Bani pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc în plus la pensie?

Mamele românce din Germania pot beneficia de un avantaj important la pensie pentru fiecare copil crescut în țară. Statul german recunoaște creșterea copiilor drept muncă socială valoroasă și oferă puncte suplimentare de pensie, echivalente cu aproximativ 245 de euro lunar pentru fiecare copil, aducând astfel un sprijin financiar semnificativ la vârsta pensionării.

Cum funcționează beneficiul pentru creșterea copiilor în Germania

Legislația germană prevede conceptul de ”Kindererziehungszeit”, adică perioada de creștere a copilului, care este creditată la pensie. Pentru fiecare copil născut în Germania, mama poate primi trei ani de Kindererziehungszeit, echivalând cu trei puncte de pensie.

În prezent, un punct de pensie are valoarea de 40,80 euro, ceea ce înseamnă că fiecare copil poate aduce mamei aproximativ 245 de euro în plus pe lună la pensia brută. Aceste puncte nu sunt acordate automat. Mamele trebuie să depună o cerere oficială la Deutsche Rentenversicherung (Casa de Pensii Germană).

Formularul utilizat se numește V0800 – Antrag auf Feststellung von Kindererziehungszeiten, iar după verificarea documentelor, anii de creștere a copilului sunt integrați în contul de pensie al mamei.

Cine poate beneficia de punctele suplimentare la pensie

Orice mamă care a crescut copii în Germania, indiferent dacă a lucrat sau nu în acea perioadă, are dreptul să depună cererea pentru a nu pierde beneficiul acordat prin Kindererziehungszeit.

De exemplu, o mamă cu doi copii născuți în Germania primește în total șase puncte de pensie, ceea ce se traduce în aproximativ 245 de euro pe lună pentru fiecare copil, la valoarea actuală a punctului.

Ce pași trebuie să urmeze mamele pentru a primi beneficiul

Specialiștii recomandă ca cererea să fie depusă cât mai curând, pentru a evita întârzierile și pierderea drepturilor. Mamele care lucrează part-time sau în regim Teilzeit pot, prin aplicarea corectă a formulelor de calcul, să își îmbunătățească pensia semnificativ.

Videoclipurile explicative realizate de români din Germania au scos în evidență acest drept legal puțin cunoscut, oferind informații utile pentru accesarea suplimentului de pensie.

Astfel, mamele românce stabilite în Germania pot obține un sprijin financiar consistent la pensie, iar procedura, deși simplă, necesită atenție la completarea documentației și depunerea cererii în termen.