Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 15:06
de Ozana Mazilu

BBC Studios aduce în România seriale și documentare de excepție în octombrie

ENTERTAINMENT
BBC Studios aduce în România seriale și documentare de excepție în octombrie
Drame puternice și povești care inspiră pe BBC First

Toamna aceasta, BBC Studios le pregătește telespectatorilor din România o selecție impresionantă de premiere pe canalele BBC First și BBC Earth. Luna octombrie vine cu povești memorabile, drame puternice și producții documentare care explorează atât trecutul umanității, cât și provocările lumii moderne. Oferta este variată, de la adaptări literare și thrillere polițiste, până la călătorii spectaculoase prin natură sau povești inspiraționale bazate pe fapte reale.

Prin mixul atent ales, BBC promite să ofere publicului local o experiență care depășește simpla vizionare, transformând fiecare episod într-o incursiune emoțională sau intelectuală. Dacă ești pasionat de drame istorice, anchete criminale, povești de supraviețuire sau explorări documentare, octombrie aduce un program ce merită urmărit pas cu pas.

Din 1 octombrie, The Paradise deschide luna cu o incursiune în lumea comerțului britanic de secol XIX. Serialul urmărește ascensiunea tinerei Denise, prinsă între ambițiile proprii și intrigile unui mediu dominat de putere și pasiune. Decorul victorian fastuos și tensiunile sociale din acea perioadă dau un farmec aparte poveștii inspirate de romanul lui Émile Zola.

Toamna aduce pe National Geographic investigații dure, culisele aeroportului din Melbourne și misterul Cleopatrei

La doar două zile distanță, pe 3 octombrie, începe Misterul lacului (Top of the Lake), sezonul doi. Serialul semnat de Jane Campion a câștigat deja recunoaștere internațională, iar noul capitol aduce-o pe detectiva Robin Griffin în fața unei anchete complicate pe plaja Bondi din Sydney. Dincolo de ancheta polițistă, serialul plonjează în dilemele personale și vulnerabilitățile personajului principal.

Umorul britanic nu lipsește nici el. Din 6 octombrie, clasicul Keeping Up Appearances readuce în prim-plan personajul inconfundabil Hyacinth Bucket, a cărei obsesie pentru perfecțiune duce la situații ridicole. Comedia de situație este completată de noi titluri cu miză dramatică, precum Răpită – Povestea lui Chloe Ayling, difuzată din 8 octombrie, inspirată de realitatea șocantă a unui model răpit în Italia. Tot în octombrie, fanii de polițist se pot bucura de Dezlegarea misterelor din tablou (The Art Detectives), unde crimele și secretele din lumea artei se împletesc cu suspansul.

Documentare captivante și explorări inedite pe BBC Earth

Canalul dedicat naturii și științei aduce și el noutăți remarcabile. Din 27 octombrie, documentarul Omul propune o călătorie complexă prin istoria speciei Homo sapiens. De la primele urme în Africa și până la supremația globală de astăzi, producția reconstituie, cu ajutorul tehnologiilor moderne, modul în care am devenit ceea ce suntem.

Înainte de acest titlu, din 8 octombrie, exploratorul Simon Reeve pornește într-o nouă aventură cu Descoperă Scandinavia cu Simon Reeve. Cele trei episoade aduc imagini spectaculoase din nordul Europei și o privire critică asupra provocărilor sociale și geopolitice din regiune. Seria combină frumusețea naturală cu întrebări despre viitorul continentului.

Tot la capitolul adrenalina călătoriilor intră și Cele mai periculoase drumuri din lume, sezonul șase, programat din 17 octombrie. Cupluri de vedete britanice se aventurează pe trasee complicate, de la drumurile din Zambia la cele din Java, combinând umorul și aventura cu descoperirea culturală.

O toamnă spectaculoasă pentru telespectatorii din România

Prin selecția de seriale și documentare din octombrie, BBC Studios își consolidează poziția ca furnizor de conținut de calitate. BBC First aduce drame emoționante, personaje memorabile și comedii clasice, în timp ce BBC Earth completează oferta cu producții care schimbă perspectiva asupra lumii.

Publicul din România are ocazia să descopere în această toamnă atât povești inspirate din realitate, cât și ficțiuni atent construite care pun în lumină dileme universale. Diversitatea programelor arată preocuparea BBC pentru echilibrul dintre divertisment, educație și reflecție.

Indiferent dacă alegi să urmărești o dramă victoriană, să intri în mintea unei detectiv sau să explorezi trasee nebunești pe drumuri periculoase, octombrie aduce experiențe memorabile. Canalele BBC First și BBC Earth reușesc, încă o dată, să ridice standardele televiziunii și să ofere conținut care inspiră, intrigă și fascinează.

