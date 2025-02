Banca Mondială propune renunțarea la carnea roșie și lactate pentru a proteja planeta

Banca Mondială a lansat o propunere radicală pentru combaterea schimbărilor climatice: reducerea consumului de carne roșie și lactate și înlocuirea acestora cu alimente pe bază de plante, carne de pui, legume și fructe. Instituția financiară internațională susține că această schimbare ar putea reduce semnificativ emisiile de carbon generate de agricultură și ar contribui la protejarea mediului.

Propunerea nu a rămas doar la stadiul de idee. Danemarca a devenit deja una dintre primele țări care ia măsuri concrete în această direcție, lansând o strategie națională pentru încurajarea consumului de alimente de origine vegetală. În acest sens, guvernul danez a colaborat cu organizații vegetariene și fermieri pentru a găsi soluții viabile pentru tranziția alimentară.

Danemarca face primul pas către o alimentație mai sustenabilă

Guvernul danez, prin intermediul ministrului agriculturii Jacob Jensen, a recunoscut impactul negativ al producției de carne roșie asupra mediului și a declarat că viitorul alimentației trebuie să includă mai multe produse vegetale.

„Dacă vrem să reducem amprenta climatică în sectorul agricol, atunci trebuie să mâncăm cu toții mai multe alimente de origine vegetală”, a spus Jensen.

Pentru a susține această tranziție, guvernul a invitat membri ai Societății Vegetariene din Danemarca să participe la elaborarea unei strategii naționale privind alimentele de origine vegetală. Aceștia au colaborat cu Consiliul Danez pentru Agricultură și Alimentație (DAFC) pentru a identifica soluții care să ajute fermierii să se adapteze la noile cerințe ale pieței.

Această inițiativă face parte dintr-un efort mai larg de redirecționare a miliardelor de dolari pe care țările dezvoltate le cheltuie pe produse alimentare cu emisii ridicate de CO2. Banca Mondială propune ca aceste fonduri să fie utilizate pentru a sprijini alternative mai prietenoase cu mediul, precum alimentele bazate pe proteine vegetale.

Beyond Burger: alternativa vegană care a cucerit consumatorii

În paralel cu aceste inițiative guvernamentale, industria alimentară a început deja să ofere alternative atractive la carnea roșie. Un exemplu de succes este Beyond Burger, un burger 100% vegetal, susținut financiar de Bill Gates prin compania Beyond Meat. Acest produs a devenit extrem de popular datorită gustului său asemănător cu cel al cărnii, deși este realizat exclusiv din ingrediente pe bază de plante.

Ingrediente de bază din Beyond Burger includ proteine din mazăre, sfeclă pentru culoare, ulei de cocos și amidon de cartofi, toate combinate pentru a oferi o textură și un gust cât mai apropiat de carnea reală.

Beyond Burger este doar unul dintre numeroasele produse vegane care câștigă teren pe piață, pe măsură ce tot mai mulți consumatori devin conștienți de impactul alimentației asupra mediului.

În acest context, Julian Lampietti, manager în cadrul Băncii Mondiale, subliniază importanța schimbării obiceiurilor alimentare: „Trebuie să încetăm să distrugem planeta în timp ce ne hrănim”. Această declarație reflectă direcția în care se îndreaptă tot mai multe state și companii: spre un viitor alimentar mai sustenabil, în care consumul de carne roșie și lactate este redus în favoarea alternativelor vegetale.

Astfel, recomandarea Băncii Mondiale nu este doar un simplu avertisment, ci un semnal clar că viitorul alimentației globale ar putea arăta foarte diferit în următorii ani. Tranziția către o dietă bazată pe plante nu mai este doar o alegere personală, ci devine o necesitate pentru protejarea planetei.