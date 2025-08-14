Băncile românești au ajuns să fie mai profitabile decât cele din Europa – cum reușesc giganții noștri ING, BRD, BCR sau Banca Transilvania să dea clasă la nivel de profit coloșilor globali

Într-un climat economic dominat de incertitudine, cu inflație persistentă, dobânzi ridicate și o economie care abia mai respiră, băncile din România reușesc nu doar să supraviețuiască, ci să prospere într-un mod care atrage atenția la nivel european. Spre deosebire de sistemele bancare din multe state din Uniunea Europeană, unde marjele de profit sunt subțiate de contextul economic, băncile românești raportează an după an cifre record.

Rentabilitatea activelor (ROA) în România a fost preponderent peste 1% în ultimul deceniu, atingând niveluri istorice în anii 2023, 2024 și 2025, de 1,7%–1,8%. În oglindă, media ROA a băncilor din UE se menține la un modest 0,7%, sub jumătate din performanța sistemului bancar românesc. Este un decalaj care nu poate fi ignorat.

Profituri istorice: de la miliarde la zeci de miliarde

Maximele istorice au devenit, în ultimii ani, o normalitate pentru sistemul bancar local. Dacă în perioada 2015 – 2020 profiturile anuale ale întregului sistem bancar se învârteau între 4 și 6 miliarde de lei, anul 2022 a marcat o premieră: depășirea pragului de 10 miliarde de lei. A fost doar începutul.

În 2023, câștigurile au urcat la 13,7 miliarde de lei, iar în 2024 au atins un nou record absolut, respectiv 14,2 miliarde de lei. Nici 2025 nu se lasă mai prejos: în primul trimestru, profitul net a ajuns la 3,7 miliarde de lei, similar cu rezultatul din T1/2024, în ciuda încetinirii economiei și a introducerii impozitului suplimentar pe active.

Explicația? Dobânzile ridicate, care au alimentat veniturile din creditare, principala sursă de profit pentru bănci. Deși creditarea a fost frânată, în special pe segmentul corporate, veniturile operaționale au explodat. În 2024, acestea au atins 39 miliarde de lei, cu aproape 20 de miliarde de lei cheltuieli, rezultând o marjă netă de profit de peste 36%. Spre comparație, în industria asigurărilor marja netă este de doar 5%.

ROA și ROE: campioni la eficiență

La final de martie 2025, rentabilitatea activelor (ROA) în România se menținea la 1,67%, în timp ce rentabilitatea capitalului (ROE) era de 18,2%, aproape identică cu nivelurile din 2024. Este o performanță de invidiat, mai ales într-un context macroeconomic fragil, în care creșterea PIB-ului a fost de doar 0,2% în T1/2025, iar creditarea s-a temperat, înregistrând o creștere anuală de circa 9%.

Aceste cifre confirmă că băncile din România nu doar că au rezistat presiunilor externe și interne, dar au făcut-o cu o eficiență remarcabilă. Sistemul bancar românesc pare să fi găsit un echilibru rar între prudență și performanță.

Cum au reușit giganții ING, BRD, BCR și BT să domine?

Cheia succesului stă în adaptabilitate și eficiență operațională. Giganții bancari din România, fie că vorbim de Banca Transilvania, liderul pieței locale, de BRD – Société Générale, de BCR – parte a grupului Erste, sau de ING – banca ce operează integral digital – au investit masiv în tehnologie, optimizarea rețelelor, digitalizare și controlul costurilor.

Totodată, au reușit să atragă și să mențină baze solide de clienți retail și corporate, gestionând cu prudență expunerea la risc. Într-o perioadă în care în Europa apetitul pentru credit a scăzut sau s-a mutat spre produse alternative, băncile românești au reușit să păstreze motorul creditării activ, chiar și cu o frână parțial trasă.

România, un caz școală pentru Europa?

Cu un ROA de peste două ori mai mare decât media europeană, sistemul bancar din România sfidează statisticile și devine un model de studiu. Banca Națională a României subliniază în raportările sale că acest nivel de rentabilitate este excepțional în contextul UE. Într-o Uniune în care multe state membre se luptă cu randamente modeste ale activelor bancare, România iese în evidență.

Poate că nu avem giganți de talia Deutsche Bank, BNP Paribas sau Santander. Însă performanțele ING, BRD, BCR și Banca Transilvania demonstrează că dimensiunea nu este totul. Eficiența, adaptabilitatea și prudența în gestiune sunt ingredientele cheie pentru succesul sustenabil. Iar băncile românești le-au învățat pe toate.

Profitabilitatea nu e întâmplare, ci strategie

Acestea fiind spuse, iată că sistemul bancar românesc nu doar că face față provocărilor economice ale prezentului, dar pare că își scrie propriul manual de supraviețuire – unul bazat pe digitalizare, control financiar, eficiență și decizii inspirate de business.

Faptul că, într-o economie aproape stagnantă, băncile continuă să înregistreze profituri record, în timp ce sistemele bancare din alte state europene se chinuie să mențină rentabilitatea peste linia de plutire, arată clar că România nu mai este „periferia” sistemului financiar continental. Dimpotrivă, devine un exemplu.