Avertismentul părintelui inteligenței artificiale: AI-ul ar putea duce la șomaj în masă pentru omenire

Geoffrey Hinton, supranumit „părintele inteligenței artificiale”, atrage atenția că evoluția AI va aduce schimbări economice dramatice, cu riscul unui val de concedieri și al accentuării diferențelor sociale.

Unul dintre cei mai importanți pionieri ai inteligenței artificiale, Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel pentru contribuțiile sale în domeniul rețelelor neuronale, a transmis un avertisment tranșant privind viitorul muncii și al societății în contextul expansiunii AI.

Într-un interviu acordat Financial Times, acesta a afirmat că marile companii și liderii din tehnologie se amăgesc atunci când promovează o perspectivă exclusiv pozitivă asupra transformărilor aduse de această tehnologie.

Potrivit lui Hinton, realitatea va fi mult mai dură: inteligența artificială va fi folosită pentru a înlocui un număr masiv de locuri de muncă, iar profiturile obținute se vor concentra în mâinile câtorva actori economici, în timp ce majoritatea oamenilor vor resimți pierderi. „Nu este vina AI, ci a sistemului capitalist”, a spus cercetătorul.

Pierderea locurilor de muncă: ce se întâmplă cu limitele veniturilor universale

Fost lider al echipei Google Brain, Hinton a demisionat în 2023, moment în care a început să exprime public îngrijorări privind viitorul AI. De atunci, avertismentele sale au devenit tot mai radicale.

El a menționat că, deși există deja disponibilizări cauzate de integrarea AI, adevăratul impact asupra profitabilității companiilor urmează să se facă simțit în anii ce vin.

În timp ce unii lideri din industrie, precum Sam Altman (OpenAI), au adus în discuție introducerea unui venit universal de bază pentru a atenua șomajul provocat de AI, Hinton consideră această soluție insuficientă.

Potrivit lui, problema nu este doar materială, ci și legată de dignitatea umană și sentimentul de utilitate, elemente pe care un simplu ajutor financiar nu le poate compensa.

Superinteligența, o posibilitate în următoarele decenii

Pe lângă consecințele sociale și economice, Hinton a vorbit și despre perspectiva apariției superinteligenței artificiale, adică a unui nivel de dezvoltare AI capabil să depășească cele mai inteligente minți umane.

Estimările specialiștilor, spune el, plasează această etapă într-un interval cuprins între 5 și 20 de ani.

Întrebat cum ar trebui să se raporteze noile generații la aceste scenarii, Hinton a fost sceptic în privința apelurilor la optimism.

„Dacă am ști că o invazie extraterestră ar urma să aibă loc peste un deceniu, nu ne-am întreba cum să rămânem pozitivi, ci cum să facem față situației”, a comparat el.

La vârsta de 77 de ani, savantul afirmă că se apropie de finalul propriei vieți și, de aceea, privește cu o anumită detașare aceste perspective.

Totuși, mesajul său rămâne unul sever: societatea trebuie să se pregătească pentru un viitor în care AI va remodela profund economia și modul în care oamenii își găsesc sensul prin muncă.