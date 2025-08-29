Ultima ora
29 aug. 2025 | 12:57
de Daoud Andra

BIAS 2025: Spectacol aviatic de trei zile la București. Program complet și ce aeronave vor putea fi văzute. Marea Britanie se retrage de la eveniment

Actualitate
FOTO: Playtech.ro

Bucharest International Air Show (BIAS) 2025 revine la București cu un spectacol aviatic de excepție, programat între 29 și 31 august. Timp de trei zile, peste 200 de piloți și aeronave din România și din întreaga lume vor transforma cerul Capitalei într-o adevărată scenă aeriană, oferind publicului demonstrații spectaculoase și momente pline de adrenalină. Evenimentul va avea loc la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și la ROMAERO, iar accesul este gratuit pentru toți vizitatorii.

Trei zile de show aviatic la București

Prima zi, vineri, 29 august, este dedicată profesioniștilor și pasionaților de aviație. Începând cu ora 10:00, publicul va putea vizita „Expoziția de Aviație Generală”, unde vor fi expuse aeronave civile și militare, echipamente aeronautice și standuri interactive. De asemenea, vizitatorii vor putea asista la antrenamente deschise și zboruri demonstrative pregătitoare pentru weekendul de spectacol.

Sâmbătă și duminică, 30 și 31 august, cerul Bucureștiului va fi animat de formații acrobatice internaționale și demonstrații aeriene impresionante. Printre acestea se numără Patrouille de France, RAF Red Arrows și alte echipe recunoscute la nivel mondial. Publicul va avea ocazia să vadă evoluții cu avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon, aeronave de colecție și demonstrații spectaculoase ale Forțelor Aeriene Române.

Parteneri tradiționali precum The Flying Bulls revin cu două aparate emblematice: Douglas DC-6B, fostul avion al mareșalului Tito, și P-51D Mustang, celebrul avion de vânătoare din al Doilea Război Mondial. La acestea se adaugă F4U-4 Corsair și elicopterul BO 105 C, recunoscut pentru manevrele acrobatice spectaculoase. Grecia va fi reprezentată de echipa „Daedalus”, care va evolua cu Beechcraft T-6 Texan II, iar România va fi prezentă prin „Șoimii României”, HAWKS OF ROMANIA, WHITE WINGS, BLUE WINGS și Flying Dragons Team.

BIAS 2025 a început vineri, 29 august (FOTO: Playtech.ro)

Echipa britanică Red Arrows de retrage

Forțele Aeriene Române vor aduce o gamă largă de aeronave militare, printre care F-16 Fighting Falcon, IAR 330 Puma, IAR 99 Șoim, C-27J Spartan, IAR 316 Alouette, Yak-52 și Antonov AN-26, oferind demonstrații de zbor la sol și în aer. HeliForce va reveni cu Mil Mi-2, iar Aeroclubul României va prezenta o serie de formații acrobatice de prestigiu.

Totuși, spectacolul va fi afectat de retragerea echipei britanice Red Arrows. Participarea acestora a fost anulată după prăbușirea unui avion polonez F-16 în timpul pregătirilor pentru Radom Air Show din Polonia. În comunicatul Ambasadei Marii Britanii la București se arată:

„Întreaga echipă acrobatică a Forțelor Aeriene Regale este alături de familia și prietenii pilotului avionului F-16 și transmite condoleanțe sincere Forțelor Aeriene Poloneze. Spectacolele programate pentru mâine și duminică la Radom Airshow, în Polonia, nu vor mai avea loc după anularea evenimentului. Din păcate, echipa acrobatică a Forțelor Aeriene Regale nu va mai zbura astăzi [vineri, 29 august] în România pentru a participa la Bucharest International Airshow.”

Accidentul a fost confirmat de un purtător de cuvânt al guvernului polonez, care a precizat că pilotul F-16 și-a pierdut viața în timpul pregătirilor pentru spectacolul aerian de la Radom, iar pista aeroportului rămâne închisă pentru desfășurarea anchetei.

Toamnă atipică în România. ANM a actualizat prognoza meteo pentru luna septembrie, ce schimbări ne așteaptă
