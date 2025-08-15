Avertismentul autorităților române: Val de escrocherii crypto pe WhatsApp și Telegram. La ce să fii atent, cum te păzești?

Ultima ora
Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară
15 aug. 2025 | 17:12
de Iulia Kelt

TEHNOLOGIE
Val de escrocherii crypto pe WhatsApp și Telegram / Foto: Cybernews

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) atrage atenția asupra unei escrocherii sofisticate desfășurate prin aplicațiile de mesagerie WhatsApp și Telegram, precum și prin alte platforme sociale.

Schema se prezintă ca o comunitate cu caracter educațional și investițional, însă scopul real este frauda. Grupurile implicate utilizează conturi automate (bots) pentru a simula activitate intensă și pentru a atrage cât mai mulți membri, creând astfel impresia unei comunități active și de încredere.

Mecanismul efectiv al escrocheriei

În cadrul acestor grupuri, persoane care se recomandă drept „mentori”, „consilieri în investiții crypto” sau „profesori” oferă semnale de tranzacționare și promit câștiguri garantate.

Membrii sunt încurajați să investească sume inițiale relativ mici și să atragă noi participanți, prieteni, familie sau colegi, primind recompense pentru fiecare persoană introdusă.

Pentru a crește iluzia de legitimitate, grupurile afișează clasamente fictive, premii și tranzacții aparent profitabile.

Elementele sunt concepute pentru a câștiga încrederea victimelor și a le determina să facă transferuri mai mari către așa-numitele conturi de tranzacționare, administrate de o pretinsă societate de investiții autorizată.

Problema apare atunci când victimele solicită retragerea fondurilor: li se cer diverse taxe fictive, cum ar fi comisioane de retragere, taxe AML sau impozite inexistente.

În realitate, aceste sume nu duc niciodată la restituirea banilor investiți, iar persoanele înșelate rămân fără fondurile transferate.

Escrocii exploatează astfel încrederea și dorința oamenilor de a obține câștiguri rapide, combinând tehnologia cu psihologia manipulatorie.

Recomandările ASF pentru protecția ta

Autoritatea recomandă publicului să întrerupă imediat orice comunicare cu persoanele implicate și să refuze categoric orice solicitare de plată sau plată suplimentară, chiar dacă aceasta este justificată prin promisiunea recuperării fondurilor.

Mai mult, investitorii trebuie să verifice cu atenție legitimitatea firmelor de investiții înainte de a transfera bani. Consultarea Registrului ASF sau a altor autorități similare din Uniunea Europeană este esențială pentru a confirma autorizarea companiei.

ASF recomandă, totodată, să nu fie divulgate informații personale sau financiare prin aplicațiile de mesagerie, deoarece intermediarii autorizați respectă proceduri stricte de securitate și folosesc doar canale oficiale.

Orice grup suspect trebuie raportat pe platforma corespunzătoare, iar contactele asociate trebuie blocate pentru a preveni extinderea fraudei.

Schema complexă ne arattă, de altfel, modul în care tehnologia și manipularea psihologică pot fi folosite pentru înșelăciuni sofisticate. În concluzie, tot ceea ce trebuie să faci este să fii un pic mai atent la ceea ce te înconjoară.

