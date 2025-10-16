BenQ PD2770U, unul dintre cele mai ieftine monitoare de studio cu certificare Pantone. Calibrarea automată și acuratețea cromatică fac diferența

BenQ aduce pe piață un monitor care promite să schimbe regulile în segmentul profesional al afișajelor. Noul PD2770U oferă performanțe de studio, calibrare automată și certificare completă Pantone la un preț considerabil mai accesibil decât modelele concurente. Gândit pentru studiourile mici, designerii independenți și creatorii de conținut care au nevoie de culori precise, noul model face parte din familia BenQ AQCOLOR, cunoscută pentru fidelitatea cromatică de nivel profesional.

Lansat oficial pe 14 octombrie 2025, monitorul de 27 de inci cu rezoluție 4K UHD (3840×2160) își propune să ofere aceeași precizie și consistență pe care până acum doar studiourile mari și-au permis-o.

Precizie profesională, disponibilă pentru toată lumea

PD2770U vine cu o acoperire de 99% Adobe RGB, 99% DCI-P3 și 100% Rec.709 , oferind o reproducere cromatică impecabilă indiferent de domeniul de utilizare – de la fotografie și video editing la design grafic sau print. Calibrarea din fabrică este completată de tehnologia AQCOLOR , dezvoltată de BenQ pentru a asigura o precizie a culorilor verificată științific.

Monitorul este certificat Pantone Validated , Pantone SkinTone și Calman Verified , ceea ce garantează coerență între imaginea afișată pe ecran și culorile din materialele tipărite sau publicate digital. Este o premieră într-un segment de preț unde aceste certificări lipseau, iar BenQ își propune să reducă diferența dintre echipamentele de studio premium și soluțiile accesibile pentru freelanceri și echipe mici.

Peter Huang, președintele BenQ Corporation, explică strategia din spatele lansării: „Cu PD2770U, studiourile mici nu mai trebuie să aleagă între precizia profesională și costuri accesibile. Este un monitor gândit pentru performanță, dar și pentru sustenabilitate operațională, cu calibrare automată și administrare centralizată.”

Calibrare automată și administrare sincronizată între echipe

Una dintre inovațiile esențiale ale PD2770U este funcția de Light-Adaptive Calibration , care ajustează automat parametrii monitorului în funcție de lumina ambientală din studio. Acest sistem elimină nevoia de dispozitive externe de calibrare și reduce erorile care pot apărea în procesul de post-producție.

Pentru echipele care lucrează pe mai multe stații de lucru, BenQ introduce suport pentru administrare centralizată prin portul RJ45 LAN și software-ul DMS Local . Această soluție permite sincronizarea setărilor și calibrarea automată a mai multor monitoare simultan, menținând consecvența vizuală în proiecte colaborative și economisind timp prețios pentru coordonatorii de producție.

În mediile de design sau video post-processing, unde diferențele subtile de culoare pot genera ore de muncă pierdute, această uniformitate vizuală este un avantaj real. Monitorul menține în mod constant consistența culorilor, indiferent de locație sau intensitatea luminii, ceea ce îl face o soluție fiabilă pentru workflow-uri hibride sau distribuite.

Design și instrumente orientate către productivitate

BenQ PD2770U este construit în jurul unui panou Nano Matte care elimină reflexiile, iar pachetul include un parasolar magnetic ce permite lucrul în lumină puternică fără distrageri. Monitorul dispune de o bază ergonomică, ajustabilă în înălțime, înclinare, pivot și rotire, oferind confort chiar și în sesiuni lungi de editare.

Pentru control rapid, BenQ include Hotkey Puck G3 , un controller wireless care permite acces instant la modurile de culoare, luminozitate și sursele de semnal. În plus, software-ul Display Pilot 2 oferă funcții inteligente precum ICCsync (sincronizarea automată a profilurilor ICC între sistem și monitor), split-screen adaptiv și scurtături personalizabile pentru fluxuri de lucru complexe.

Această combinație de hardware și software face ca PD2770U să fie mai mult decât un simplu ecran – este un instrument de productivitate, calibrat pentru nevoile reale ale creatorilor de conținut.

Performanță de studio, preț de echilibru

BenQ PD2770U se poziționează ca unul dintre cele mai accesibile monitoare 4K cu certificare Pantone și calibrare automată integrată. Prin acuratețea culorilor, consistența între echipe și funcțiile profesionale orientate spre eficiență, monitorul redefinește segmentul entry-professional.

Pentru studiourile care își doresc precizie fără investiții masive în echipamente de calibrare sau management de culoare, PD2770U devine o alegere evidentă. Cu el, BenQ demonstrează că performanța de studio nu mai este un lux, ci o resursă accesibilă oricărui creator care pune accent pe detaliu și coerență vizuală.