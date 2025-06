BEST OF Unvinpezi.ro 2025 – cele mai apreciate vinuri ale anului, premiate într-un eveniment dedicat pasiunii pentru vin

Pe 5 iunie 2025, la Grand Hotel Bucharest, a avut loc evenimentul anual BEST OF Unvinpezi.ro, dedicat exclusiv membrilor Clubului Unvinpezi.ro. Într-o atmosferă rafinată, cu degustări atent alese și discuții între pasionați, au fost desemnate cele mai vândute vinuri din ultimul an pe Unvinpezi.ro, vinuri românești și de import, în cele patru categorii: alb, roșu, roze și spumant.

Evenimentul a fost un prilej de celebrare a gustului, a comunității formate în jurul Unvinpezi.ro și a vinurilor care s-au remarcat prin calitate și popularitate în perioada 2024–2025.

La categoria vinuri românești, cele mai vândute etichete au fost:

✔️ Dealu’ Negru by Jelna Sauvignon Blanc 2024 – Crama Jelna (alb)

✔️ Epiphanie 2019 – Via Viticola 1809 (roșu)

✔️ La Plage Roze 2023 – Crama Rasova (roze)

✔️ Spumant Metodă Tradițională 2022 – Familia Darabont (spumant)

La categoria vinuri de import, au fost premiate:

✔️ Timo Vermentino 2024 – San Marzano (alb)

✔️ Masso Antico Primitivo Appassite 2024 – Masso Antico (roșu)

✔️ Nuit Blanche en Provence 2024 – Famille Negrel (roze)

✔️ H! Cava Barcelona Organic Brut – Barcelona Brands (spumant)

Evenimentul a reunit membrii Clubului Unvinpezi.ro care au avut ocazia să deguste aceste vinuri alese, să discute cu experți din industrie și să se bucure de o seară dedicată exclusiv celor care apreciază vinul de calitate. BEST OF Unvinpezi.ro devine astfel nu doar o gală a vinurilor preferate, ci și o experiență anuală de networking, rafinament și descoperire.

Abonamentul anual in Club Unvinpezi.ro vine cu beneficii semnificative, printre care se numără discount permanent de 10%, livrare gratuită la orice comandă, 4 sticle de vin premium cadou și o invitație dublă la evenimentele exclusive organizate de Unvinpezi.ro.

„Evenimentul Best of Unvinpezi.ro nu este doar o gală a celor mai apreciate vinuri, ci o celebrare a comunității noastre – oameni care iubesc vinul și vor să descopere în fiecare pahar o poveste nouă. Prin selecția noastră zilnică și prin evenimente precum acesta, ne dorim să aducem mai aproape de public vinuri remarcabile, atent alese, și să construim în jurul lor un spațiu dedicat pasiunii autentice pentru vin”, a declarat Dorin Gheonea, Brand Manager Unvinpezi.ro.

Unvinpezi.ro este platforma online dedicată iubitorilor de vin, unde găsești zilnic un vin excepțional, disponibil în stoc limitat, la cel mai bun preț din online-ul românesc. Unvinpezi.ro este singura platformă din România care comercializează în exclusivitate vinuri selectate de o echipă de 15 experți, printre care se numără și câștigători ai Campionatului Mondial de Degustare în orb, ediția 2023. Pe lângă oferta zilei, utilizatorii au acces la o selecție de aproape 600 de etichete atent alese – vinuri românești și de import, pachete tematice, cadouri inspirate, precum și beneficii exclusive în Club Unvinpezi.ro.

