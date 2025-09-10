Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
10 sept. 2025 | 08:57
de Iulia Kelt

Avertismentul părintelui inteligenței artificiale: AI-ul ar putea duce la șomaj în masă pentru omenire

TEHNOLOGIE
Avertismentul părintelui inteligenței artificiale: AI-ul ar putea duce la șomaj în masă pentru omenire
Inteligența artificială va crește șomajul? Foto: Built In

Geoffrey Hinton, supranumit „părintele inteligenței artificiale”, atrage atenția că evoluția AI va aduce schimbări economice dramatice, cu riscul unui val de concedieri și al accentuării diferențelor sociale.

Unul dintre cei mai importanți pionieri ai inteligenței artificiale, Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel pentru contribuțiile sale în domeniul rețelelor neuronale, a transmis un avertisment tranșant privind viitorul muncii și al societății în contextul expansiunii AI.

Într-un interviu acordat Financial Times, acesta a afirmat că marile companii și liderii din tehnologie se amăgesc atunci când promovează o perspectivă exclusiv pozitivă asupra transformărilor aduse de această tehnologie.

Vezi și:
A antrenat inteligența artificială și apoi aceasta i-a furat locul de muncă. Povestea angajatei unei bănci care a rămas fără job din cauza AI-ului
Generația Z râde în fața „apocalipsei” locurilor de muncă adusă de AI

Potrivit lui Hinton, realitatea va fi mult mai dură: inteligența artificială va fi folosită pentru a înlocui un număr masiv de locuri de muncă, iar profiturile obținute se vor concentra în mâinile câtorva actori economici, în timp ce majoritatea oamenilor vor resimți pierderi. „Nu este vina AI, ci a sistemului capitalist”, a spus cercetătorul.

Geoffrey Hinton

Geoffrey Hinton, părintele AI / Foto: Johnny Guatto

Pierderea locurilor de muncă: ce se întâmplă cu limitele veniturilor universale

Fost lider al echipei Google Brain, Hinton a demisionat în 2023, moment în care a început să exprime public îngrijorări privind viitorul AI. De atunci, avertismentele sale au devenit tot mai radicale.

El a menționat că, deși există deja disponibilizări cauzate de integrarea AI, adevăratul impact asupra profitabilității companiilor urmează să se facă simțit în anii ce vin.

În timp ce unii lideri din industrie, precum Sam Altman (OpenAI), au adus în discuție introducerea unui venit universal de bază pentru a atenua șomajul provocat de AI, Hinton consideră această soluție insuficientă.

Potrivit lui, problema nu este doar materială, ci și legată de dignitatea umană și sentimentul de utilitate, elemente pe care un simplu ajutor financiar nu le poate compensa.

Superinteligența, o posibilitate în următoarele decenii

Pe lângă consecințele sociale și economice, Hinton a vorbit și despre perspectiva apariției superinteligenței artificiale, adică a unui nivel de dezvoltare AI capabil să depășească cele mai inteligente minți umane.

Estimările specialiștilor, spune el, plasează această etapă într-un interval cuprins între 5 și 20 de ani.

Întrebat cum ar trebui să se raporteze noile generații la aceste scenarii, Hinton a fost sceptic în privința apelurilor la optimism.

„Dacă am ști că o invazie extraterestră ar urma să aibă loc peste un deceniu, nu ne-am întreba cum să rămânem pozitivi, ci cum să facem față situației”, a comparat el.

La vârsta de 77 de ani, savantul afirmă că se apropie de finalul propriei vieți și, de aceea, privește cu o anumită detașare aceste perspective.

Totuși, mesajul său rămâne unul sever: societatea trebuie să se pregătească pentru un viitor în care AI va remodela profund economia și modul în care oamenii își găsesc sensul prin muncă.

Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
Recomandări
Problema cămătarilor din România, mai aproape de a fi rezolvată. Rămân fără banii împrumutați, fără dobânzi și nu numai
Problema cămătarilor din România, mai aproape de a fi rezolvată. Rămân fără banii împrumutați, fără dobânzi și nu numai
Miliardarul Wolfgang Porsche primește undă verde pentru un tunel privat în Salzburg. Care sunt criticile aduse proiectului
Miliardarul Wolfgang Porsche primește undă verde pentru un tunel privat în Salzburg. Care sunt criticile aduse proiectului
iMapp Bucharest 2025 marchează 10 ani cu proiecții spectaculoase, raliul Gumball 3000 și artiști internaționali
iMapp Bucharest 2025 marchează 10 ani cu proiecții spectaculoase, raliul Gumball 3000 și artiști internaționali
La 18 ani, era primarul unui orășel, iar acum a devenit premierul Franței. Cine este Sebastien Lecornu, desemnat de Emmanuele Macron să formeze un nou guvern
La 18 ani, era primarul unui orășel, iar acum a devenit premierul Franței. Cine este Sebastien Lecornu, desemnat de Emmanuele Macron să formeze un nou guvern
Cum faci o fraudă de 100 de milioane de lei cu mașini de lux. Cinci persoane și un inspector ANAF, pe lista posibililor vinovați
Cum faci o fraudă de 100 de milioane de lei cu mașini de lux. Cinci persoane și un inspector ANAF, pe lista posibililor vinovați
Urmașul Nokia lansează divizia Secure și pregătește primul smartphone european pentru guverne și domenii critice
Urmașul Nokia lansează divizia Secure și pregătește primul smartphone european pentru guverne și domenii critice
Moneda românească pe care poţi lua 1.000 de euro. Este din argint şi destul de veche
Moneda românească pe care poţi lua 1.000 de euro. Este din argint şi destul de veche
Stephen King și-a dezvăluit topul celor mai bune 10 filme din toate timpurile
Stephen King și-a dezvăluit topul celor mai bune 10 filme din toate timpurile
Revista presei
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
„Barbie de România”, la volanul unui TIR roz. Cine este şoferiţa care atrage atenţia pe orice autostradă din Europa. Foto
Playtech Știri
După ce a spus ani de zile că nu îşi doreşte copii, Delia s-a răzgândit. A recunoscut la TV că vrea să devină mamă. „Mi-ar plăcea”
Playtech Știri
Cele trei zodii pentru care viaţa devine brusc mai bună la final de septembrie. Li se schimbă destinul
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...