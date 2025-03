Banca Transilvania devine o bancă nouă, mai mare și mai eficientă! Avantaje în plus pentru românii și firmele care au carduri și conturi deschise la BT

Vești bune de la gigantul local Banca Transilvania. Fuziunea cu OTP Bank România a fost un real succes, iar banca devine de acum mai mare, mai puternică și aduce noi avantaje clienților săi din toată țara.

Conform spuselor lui Omer Tetik, director general, Banca Transilvania se remarcă prin capacitatea sa de a integra rapid și eficient companiile achiziționate, iar procesul a fost finalizat într-un timp record de doar șapte luni, datorită compatibilității și sinergiilor dintre cele două bănci, precum și implicării echipelor implicate.

Cifre în creștere pentru BT

Mișcarea a contribuit la consolidarea băncii pe piață. Astfel, BT ajunge la o cotă de piață de 23%, beneficiind atât de o creștere organică, dar și de avantajul fuziunii cu OTP Bank România. Totodată, se consemnează și o creștere semnificativă a activelor băncii, cu plus 9%, dar și o evoluție favorabilă a portofoliului de credite, care marchează o creștere cu 13%.

Totodată, se îmbunătățește și prezența băncii în București și în centrul țării, mai anunță oficialii din cadrul BT.

“Banca Transilvania are o competență esențială, execuția rapidă și de succes a integrărilor companiilor achiziționate. De această dată, a fost inclusiv o integrare în timp record, în doar șapte luni, cu o implementare foarte bună, posibilă datorită similarităților și sinergiilor dintre BT și OTP Bank, precum și implicării echipelor celor două bănci. Le spunem bun venit noilor clienți, parteneri de business și colegi.” – declară Omer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Noutăți pentru clienții Băncii Transilvania

Banca Transilvania își consolidează poziția pe piața bancară autohtonă și vine cu o serie de avantaje pentru clienții preluați în urma fuziunii cu OTP Bank. Noua structură oferă acces la cel mai mare ecosistem de soluții bancare și servicii complementare din România, prin companiile Grupului BT.

Cu o prezență extinsă în 350 de comunități, banca pune la dispoziția clienților peste 530 de sedii și peste 2.000 de aparate de self-banking, printre care BT Express, BT Express Plus și BT Cash & Drop. De asemenea, utilizatorii beneficiază de aplicații de ultimă generație precum BT Pay (pentru persoane fizice), BT Go (pentru companii) și BT Visual Help, care oferă asistență digitală pentru operațiuni rapide și eficiente.

Un alt avantaj major este Hungarian Desk, un serviciu de consultanță în limba maghiară, disponibil atât pentru clienții preluați de la OTP Bank, cât și pentru cei existenți, care preferă acest suport lingvistic.

Pentru a marca integrarea, banca a lansat și o ofertă specială de bun-venit, care include produse, servicii și soluții bancare personalizate.