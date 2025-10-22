Avertismentul ASF despre pensiile private ale românilor, s-a schimbat legea. Legătura cu aderarea României la OCDE

România face un pas important în modernizarea sistemului de pensii private, după ce Parlamentul a adoptat legea privind plata pensiilor din Pilonul II. Noua reglementare, elaborată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și transmisă spre aprobare Ministerului Muncii, aduce schimbări majore pentru cei peste 8 milioane de români care contribuie la fondurile private. Vicepreședintele ASF, Dan Armeanu, spune că actul normativ aliniează legislația națională la standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și constituie un pas esențial în procesul de aderare a României la această organizație.

Legea vine să completeze, după mai bine de 15 ani, cadrul de funcționare al sistemului de pensii private lansat în 2008, introducând reguli clare privind retragerea banilor, modul de plată și drepturile participanților. Adoptarea acestei legi fusese amânată de mai multe ori, deși era prevăzută încă din 2011, iar absența ei genera incertitudini pentru milioane de contribuabili.

Ce prevede noua lege a pensiilor private

Principala schimbare este flexibilizarea modului în care participanții la Pilonul II pot retrage banii acumulați. La momentul pensionării, românii vor putea solicita plata unui avans de până la 30% din suma totală acumulată, diferența urmând să fie primită în tranșe lunare pe o perioadă de minimum opt ani. În forma inițială a proiectului, procentul maxim de retragere era de 25%, însă Parlamentul a decis majorarea acestuia pentru a oferi mai multă libertate financiară la începutul perioadei de pensionare.

De asemenea, legea introduce o prevedere specială pentru persoanele diagnosticate cu boli grave , precum cancerul, care vor putea retrage integral suma din contul de pensie privată. Este pentru prima dată când legislația românească include o excepție de acest tip, considerată o dovadă de flexibilitate socială și empatie față de cazurile vulnerabile.

Restul regulilor vizează adaptarea procedurilor de plată la bunele practici internaționale, în special cele recomandate de OCDE. Perioada de tranșare a plăților scade de la 10 ani la 8 ani, iar autoritățile promit un proces simplificat și digitalizat pentru depunerea cererilor de plată.

Legătura cu aderarea României la OCDE

Vicepreședintele ASF, Dan Armeanu, a declarat că legea privind plata pensiilor private „respectă în totalitate principiile internaționale specifice pensiilor private” și că modernizarea cadrului legislativ este o condiție directă pentru finalizarea procesului de aderare a României la OCDE.

„Această lege duce la îndeplinirea scopului pentru care a fost creat sistemul de pensii private în România. Ea respectă toate standardele și bunele practici europene și ale OCDE”, a precizat Armeanu.

În prezent, România a primit 15 avize favorabile din partea comitetelor de specialitate ale OCDE dintr-un total de 25 necesare. Ținta Guvernului este ca aderarea completă să aibă loc până la sfârșitul anului 2026. În acest context, reforma pensiilor – atât publice, cât și private – este considerată una dintre cele mai importante condiții de îndeplinit pentru a demonstra sustenabilitatea sistemului financiar pe termen lung.

Ce înseamnă legea pentru contribuabili

În Pilonul II sunt înscriși peste 8,3 milioane de români , dintre care aproximativ 4,5 milioane contribuie lunar cu 4,75% din venitul brut, parte din contribuția de asigurări sociale (CAS) de 25%. Noul cadru legal oferă mai multă transparență asupra modului în care se pot accesa economiile și clarifică drepturile moștenitorilor în cazul decesului titularului.

Legea urmează să intre în vigoare la un an după publicarea în Monitorul Oficial, dar va necesita și validarea Curții Constituționale înainte de promulgare.

Prin această modificare, România își consolidează sistemul de pensii într-o manieră compatibilă cu modelele economiilor dezvoltate și transmite un semnal de stabilitate către investitori și instituțiile internaționale.