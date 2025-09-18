Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 15:59
de Ozana Mazilu

Basmul fraților Grimm care avertizează asupra epocii inteligenței artificiale

TEHNOLOGIE
Basmul fraților Grimm care avertizează asupra epocii inteligenței artificiale
O lecție veche pentru un viitor incert

Un basm german vechi de peste două secole, „Pescarul și soția sa”, cules de frații Grimm, capătă o relevanță surprinzătoare în era tehnologiei avansate. Scriitorul austriac Clemens J. Setz arată, într-un eseu publicat de The Guardian, că povestea dorințelor fără limite ilustrează perfect provocările morale și existențiale aduse de inteligența artificială (AI). Într-o lume unde algoritmii pot împlini aproape orice cerință, ce sens mai are efortul uman?

De la peștele fermecat la dorințele îndeplinite de algoritmi

În basm, pescarul prinde un pește vorbitor, un prinț fermecat capabil să îndeplinească orice dorință. Soția sa, Ilsebill, cere inițial o casă mai bună, apoi un palat, apoi să devină papă și chiar Dumnezeu. În final, lăcomia ei stârnește furia naturii, iar cuplul revine la sărăcia inițială. Morala clasică: dorințele necugetate au un preț.

Setz vede în această poveste o parabolă a lumii digitale actuale. „Astăzi, majoritatea tinerilor cresc cu un pește fermecat în buzunar”, scrie el, referindu-se la telefoane inteligente și la AI. Dorințe precum rezolvarea temelor, vizionarea oricărui film sau chiar crearea unui eseu universitar pot fi îndeplinite instantaneu. Platformele de inteligență artificială devin „genii” moderne, capabile să satisfacă aproape orice cerere, de la generarea de imagini la redactarea de texte complexe.

Vezi și:
Inteligența artificială atinge un nou prag: Google DeepMind anunță o descoperire considerată „istorică”
Comunicarea dintre oameni și animale, mai aproape de realitate ca niciodată. Cum ajută inteligența artificială să înțelegem ce vor „necuvântătoarele” să ne transmită

Criza de sens într-o lume fără obstacole

Autorul avertizează că o societate în care totul poate fi obținut fără efort riscă să piardă esența umană: creativitatea, răbdarea și bucuria descoperirii. Dacă fiecare dorință este îndeplinită instant, nu mai există provocări, iar satisfacția dispare. „Lucrurile devin interesante doar când presupun un obstacol de depășit”, explică Setz.

El imaginează mai multe scenarii pentru viitor:

  • Decadența, similară vieții celor foarte bogați, unde oamenii cu resurse își pot cumpăra experiențe rare doar pentru a simți din nou ceva autentic.
  • Comunități care inventează dificultăți, cluburi secrete sau evenimente „underground” unde simplul efort de a sta la coadă devine un ritual prețios.
  • Vinovăția colectivă, cea mai probabilă cale, în care indivizii se autolimitează din sentimentul că fiecare acțiune dăunează planetei sau societății. Setz descrie o „Ilsebill” modernă care își restrânge voluntar libertățile, trăind cu povara unei „culpe ecologice” generate de consumul masiv de resurse pentru susținerea AI.

Eseul lui Setz subliniază că multe basme europene avertizau asupra pericolului dorințelor nelimitate tocmai pentru a ghida maturizarea individului. În epoca inteligenței artificiale, această învățătură devine mai actuală ca oricând. Oamenii riscă să lase deciziile esențiale pe seama algoritmilor, pierzând capacitatea de a-și stabili propriile scopuri.

„Ilsebill, în scenariul final, nu mai are libertatea de a răspunde singură la întrebările fundamentale ale vieții. Totul va fi hotărât pentru ea”, conchide scriitorul. Morala basmului rămâne valabilă: progresul tehnologic nu poate înlocui discernământul și echilibrul interior. Într-o lume în care dorințele se împlinesc cu un simplu click, adevărata provocare a generațiilor viitoare va fi să găsească sens, limite și responsabilitate.

Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
Recomandări
NVIDIA apelează la Schneider Electric pentru infrastructura AI. Cum funcționează schemele de referință pentru sistemele de inteligență artificială
NVIDIA apelează la Schneider Electric pentru infrastructura AI. Cum funcționează schemele de referință pentru sistemele de inteligență artificială
Procură pentru copil. Ce se întâmplă dacă părintele însoțitor nu se mai întoarce în țară? Cadrul legal
Procură pentru copil. Ce se întâmplă dacă părintele însoțitor nu se mai întoarce în țară? Cadrul legal
Cum devii escroc online fără să vrei și de ce este greu să mai scapi. Povestea unui consultant IT, investigată de Reuters
Cum devii escroc online fără să vrei și de ce este greu să mai scapi. Povestea unui consultant IT, investigată de Reuters
S-a schimbat Codul rutier în Grecia: telefonul mobil la volan poate costa până la 4000 de euro. Sancțiunile sunt mult mai dure
S-a schimbat Codul rutier în Grecia: telefonul mobil la volan poate costa până la 4000 de euro. Sancțiunile sunt mult mai dure
Schimbare majoră în școli: 25% din orele de gimnaziu și liceu vor fi pentru activități remediale și de fixare a cunoștințelor. Planificările, monitorizate de inspectorate
Schimbare majoră în școli: 25% din orele de gimnaziu și liceu vor fi pentru activități remediale și de fixare a cunoștințelor. Planificările, monitorizate de inspectorate
Rabla 2025 dă drumul înscrierilor pentru persoane fizice. Mai sunt doar câteva zile până când șoferii obțin noile vouchere
Rabla 2025 dă drumul înscrierilor pentru persoane fizice. Mai sunt doar câteva zile până când șoferii obțin noile vouchere
Descoperire neașteptată sub Oceanul Atlantic. Rezervorul de apă dulce care ar putea schimba posibilul viitor sumbru al omenirii
Descoperire neașteptată sub Oceanul Atlantic. Rezervorul de apă dulce care ar putea schimba posibilul viitor sumbru al omenirii
Melania Trump, cucerită de farmecul lui Kate Middleton. Prima Doamnă a Americii s-a simțit extraordinar alături de Prințesa de Wales. Imaginile momentului
Melania Trump, cucerită de farmecul lui Kate Middleton. Prima Doamnă a Americii s-a simțit extraordinar alături de Prințesa de Wales. Imaginile momentului
Revista presei
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 19 septembrie 2025: surprize în dragoste și bani pentru trei zodii
Playtech Știri
Nicole Cherry, pe aceeași scenă cu Gheorghe Zamfir și Andrea Bocelli: „Am plâns, am simțit emoția atât de puternic”. EXCLUSIV
Playtech Știri
BRomania, despre relații, la scurt timp după ce a rămas burlac: „Îți ia un an de zile să cunoști pe cineva”. În noul său film a dezvăluit toate secretele bărbaților. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...