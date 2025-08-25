Bateria la mașina electrică – în ce stil ar trebui să conduci ca să-i prelungești viața

Un studiu publicat recent în revista științifică Nature a creat confuzie printre șoferii de mașini electrice și chiar a alimentat mituri despre modul în care ar trebui conduse aceste vehicule pentru a le proteja bateriile. Concluzia eronată trasă de unii a fost că un stil de condus mai sportiv, cu accelerații puternice, ar putea prelungi viața bateriilor. Specialiștii atrag însă atenția că realitatea este cu totul alta.

Potrivit companiei Aviloo, care se ocupă cu diagnosticarea și testarea bateriilor, interpretarea studiului a fost greșită. În timp ce cercetarea vorbea despre faptul că „descărcarea dinamică” este mai benefică decât ciclurile de curent constant folosite în laborator, unii au înțeles că acest lucru înseamnă că pedala de accelerație apăsată la maximum prelungește durata de viață a acumulatorilor. În realitate, condusul agresiv duce la mai mult consum, mai multe cicluri de încărcare și, în final, o degradare mai rapidă.

Ce arăta, de fapt, studiul

Cercetarea intitulată „Dynamic cycling enhances battery lifetime” a comparat două scenarii: descărcările constante și uniforme, folosite de obicei în teste de laborator, și descărcările dinamice, asemănătoare cu cele întâlnite în condusul real. Surprinzător, rezultatele au arătat că bateriile testate în condiții mai apropiate de viața de zi cu zi au rezistat mai bine decât cele supuse regimului uniform de laborator.

Problema a apărut atunci când concluziile studiului au fost prezentate în presă sau discutate în comunități online. Mulți șoferi de mașini electrice au dedus că dinamica înseamnă accelerații și viteze mari, ceea ce i-a făcut să creadă că un stil de condus sportiv ar putea proteja bateria. Această interpretare este însă departe de ceea ce au intenționat autorii studiului, iar specialiștii Aviloo subliniază că este vorba doar despre faptul că simulările de laborator nu reflectă întotdeauna realitatea condusului obișnuit.

Ce au descoperit testele făcute pe mașini reale

Pentru a lămuri situația, Aviloo a realizat propriile teste pe 402 vehicule electrice identice, monitorizând modul în care diferite stiluri de condus afectează acumulatorii. Rezultatele au fost clare: șoferii care conduc agresiv, cu accelerații frecvente și viteze mari, își degradează bateriile mai repede decât cei care conduc economic.

Explicația este simplă: un stil de condus sportiv consumă mai multă energie, ceea ce înseamnă că bateria trebuie reîncărcată mai des. Fiecare ciclu de încărcare și descărcare adaugă stres asupra celulelor, accelerând procesul de uzură. Nikolaus Mayerhofer, reprezentant Aviloo, a explicat că o mașină condusă economic pe o distanță de 100.000 km are același impact asupra bateriei ca una condusă agresiv pe 110.000 km. Diferența de 10% poate părea mică, dar pe termen lung devine semnificativă, mai ales având în vedere costurile ridicate de înlocuire a bateriilor.

În plus, încărcările rapide și obiceiul de a menține bateria la 100% pentru perioade lungi sunt alți factori care contribuie la scurtarea duratei de viață. Recomandarea experților este ca șoferii să limiteze folosirea stațiilor de încărcare rapidă doar la situațiile absolut necesare și să evite păstrarea vehiculului plin la capacitate maximă atunci când nu circulă.

Ce ar trebui să faci ca să prelungești viața bateriei

Chiar dacă informațiile despre degradarea bateriilor pot părea îngrijorătoare, vestea bună este că există soluții simple pentru a reduce riscurile. În primul rând, adoptă un stil de condus eficient, fără accelerații bruște și viteze foarte mari. Acest lucru nu doar că protejează bateria, dar scade și consumul total de energie.

În al doilea rând, încearcă să menții nivelul de încărcare între 20% și 80% ori de câte ori este posibil. Deși bateriile moderne sunt mai rezistente decât cele din trecut, acest interval rămâne optim pentru a evita stresul suplimentar asupra celulelor. În plus, evită să lași mașina parcată pentru perioade lungi cu bateria complet plină sau, dimpotrivă, complet descărcată.

Un alt aspect important este modul de încărcare. Stațiile rapide sunt foarte utile în călătoriile lungi, dar utilizarea lor zilnică accelerează degradarea. Pentru uz cotidian, încărcarea la priza de acasă sau la o stație de putere redusă este cea mai prietenoasă opțiune pentru baterie.

Nu în ultimul rând, merită menționat că unele studii recente au arătat că, în practică, bateriile se degradează mai lent decât se tem mulți șoferi. De exemplu, un VW ID.3 monitorizat în Germania a pierdut doar 13 km de autonomie după patru ani și peste 170.000 km parcurși, deși era adesea încărcat complet. Acest lucru arată că bateriile moderne sunt rezistente și că, deși obiceiurile bune contează, nu trebuie să trăiești cu teama constantă de a face o greșeală.

Concluzia este clară: studiul citat masiv în ultimele săptămâni nu recomandă condusul agresiv, ci doar arată limitele testelor de laborator. Dacă vrei să prelungești viața bateriei mașinii tale electrice, cheia este condusul eficient, încărcările moderate și evitarea situațiilor extreme. În final, atenția pe care o acorzi acestor detalii îți poate economisi mii de euro și îți poate asigura o experiență de utilizare mult mai plăcută.