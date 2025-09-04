Bancnotele româneşti pe care poţi lua 9.000 de lei. În 1999, erau în multe portofele, au o serie specială

O bancnotă obișnuită, care în 1999 se regăsea în aproape orice portofel, a ajuns astăzi o adevărată comoară pentru colecționari. Este vorba despre bancnota de 2.000 de lei cu Eclipsa totală de Soare, emisă de Banca Națională a României (BNR) pentru a marca evenimentul astronomic unic din 11 august 1999. Pe piața colecționarilor, un exemplar poate ajunge la prețuri de câteva mii de lei.

Bancnota românească care valorează 9.000 de lei pe piața colecționarilor

În urmă cu 26 de ani, România a fost martora unei Eclipse totale de Soare, vizibilă în mai multe zone ale țării. Momentul a rămas în memoria colectivă, iar BNR a decis atunci să emită o bancnotă aniversară de 2.000 de lei, din polimer, dar și o monedă de 500 de lei.

Bancnota a fost prima de acest tip din Europa și din emisfera nordică, devenind rapid un simbol nu doar pentru pasionații de astronomie, ci și pentru colecționari.

Deși la vremea respectivă a circulat pe scară largă și mulți români o păstrau ca amintire, astăzi bancnota cu Eclipsa a devenit una dintre cele mai vânate piese de pe piața numismatică.

Pe platformele de anunțuri, unii vânzători cer mii de lei pentru exemplarele aflate încă în stare bună sau chiar necirculate.

”Vând Serie 001A 30 bancnote consecutive 2000 lei Eclipsă 1999, țiplă, sunt necirculate vin în pliantul BNR cu tot cu plicul aferent. Serie continuă 001A0451199 – 001A0451228. Prețul este de 9000 Ron pentru o serie consecutivă de 30 de bucăți. Nu deranjați inutil. Investiție pentru viitor. Sau seria consecutivă de 80 de bucăți la 5000 de euro”, scrie într-un anunț publicat pe OLX.

Cum arată bancnota Eclipsei totale

Potrivit BNR, designul bancnotei de 2.000 de lei este unul cu totul aparte. Pe avers, aceasta prezintă o reprezentare stilizată a sistemului solar, fereastra cu filtrul metameric, stema României, precum și valoarea nominală ”2.000 lei DOUĂ MII” și anul emisiunii ”1999”. Tot aici se regăsesc semnăturile guvernatorului și ale casierului central.

Pe revers, în centrul bancnotei este ilustrată harta României colorată în roșu, galben și albastru, cu zonele în care eclipsa a fost vizibilă. De asemenea, sunt imprimate sigla ”BNR”, valoarea nominală, precum și textul ”FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGILOR”. Seria și numărul bancnotei apar atât cu cerneală neagră, cât și roșie, imprimarea având un aspect distinctiv.

O piesă de colecție tot mai valoroasă

Valoarea acestei bancnote a crescut constant în ultimii ani, fiind tot mai căutată de colecționari. În septembrie 2025, prețurile au ajuns la 9.000 de lei pentru anumite serii rare sau pentru loturi consecutive de exemplare necirculate.

Astfel, cei care au păstrat în sertar bancnote cu Eclipsa totală din 1999 se pot trezi acum cu un mic tezaur. De la un obiect obișnuit din portofel, bancnota a ajuns o investiție pentru viitor și un simbol al unui eveniment care a marcat istoria recentă a României.

