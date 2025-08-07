Avertismentul unui român care a închiriat barca în Grecia. Pericolul la care mulţi nu se gândesc când opresc în larg: „Norocul a fost soţia, pluteam în derivă”

Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 11:11
de Vieriu Ionut

O zi de vacanță pe mare, care ar fi trebuit să fie o oază de relaxare, s-a transformat într-un moment de cumpănă pentru o familie de români care a ales să închirieze o barcă în Grecia. Un turist a povestit pe un grup de Facebook despre experiența sa terifiantă, lansând un avertisment serios pentru toți cei care se gândesc să facă același lucru. Incidentul a scos la iveală un pericol ascuns la care mulți nu se gândesc: puterea imprevizibilă a curenților marini.

Curenții marini, un pericol subestimat

Familia, formată din doi adulți și doi copii cu vârstele de 8 și 9 ani, se oprise în larg pentru a se bucura de o baie în apele Mării Egee. Copiii purtau veste de salvare, în timp ce părintele, un înotător experimentat, a ales să nu o poarte. Totul părea în regulă, până când unul dintre copii a fost luat de curent și s-a îndepărtat de barcă.

Conform relatării românului, situația a escaladat rapid, iar el, deși un înotător bun, s-a văzut neputincios în fața forței apei.

„La un moment dat pe unul din copii l-a îndepărtat de barcă curenții iar eu am înotat spre el să-l aduc înapoi, dupa ce îmi repeta ca nu poate veni înapoi, că sunt curenți”, a povestit el.

Surpriza a fost că, în ciuda experienței sale, nu a mai putut să se întoarcă la barcă. Cel de-al doilea copil a avut norocul de a fi mai aproape și a reușit să se agațe de barcă singur.

În doar 30 de secunde, distanța față de barcă a devenit critică, iar situația a devenit disperată.

„Practic, în 30 de secunde m-am trezit la 30m de barcă”, a mărturisit turistul.

Realizând că nu avea nicio șansă să ajungă înapoi la țărm sau la barcă, bărbatul se confrunta cu o decizie dificilă: să se țină la suprafață sau să încerce să înoate paralel cu curentul, lăsând copilul, cu vesta pe el, în voia sorții.

Salvarea a venit de unde se aștepta mai puțin: curajul soției

În plină criză, soția, care rămăsese în barcă, a devenit singura speranță a familiei. În momentul disperării, soțul i-a strigat instrucțiuni clare și rapide, iar soția a acționat cu o promptitudine remarcabilă.

„Dându-i instrucțiuni soției să pornească barca, să coboare motorul în apă, să urce ancora și să vină la noi, and she made it”, a relatat el.

Gestul ei rapid și curajos a fost cel care a salvat situația. Turistul român a subliniat că, în acest moment de criză, rolul soției a fost crucial, transformându-se dintr-un simplu pasager într-un veritabil salvator. Fără prezența ei pe barcă, deznodământul ar fi putut fi unul tragic.

„Norocul a fost soţia, pluteam în derivă”, a recunoscut el.

În urma acestei experiențe, românul a ținut să ofere câteva sfaturi cruciale tuturor celor care plănuiesc să închirieze o barcă în vacanța lor. Primul sfat este să-ți instruiești toți pasagerii despre cum să folosească barca în caz de urgență. Un alt sfat la fel de important este purtarea vestelor de salvare în permanență, chiar și de către înotătorii experimentați.

