte inovatoare și arte performative. BIDFF va activa și alte locații partenere din București, amplificând prezența dansului în spațiul urban.

În secțiunea VR, publicul va putea experimenta dansul într-un mediu complet nou – realitatea virtuală. Acest tip de imersiune artistică devine o metodă alternativă de percepere a mișcării, extinzând granițele performativului dincolo de spațiul scenic clasic.

Secțiunea Films va include selecții de scurtmetraje și filme de autor, cu accent pe coregrafie cinematografică și narațiuni corporale. Producții din Europa, Asia, America de Nord și America Latină vor fi prezentate în premieră națională, multe dintre ele premiate la festivaluri internaționale de profil.

Bucureștiul devine capitala filmului de dans din Europa de Est

De la prima sa ediție în 2015, Bucharest International Dance Film Festival s-a impus ca un reper în peisajul cultural din România și Europa de Est, fiind unul dintre puținele festivaluri de film de dans din regiune. Cu fiecare an, BIDFF a reușit să aducă în prim-plan artiști emergenți, dar și nume consacrate, să provoace dialoguri între discipline și să creeze punți între arte, public și tehnologie.

Organizat de Asociația Tangaj Collective, festivalul este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) și de Primăria Municipiului București prin ARCUB, în cadrul Programului „București. Împreună” 2025. Partenerii media principali includ Radio Guerrilla, ELLE, Viva, IQads, Revista FILM, Haute Culture, dar și platforme culturale independente.

Cu o identitate artistică puternică și o comunitate fidelă, BIDFF continuă să se reinventeze fără să-și piardă esența: dansul ca formă de cinema și cinema-ul ca formă de dans. Este un eveniment care atrage dansatori, regizori, vizionari, dar și spectatori curioși să descopere noi moduri de a simți, vedea și înțelege arta.

Programul complet, detalii despre locații, bilete și înscrierea la ateliere vor fi disponibile pe site-ul oficial al festivalului: www.bidff.ro, precum și pe paginile oficiale de Facebook și Instagram.

Într-o lume aflată în permanent dezechilibru, BIDFF 2025 propune o soluție artistică: să nu ne oprim din a crea și a ne mișca. Cu calm. Cu curaj. Cu sens.