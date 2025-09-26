Avertismentul unui mecanic despre mașinile aduse din Germania: „Ajung la noi cu probleme mari”

Mașinile second-hand aduse din Germania sunt tot mai populare în România, datorită prețurilor atractive și varietății mari de modele. Totuși, un mecanic avertizează că aceste vehicule pot ascunde probleme serioase, mai ales sub vopsea, care pot afecta siguranța și trecerea inspecției tehnice.

Un mecanic dezvăluie problemele ascunse ale mașinilor aduse din Germania

Pe piața second-hand, vehiculele importate din Germania sunt adesea vândute la prețuri mici, dar mecanicul Juan José atrage atenția asupra unui risc important.

”Atenție la mașinile din Germania, care sosesc adesea cu suprafețe gropite din cauza prea multă sare din zăpadă”, spune acesta în mediul online.

Problema specifică indicată de Juan José este ”rugina de sub vopsea”, care, în funcție de locul în care apare, poate fi dăunătoare mașinii. Mecanicul recomandă o verificare temeinică a pieselor de sub vopsea, deoarece nerespectarea acestei proceduri ar putea duce la ”un defect grav al șasiului și s-ar putea să nu treceți nici măcar ITP-ul”. În plus, vehiculul ar putea deveni ”nesigur”, subliniază expertul.

Modelele preferate și motivele importului

În special, românii aleg mașini germane datorită ofertei largi și prețurilor competitive. Printre cele mai frecvent importate modele se numără BMW Seria 3, Mercedes-Benz Clasa C, Audi A4, Volkswagen Golf și Porsche Macan.

Această tendință se explică și prin preferințele cumpărătorilor, care caută modele cu dotări specifice și starea tehnică aparent mai bună decât în alte piețe.

Totuși, Juan José atrage atenția că aceste avantaje pot fi umbrite de probleme ascunse, mai ales dacă vehiculul a fost expus la sare și umezeală, factorii principali care generează rugina ascunsă.

Costurile reînmatriculării și obligațiile legale

Pe lângă verificările mecanice, importatorii trebuie să suporte și costurile reînmatriculării în România. Printre acestea se numără:

Taxa de înmatriculare DGT: 99,77 euro

Inspecția obligatorie a vehiculului (ITV) la import: între 100 și 150 de euro

Plăcuțe de înmatriculare spaniole: între 30 și 50 de euro

Certificat de conformitate (COC): de la 0 (dacă este inclus de vânzător) până la 250 de euro

Taxă de înmatriculare în funcție de emisiile de CO₂: poate ajunge până la 14,75% din valoarea mașinii dacă acestea depășesc 200 g/km

Juan José recomandă atenție sporită la aceste verificări și costuri, pentru a evita surprizele neplăcute după achiziția unei mașini second-hand din Germania. O examinare detaliată poate face diferența între un vehicul sigur și unul cu probleme ascunse care afectează șasiul și siguranța pe drum.