Convorbiri telefonice și mesaje criptate ale armatei și ale oamenilor de rând, în văzul tuturor. Cum ajunge neglijența tehnologică să compromită informații sensibile, legătura cu sateliții

O echipă de la UC San Diego și University of Maryland a descoperit că aproximativ jumătate dintre transmisiile sateliților geostaționari pot fi interceptate cu echipamente accesibile, dezvăluind date sensibile din surse militare, corporative și personale.

Am scris într-o știre inițială despre acest subiect care, la drept vorbind, este unul cât se poate de serios și ar trebui să stârnească îngrijorări în rândul experților în siguranță cibernetică.

Sateliții, o poartă deschisă către date confidențiale

O investigație recentă realizată de cercetători de la Universitatea din California, San Diego (UCSD) și Universitatea din Maryland (UMD) a scos la iveală o problemă gravă de securitate globală: comunicațiile prin satelit, care ar trebui să fie printre cele mai sigure, sunt adesea transmise fără criptare, scrie WIRED.

Studiul, publicat în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, arată că oricine dispune de echipamente în valoare de aproximativ 800 de dolari poate intercepta informații confidențiale aflate în tranzit între sateliți și Pământ.

Cu ajutorul unui sistem de recepție comercial montat pe acoperișul unei clădiri din San Diego, cercetătorii au monitorizat timp de trei ani comunicațiile sateliților geostaționari.

Rezultatele au fost alarmante: au fost interceptate date din apeluri și mesaje ale utilizatorilor rețelei T-Mobile, informații provenite din conexiunile Wi-Fi ale pasagerilor din avioane, precum și transmisii către infrastructuri critice, de la platforme petroliere offshore până la rețele electrice.

Mai grav, printre date s-au regăsit și comunicații aparținând armatei și forțelor de ordine din SUA și Mexic, inclusiv coordonate ale personalului și echipamentelor.

„Securitatea prin necunoaștere”, o strategie riscantă, cum este posibil

Profesorul Aaron Schulman de la UCSD, coautor al studiului, a declarat că descoperirile au fost „șocante”, mai ales deoarece multe dintre aceste sisteme sunt esențiale pentru infrastructura globală. „Presupuneam că totul era criptat. De fiecare dată când am analizat un nou semnal, am descoperit contrariul”, a spus acesta.

Echipa a denumit cercetarea Don’t Look Up, o aluzie la filmul cu același nume, dar și o critică la adresa industriei de telecomunicații spațiale.

Potrivit cercetătorilor, securitatea comunicațiilor prin satelit pare să se fi bazat pe ideea că „nimeni nu se va uita în sus” și nu va analiza aceste semnale. În realitate, accesul facil la tehnologia de recepție satelitară face posibilă interceptarea lor de către aproape oricine.

Deși multe companii, inclusiv T-Mobile, au reacționat rapid și au adăugat criptare după avertismentele primite, altele, printre care și operatori din infrastructura critică a SUA, nu au implementat încă măsuri de protecție.

Ce implicații globale există pentru securitate și confidențialitate

Cazul readuce în discuție vulnerabilitățile din ecosistemul comunicațiilor spațiale, într-un moment în care sateliții devin tot mai importanți pentru comunicațiile comerciale, militare și guvernamentale.

Lipsa criptării lasă loc pentru spionaj industrial, interceptări militare și scurgeri de informații sensibile la scară globală.