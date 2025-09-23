Benzină în loc de motorină în rezervor – cum îți dai seama că ai greșit carburantul. Care sunt daunele și câți bani lași în service

O clipă de neatenție la pompă poate însemna o cheltuială uriașă la service. Alimentarea cu benzină a unei mașini diesel este una dintre cele mai frecvente greșeli ale șoferilor și poate duce la avarii costisitoare. Deși la prima vedere benzina și motorina par similare, diferențele dintre cele două tipuri de carburant sunt esențiale pentru funcționarea corectă a motorului. Dacă alimentezi greșit, motorul reacționează rapid, iar consecințele nu întârzie să apară.

În 2025, majoritatea stațiilor de alimentare folosesc pompe aproape identice ca aspect, ceea ce face ca riscul de a confunda carburantul să fie destul de ridicat. Mai ales că pistolul de benzină se potrivește perfect în orificiul rezervorului unei mașini diesel, invers fiind aproape imposibil.

Cum recunoști simptomele dacă ai pus benzină în loc de motorină

Primele semne că ai alimentat greșit apar chiar după câțiva kilometri. Motorul începe să scoată zgomote neobișnuite, vibrează puternic și își pierde din putere. Accelerația devine greoaie, iar din eșapament poate ieși fum alb sau gri. În cele mai multe cazuri, motorul se oprește complet după o distanță scurtă.

Problema apare din faptul că benzina, spre deosebire de motorină, nu are proprietăți de lubrifiere. Motoarele diesel au nevoie de o ungere constantă pentru componente precum pompa de înaltă presiune sau injectoarele. Lipsa lubrifierii duce la griparea pompei și la deteriorarea rapidă a injectoarelor, ceea ce înseamnă reparații complexe și costisitoare.

Cu cât circuli mai mult cu amestecul greșit, cu atât daunele devin mai severe. În unele situații, motorul poate fi afectat ireversibil și singura soluție rămâne înlocuirea completă.

Cât costă reparațiile și ce poți face imediat

Dacă ai observat că ai greșit carburantul, cel mai important pas este să nu pornești motorul. Cheamă imediat o platformă și du mașina la un service specializat, unde rezervorul să fie golit complet și circuitul spălat. Această operațiune costă, de regulă, între 800 și 1.500 de lei.

Dacă motorul a apucat să funcționeze mai mult timp cu benzină, daunele cresc semnificativ. Înlocuirea pompei și a injectoarelor poate trece de 6.000 de lei, iar repararea unui motor gripat ajunge chiar și la 25.000 de lei. Nici asigurarea CASCO nu te salvează, pentru că alimentarea greșită nu este acoperită de poliță.

Există totuși o excepție: dacă ai pus o cantitate foarte mică de benzină, 2-3 litri, și ai completat rezervorul cu motorină, daunele sunt improbabile. Atât timp cât proporția de benzină nu depășește 5% din volumul total, motorul nu ar trebui să sufere avarii.

Cum să eviți această greșeală

Prevenția rămâne cea mai bună soluție. Verifică întotdeauna etichetele de pe pompă înainte de a alimenta și acordă câteva secunde de atenție pistolului folosit. Chiar dacă ești grăbit sau distras, o verificare rapidă îți poate economisi mii de lei.

În plus, unele modele moderne de mașini sunt echipate cu sisteme care împiedică introducerea pistolului greșit, însă nu toate vehiculele beneficiază de această protecție. În lipsa lor, atenția șoferului este singurul filtru împotriva unei greșeli scumpe.