RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
25 oct. 2025 | 08:47
de Badea Violeta

Social
Bani pentru plata facturilor la energie: ajutoare pentru locuitorii din Sectorul 5. Ce condiții trebuie îndeplinite
Sprijin financiar pentru achitarea facturilor la energie

Locuitorii vulnerabili din Sectorul 5 vor beneficia de sprijin financiar lunar de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică. Ajutorul, sub formă de tichet electronic, vine în contextul prețurilor ridicate la energie și are scopul de a sprijini cetățenii cu venituri modeste. Proiectul a fost adoptat recent de Consiliul Local și se aplică pentru o perioadă de până la un an.

Cine poate beneficia de sprijinul financiar pentru energie

Reprezentanții Primăriei Sectorului 5 au explicat că sprijinul va fi acordat sub formă de tichet electronic de energie, în valoare de 50 de lei lunar, sumă ce poate fi folosită exclusiv pentru plata unei părți din factura la energie electrică. Aceasta nu se ia în calcul la stabilirea altor beneficii sociale.

Beneficiarii vor fi:

  • Persoanele singure cu venit lunar între 1.940 și 2.547 de lei,
  • Familiile cu venit net lunar/membru între 1.784 și 2.547 de lei.

Sprijinul se va acorda pentru o perioadă de maxim un an, iar informații detaliate despre documentele necesare și criteriile de eligibilitate sunt disponibile pe site-ul Primăriei Sectorului 5.

Ce măsuri ia Uniunea Europeană pentru reducerea prețurilor la energie

Comisia Europeană își dublează eforturile pentru a reduce costurile energiei și a oferi ajutor rapid consumatorilor industriali și casnici. Prețurile energiei rămân prea ridicate față de principalii concurenți, punând presiune asupra competitivității industriei și asupra calității vieții cetățenilor.

Comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, a declarat:

”Am luat măsuri pentru a reduce prețurile la energie încă din prima zi, în special prin Planul de acțiune privind energia la prețuri accesibile, care începe să își arate efectele pe teren. Cu toate acestea, prețurile rămân prea mari în comparație cu principalii noștri concurenți.

Cetățenii și întreprinderile noastre, în special industriile mari consumatoare de energie, au nevoie de ajutor rapid. Este responsabilitatea noastră comună, împreună cu statele membre, să intensificăm jocul și să oferim rapid soluții concrete.”

Comisia a stabilit 7 acțiuni-cheie, printre care utilizarea fondurilor de coeziune, sprijinirea industriei mari consumatoare de energie, accelerarea autorizării surselor regenerabile și îmbunătățirea interconexiunilor transfrontaliere. De asemenea, se urmărește diversificarea aprovizionării cu gaze și reducerea impozitării energiei electrice pentru a scădea costurile facturilor.

Cum se aplică aceste măsuri pentru cetățenii vulnerabili

Sprijinul acordat în Sectorul 5 este un exemplu concret de ajutor direct pentru consumatorii vulnerabili. Prin tichetele electronice de 50 de lei, cetățenii cu venituri modeste pot acoperi o parte din factura la energie, fără a fi afectați de alte criterii sociale.

Aceste măsuri locale se aliniază cu eforturile Uniunii Europene, care urmărește reducerea prețurilor la energie și protejarea atât a consumatorilor casnici, cât și a industriei, pentru a asigura o energie accesibilă și sustenabilă. Astfel, locuitorii Sectorului 5 beneficiază de sprijin concret în această perioadă cu costuri ridicate la energie.

