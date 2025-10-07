Avertismentul lui MrBeast despre inteligența artificială. Ne așteaptă vremuri înfricoșătoare pentru creatorii de conținut, AI-ul nu iartă pe nimeni

Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
07 oct. 2025 | 16:01
de Alexandru Puiu

Mr Beast, îngrijorat de AI

Cel mai popular YouTuber din lume, MrBeast, trage un semnal de alarmă despre direcția în care se îndreaptă industria conținutului online sub influența inteligenței artificiale generative. Jimmy Donaldson, cunoscut pentru videoclipurile sale uriașe ca audiență și pentru bugetele impresionante, a declarat că noile instrumente AI care pot genera clipuri video complete doar pe baza unor simple comenzi text reprezintă o amenințare reală pentru milioane de creatori de conținut care trăiesc din această activitate.

Potrivit lui, avansul exponențial al acestor tehnologii va transforma radical modul în care sunt produse și consumate materialele video, punând în pericol nu doar locurile de muncă, ci și relevanța creativității umane.

AI-ul, un instrument revoluționar care devine o sabie cu două tăișuri

În ultimii ani, platforme precum OpenAI, Google sau Runway au accelerat dezvoltarea modelelor capabile să creeze videoclipuri realiste pornind de la text. Cel mai recent exemplu este Sora , un sistem AI care poate genera scene complete, cu personaje, mișcare și context vizual credibil. Acest tip de instrumente a stârnit un val de îngrijorări legate de drepturile de autor și de reproducerea neautorizată a conținutului existent, o problemă tot mai des invocată în industria filmului, a jocurilor și în rândul creatorilor independenți de pe YouTube.

Pe de altă parte, marile platforme adoptă tot mai des aceste tehnologii pentru a eficientiza procesul de creație. YouTube, de exemplu, oferă deja funcții AI pentru generarea de subtitrări, editarea clipurilor și chiar pentru propunerea de idei de conținut. Google lucrează la propriul generator video, Veo , menit să ajute creatorii să-și producă materialele mai rapid. Totuși, după cum subliniază profesorul Lars Erik Holmquist de la Nottingham Trent University, „AI-ul face creativitatea mai ieftină, dar nu neapărat mai valoroasă”.

Creatorii care adoptă AI pot câștiga, dar cei care o ignoră riscă să dispară

Deși MrBeast este conștient de potențialul AI-ului, el subliniază că succesul său nu poate fi replicat artificial. Conținutul său se bazează pe oameni reali, situații extreme și emoții autentice – elemente care nu pot fi simulate credibil de o mașină. Totuși, el recunoaște că folosirea AI-ului în procesul de producție ar putea fi benefică pentru gestionarea logisticii, crearea graficii sau analiza audienței.

Anul acesta, creatorul american a experimentat el însuși cu un instrument AI pentru generarea de miniaturi video, dar a fost nevoit să-l retragă după ce alți YouTuberi l-au acuzat că promovează sisteme bazate pe conținut furat din munca altora. Ulterior, MrBeast a înlocuit funcția respectivă cu linkuri către designeri umani, recunoscând importanța eticii în dezvoltarea tehnologică.

Îngrijorarea lui MrBeast este semnificativă nu doar prin mesaj, ci și prin moment: vine într-o perioadă în care tot mai mulți creatori se tem că AI-ul le-ar putea substitui complet rolul. Paradoxal, aceeași tehnologie care amenință autenticitatea conținutului este și cea care promite să revoluționeze producția media.

Pentru creatorii de conținut, dilema devine clară: adoptă AI-ul ca aliat sau rămâi vulnerabil într-un ecosistem care se schimbă mai repede decât oricând.

