Ultima ora
Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
15 aug. 2025 | 06:44
de Iulia Kelt

Avertismentul psihiatrilor – Din ce în ce mai mulți oameni suferă de „psihoze AI”. Ce înseamnă asta, cât de periculos este fenomenul?

TEHNOLOGIE
Avertismentul psihiatrilor - Din ce în ce mai mulți oameni suferă de „psihoze AI”. Ce înseamnă asta, cât de periculos este fenomenul?
Avertismentul psihiatrilor legat de inteligența artificială / Foto: Feinstein Northwell for Medical Research

Tot mai mulți experți în sănătate mintală trag semnale de alarmă cu privire la utilizatorii de chatboți AI care ajung în crize severe, caracterizate prin paranoia și iluzii, fenomen denumit deja „psihoză AI”.

Psihiatrul de cercetare Keith Sakata, de la Universitatea California, San Francisco, a declarat pe platforma X (fost Twitter) că a întâlnit zeci de pacienți care au ajuns la spitalizare după ce „și-au pierdut contactul cu realitatea din cauza AI”.

Sakata explică că psihoză înseamnă ruperea de realitatea comună, manifestată prin convingeri false fixe, halucinații vizuale sau auditive și gândire dezorganizată.

Vezi și:
Inteligența artificială generativă schimbă radical plata online: cumpărături direct din chat
Impactul centrelor de date AI asupra consumului de energie. Cum are mediul de suferit cel mai mult, dar și ce soluții ar exista pentru diminuarea efectelor negative

Creierele noastre funcționează printr-un mecanism de predicție și verificare a realității; psihoză apare atunci când acest proces de actualizare a convingerilor eșuează.

Potrivit cercetătorului, chatboții LLM (Large Language Models), cum este ChatGPT, se comportă ca „oglindă halucinatorie”, validând excesiv utilizatorul și repetând narațiuni eronate, ceea ce poate conduce la bucle recursive periculoase, informează Futurism.

Interacțiunile au fost asociate cu divorțuri, pierderea locuinței, internări involuntare, închisoare și, în cazuri rare, chiar deces.

Mecanismele psihologice: Care sunt riscurile AI

LLM-urile funcționează prin anticiparea următorului cuvânt, bazându-se pe datele de instruire și pe răspunsurile utilizatorului.

Datorită acestei naturi, modelele tind să fie excesiv de agreabile, chiar și atunci când utilizatorul greșește sau se află într-o stare psihică fragilă.

Sakata este, de altfel, de părere că AI-ul poate fi un factor declanșator, dar nu cauza principală a crizei psihotice, aceasta apare adesea în combinație cu pierderea somnului, substanțe psihoactive sau episoade de dispoziție.

Validarea constantă și lipsa fricțiunii reale în interacțiunile AI fac ca utilizatorul să se simtă „special” sau „ales”, ceea ce poate amplifica spiralele delirante.

Efectul ELIZA, cunoscut încă din anii ’60, explică cât de ușor oamenii atribuie chatboților înțelegere și empatie, întărind dependența emoțională.

Provocări etice cu duiumul pentru companiile tehnologice

Această situație ridică dileme serioase pentru companiile care dezvoltă AI. Pe de o parte, trebuie să mențină utilizatorii mulțumiți; pe de altă parte, riscă să amplifice convingeri false și dependența psihologică.

În ciuda încercărilor OpenAI de a introduce notificări privind timpul de utilizare și echipe specializate pentru detectarea semnelor de delir, modelele mai recente, cum este GPT-5, au fost percepute ca mai „reci” emoțional, iar utilizatorii au cerut reactivarea GPT-4o.

Sakata avertizează că trăsăturile care ne fac „briliani”, precum intuiția și gândirea abstractă, ne fac totodată vulnerabili.

În viitor, agenții AI vor cunoaște utilizatorii mai bine decât prietenii lor, iar întrebarea rămâne: vor oferi adevăruri incomode sau doar validare continuă?

Cod portocaliu de furtună cu ploi torențiale, vânt puternic și grindină. Care sunt localitățile vizate de alerta emisă de ANM
Recomandări
Sfânta Maria Mare. Obiceiuri și tradiții de 15 august, de ce se dau prune şi struguri de pomană
Sfânta Maria Mare. Obiceiuri și tradiții de 15 august, de ce se dau prune şi struguri de pomană
Istoria femeilor în muzica rock – De la excepție la forța aproape dominantă pe scenă
SPECIAL
Istoria femeilor în muzica rock – De la excepție la forța aproape dominantă pe scenă
Unde găsești camerele de rovinietă pe străzile din România. Se lasă cu amenzi usturătoare venite acasă
Unde găsești camerele de rovinietă pe străzile din România. Se lasă cu amenzi usturătoare venite acasă
Ce poți face în weekendul 15–17 august în București: ghid pentru timp liber
Ce poți face în weekendul 15–17 august în București: ghid pentru timp liber
Legea retrocedărilor, în varianta actualizată. Cum se restituie imobilele preluate de comuniști în 2025
Legea retrocedărilor, în varianta actualizată. Cum se restituie imobilele preluate de comuniști în 2025
Descoperire uimitoare în arheologie – Au fost găsite fosilele unui unui strămoș uman până acum necunoscut
Descoperire uimitoare în arheologie – Au fost găsite fosilele unui unui strămoș uman până acum necunoscut
Se schimbă legea pentru șoferii români, amendă de 600 de lei pentru o practică uzuală în trafic. De ce să nu lași motorul pornit când staționezi
Se schimbă legea pentru șoferii români, amendă de 600 de lei pentru o practică uzuală în trafic. De ce să nu lași motorul pornit când staționezi
Cum funcționează inspecția fiscală în 2025 – ce caută ANAF-ul, care sunt competențele și cum sunt selectați contribuabilii vizați
Cum funcționează inspecția fiscală în 2025 – ce caută ANAF-ul, care sunt competențele și cum sunt selectați contribuabilii vizați
Revista presei
Adevarul
Amendă de 95.000 de euro pentru un șofer care conducea cu 77 km/h în Elveția. Cum a fost calculată sancțiunea
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Ce nu se dă niciodată de pomană de Sfânta Maria. Obiectele și preparatele care nu au ce căuta în pachetele împărțite pe 15 august
Playtech Știri
Ce este interzis să faci de Sfânta Maria, se spune că gestul atrage ghinion și rele. Puțini români mai știu de această tradiție uitată de 15 august
Playtech Știri
Cum râde Lidia Buble de cei care o critică mereu. Cadoul special pe care și l-a luat din vacanța de lux
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou