Bani în plus pentru angajații români sub formă de vouchere. Tichetele care se majorează din octombrie, se schimbă legea

Românii care primesc tichete culturale de la angajator vor avea parte de o veste bună începând cu luna octombrie 2025. Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere un proiect de ordin prin care valoarea acestor tichete crește cu 20 de lei, atât pentru varianta lunară, cât și pentru cea ocazională. Astfel, suma maximă acordată lunar va fi de 240 de lei, iar cea pentru un eveniment singular – 470 de lei. Creșterea se aplică și pentru primele două luni din semestrul I al anului 2026, respectiv februarie și martie, potrivit proiectului de act normativ.

În prezent, tichetele culturale au valoarea de 220 de lei pe lună sau 450 de lei per eveniment, iar actualizarea reflectă o indexare firească a beneficiilor în raport cu inflația și costul real al activităților culturale. De asemenea, Ministerul Finanțelor urmărește să stimuleze participarea la evenimente culturale și accesul la produse editoriale, cinematografice și educaționale printr-un instrument deja popular în rândul companiilor.

Ce sunt tichetele culturale și cine poate beneficia de ele

Tichetele culturale au fost introduse prin Legea nr. 165/2018 și reprezintă o formă alternativă de recompensare a angajaților, similară tichetelor de masă sau de vacanță. Ele pot fi folosite pentru decontarea unor bilete sau abonamente la spectacole, concerte, muzee, festivaluri, cinematografe, târguri, expoziții sau parcuri tematice, dar și pentru achiziționarea de cărți, manuale școlare, albume muzicale sau filme, indiferent de format.

Beneficiari pot fi atât angajații din mediul privat, cât și cei din sectorul public, în funcție de politica fiecărei instituții sau companii. Printre entitățile eligibile se numără operatorii economici, regii autonome, societățile naționale, instituțiile financiare, cooperativele, organizațiile agricole și nonprofit – practic orice angajator care are personal încadrat cu contract individual de muncă.

Avantaje fiscale pentru salariați și angajatori

Unul dintre motivele pentru care tichetele culturale au câștigat popularitate este regimul lor fiscal favorabil. Acestea sunt scutite de contribuțiile sociale CAS (25%) și CAM (22,25%), fiind impozitate doar cu 10% pe venit. De asemenea, angajatorii pot deduce integral contravaloarea tichetelor culturale din impozitul pe profit, în limita a 5% din cheltuielile salariale, ceea ce le transformă într-o soluție eficientă de motivare a personalului fără costuri fiscale majore.

Pentru angajat, avantajul este dublu: nu doar că beneficiază de un stimulent financiar suplimentar, dar are și libertatea de a-l utiliza pentru activități recreative sau educative, contribuind astfel la echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Totodată, aceste tichete pot fi acordate sub formă de carduri culturale electronice, care se pot folosi rapid la comercianții afiliați, similar cardurilor de masă.

Piața tichetelor culturale este în creștere

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Finanțelor și analizate de Termene.ro, în 2024 valoarea totală a tichetelor culturale acordate angajaților din România s-a ridicat la aproape 20 de milioane de lei, echivalentul a circa 4 milioane de euro. Este o creștere semnificativă față de anii anteriori: în 2022 s-au emis tichete de 11,6 milioane de lei, iar în 2021 de 9,46 milioane de lei. Estimările arată că aproximativ 20.000 de salariați au beneficiat anul trecut de acest tip de avantaj.

Pe măsură ce companiile se confruntă cu presiunea de a fideliza angajații și de a oferi beneficii flexibile, tichetele culturale devin un instrument de resurse umane tot mai valoros. Majorarea propusă din octombrie 2025 nu schimbă doar sumele, ci reafirmă rolul acestor beneficii în stimularea consumului cultural și în susținerea industriilor creative.