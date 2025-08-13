Avertismentul BCR pentru toți clienții băncii. Așa eviți fraude care te pot lăsa fără banii din cont, la ce să fii atent

Tentativele de fraudă bancară au devenit tot mai sofisticate în România, iar Banca Comercială Română (BCR) a emis un nou avertisment pentru toți clienții săi. Potrivit instituției, numărul atacurilor de tip „spoofing” – apeluri telefonice în care escrocii se dau drept angajați ai băncii sau reprezentanți ai unor autorități – este în creștere alarmantă. Scopul acestor infractori este să obțină acces la conturile și banii victimelor, folosind pretexte credibile și presiune psihologică.

Cum acționează escrocii și de ce sunt periculoși

Metoda „spoofing” se bazează pe falsificarea numărului de telefon afișat pe ecranul victimei, astfel încât să pară că apelul vine de la o sursă legitimă, cum ar fi banca. Persoana sunată este convinsă că datele sale au fost compromise și i se cere să facă transferuri în așa-zise „conturi securizate” sau să ridice numerar și să-l depună în alte conturi, chipurile pentru protecție.

Escrocii pot solicita, de asemenea, acces la aplicația de mobile banking George sau detalii de pe card, sub pretextul rezolvării rapide a unei situații de urgență. În unele cazuri, victimele sunt îndemnate să contracteze un credit urgent, cu justificarea falsă că banii trebuie „blocați” pentru a preveni o fraudă.

Ce recomandă BCR pentru protecția conturilor tale

BCR subliniază că niciodată o bancă sau o autoritate oficială nu va solicita transferuri de bani pentru „securizare” și nu va cere ridicarea și redepunerea acestora în conturi diferite. În plus, nu se va solicita accesarea unui credit pe motivul compromiterii datelor personale.

Printre sfaturile esențiale se numără:

nu oferi niciodată datele de securitate pentru aplicația George sau codurile cardului, indiferent de urgența invocată;

nu accesa linkuri primite prin e-mail sau SMS care promit câștiguri rapide din investiții promovate de vedete;

verifică autenticitatea oricărei oferte pe site-urile oficiale;

contactează banca doar la numerele afișate pe site-ul instituției, nu la cele oferite de apelant.

În cazul în care suspectezi că ai fost ținta unei tentative de fraudă, acționează imediat: sună la *2227 sau la +4021.407.42.00 pentru a anunța incidentul. Rapiditatea reacției poate face diferența între a-ți recupera banii și a-i pierde definitiv.

Fraudele bancare evoluează constant, însă și vigilența ta poate fi arma decisivă împotriva acestora.