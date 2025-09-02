Avertismentul RAR pentru șoferii români – când îți respinge mașina la control, care sunt cele mai comune motive identificate de inspectori

Românii continuă să cumpere mașini second-hand din străinătate, însă nu toate reușesc să treacă de verificările tehnice obligatorii. În primele șase luni din 2025, Registrul Auto Român (RAR) a respins zeci de mii de vehicule din cauza unor defecțiuni majore, multe dintre ele fiind considerate pericole directe pentru siguranța rutieră. Cele mai frecvente probleme au fost la instalația electrică, frâne și roți, dar lista nu se oprește aici.

RAR a transmis pentru ProMotor o situație detaliată privind respingerile înregistrate anul acesta. Potrivit datelor oficiale, din totalul de 254.307 vehicule pentru care s-a emis Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) în prima parte a anului, aproximativ 8% au fost respinse inițial la verificările obligatorii.

Defecțiuni frecvente descoperite de inspectorii RAR

Cele mai multe respingeri au fost cauzate de defecțiuni care, dacă ar fi ignorate, ar pune în pericol viața șoferilor și a celorlalți participanți la trafic. Printre acestea se numără probleme la frâne, defecțiuni electrice sau suspensii uzate.

Concret, RAR a identificat următoarele cauze principale pentru care vehiculele nu au trecut de verificări:

instalația electrică și luminile – peste 41.000 de cazuri;

frâne defecte – peste 20.000 de cazuri;

roți, anvelope, punți și suspensie – aproape 19.000 de cazuri;

emisii poluante peste limitele legale – peste 18.000 de cazuri;

defecțiuni la șasiu și alte elemente structurale – aproape 17.000 de cazuri;

probleme de vizibilitate (parbrize fisurate, geamuri deteriorate) – peste 16.000 de cazuri;

sistemul de direcție – aproximativ 2.500 de situații;

alte echipamente – puțin peste 10.000 de cazuri.

Statistic, fiecare vehicul respins a avut în medie între 6 și 7 defecțiuni majore sau alte nereguli care au dus la refuzul de a emite CIV-ul.

Cum eviți respingerea la RAR

Pentru a preveni o astfel de situație, specialiștii recomandă verificări preventive înainte de prezentarea la RAR.

Primul pas este verificarea frânelor – plăcuțele, discurile și lichidul de frână trebuie să fie în stare bună. În ceea ce privește instalația electrică și luminile, toate becurile și semnalizările trebuie să funcționeze. La fel de important este ca anvelopele să fie conforme și să nu fie uzate, iar suspensia să nu prezinte defecțiuni.

Un test rapid al emisiilor de la eșapament poate indica dacă motorul depășește limitele admise de lege. În plus, un șasiu ruginit sau un parbriz fisurat reprezintă motive automate de respingere.

O verificare într-un service înainte de controlul RAR costă considerabil mai puțin decât reparațiile necesare ulterior. În plus, asigură că mașina va putea circula în siguranță.

Consecințe pentru șoferii care ignoră legea

Dacă un vehicul este respins la RAR, acesta nu poate fi înmatriculat până când defecțiunile nu sunt remediate și verificarea nu este trecută cu succes.

Un șofer care alege să iasă pe drumurile publice cu un vehicul respins se expune unor consecințe grave. Conform Codului Penal, punerea în circulație sau conducerea unei mașini neînmatriculate reprezintă infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la trei ani sau cu amendă penală.

RAR subliniază că verificările nu sunt doar o formalitate birocratică, ci un filtru esențial pentru siguranța rutieră. Probleme aparent minore, precum o lumină arsă sau un parbriz fisurat, pot deveni cauze directe ale unor accidente grave.

În 2025, respingerile RAR confirmă o realitate clară: piața auto second-hand din România continuă să aducă vehicule cu probleme majore de siguranță. Pentru șoferi, mesajul este simplu: un control preventiv și investiții minime în întreținerea mașinii nu doar că reduc riscul de respingere, dar pot salva vieți.