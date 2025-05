Bancul spus de președintele Nicușor Dan care îți va schimba părerea despre acesta. Este despre hărnicie și realitatea uneori crudă

Nicușor Dan a făcut treabă bună la Primăria Capitalei, altfel bucureștenii nu l-ar fi votat, iar acum a câștigat alegerile prezidențiale și este președintele ales al României. La cum s-a prezentat în dezbateri și cum îl cunoaște poporul român, puțini s-ar fi așteptat ca Nicușor Dan să aibă simțul umorului.

Bancul spus de Nicușor Dan care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată

Ei bine, președintele ales, Nicușor Dan, a ținut să îi contrazică pe toții românii care ar susține că nu are simțul umorului. Invitat fiind la un podcast, Nicușor Dan a spus un banc care i-a lăsat pe toți cu gura căscată.

Are legătură cu munca grea și cu sacrificiile pe care cu toții trebuie să le facem. Bancul este inspirat din fabula ”Greierele și furnica”, scrisă de francezul Jean de La Fontaine, însă are un cu totul alt mesaj, față de ce am învățat cu toții la școală. Iată bancul spus de Nicușor Dan:

Greierele și Furnica, reinterpretarea românească

”Greiele și furnica locuiau într-un mic orășel din România, Făgăraș. Cei doi se întâlnesc și furnica îl întreabă pe greiere …”ce faci, greiere”? ”Uite, am un concert de chitară în Făgăraș”, spune greierele. ”Eu ti-am spus să fii om serios, să îți faci provizii, să îți umpli cămara, pentru că iarna e grea”, replică furnica.

Anul următor, cei doi se întâlnesc din nou. ”Ce faci greiere?”, îl întreabă furnica. ”Uite, am un concert de chitară la București”, spuse greierele, la care furnica i-a transmis din nou: ”Ți-am zis să fii om serios, să îți faci provizii, că iarna este grea”.

Mai trece un an, iar cei doi se reîntâlnesc. ”Ce faci, greiere, îl întreabă furnica. ”Uite, am un concert de chitară la Paris”, spune greierele. Furnica se uită lung la el și zice..”La Paris ai spus….Auzi!? Dacă îl vezi pe unul pe acolo La Fointaine să-i spui că îl bag în p…da mă-sii!”, a spus Nicușor Dan.

Dacă în fabula originală greierele era văzut ca un leneș, care nu se gândește la vremurile grele decât atunci când îl lovesc în față, iată că în reinterpretarea adusă de Nicușor Dan greierele nostru leneș ajunge din ce în ce mai sus în societate, spre frustrarea furnicii muncitoare.