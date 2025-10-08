Ultima ora
08 oct. 2025 | 07:00
de Alexandru Puiu

Autostrada din România cu radare fixe din doi în doi kilometri. Nu mai scapă niciun șofer de amendă, vine direct acasă
Radar fix pe autostrăzile din România / foto: Playtech

O nouă secțiune a Autostrăzii Transilvania devine prima din România echipată integral cu radare fixe și camere inteligente montate din doi în doi kilometri. Lucrările la tronsonul Chiribiș–Biharia al autostrăzii A3 au început deja, iar sistemul integrat de monitorizare promite să schimbe complet modul în care este supravegheat traficul rutier pe autostrăzile din țară.

Constructorul Selina, responsabil de realizarea celor 28,5 kilometri ai subsecțiunii 3C2, a confirmat că, la finalul proiectului, vor fi montate 14 camere de monitorizare a vitezei și a fluxului de trafic. Acestea vor calcula atât viteza instantanee, cât și media vitezei pe distanțe fixe, printr-un sistem automat conectat la baza de date a Poliției Rutiere.

Radare din doi în doi kilometri și camere care calculează viteza medie

Noul sistem de supraveghere rutieră va funcționa după modelul utilizat deja în mai multe țări din Uniunea Europeană: camerele fixe identifică numărul de înmatriculare al vehiculului la fiecare punct de control, iar un algoritm calculează timpul în care acesta parcurge distanța dintre două camere. Dacă timpul este mai scurt decât durata legală pentru limita de viteză admisă, sistemul stabilește depășirea vitezei și generează automat amenda.

Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a explicat pentru ProMotor cum va funcționa sistemul: „Dacă limita de viteză este de 100 km/h, iar distanța dintre două camere este de 100 km, timpul minim legal de parcurs este 60 de minute. Dacă mașina este înregistrată de camere la 40 de minute distanță, înseamnă că a circulat cu o medie de 150 km/h. Amenda se generează automat și este transmisă prin poștă la adresa proprietarului vehiculului.”

Pe lângă radarele de viteză, tronsonul Chiribiș–Biharia va fi dotat și cu camere de detecție a greutății vehiculelor, destinate monitorizării camioanelor și prevenirii deteriorării carosabilului. Sistemul „SPEED”, dezvoltat de Selina împreună cu Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), include și camere dedicate identificării incidentelor rutiere și recunoașterii numerelor de înmatriculare, amplasate la fiecare doi kilometri.

O investiție majoră cu finanțare europeană

Valoarea totală a investiției este de 785 milioane de lei, finanțată din Programul Transport 2021–2027 și de la bugetul de stat. Secțiunea Chiribiș–Biharia este una strategică, pentru că face legătura între autostrada Borș–Nădășelu și rețeaua rutieră din vestul țării, fiind parte a coridorului care conectează România cu Ungaria.

Lucrările au început pe un prim sector de 8,5 kilometri și includ 18 poduri și pasaje. Potrivit CNIR, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns deja la 14%, iar constructorul estimează finalizarea acestui lot în termenul contractual, însoțită de implementarea completă a sistemului inteligent de control al traficului.

Sistemul de supraveghere video va fi conectat la infrastructura națională e-Sigur, platforma care va centraliza toate datele despre viteze, greutate, flux de trafic și incidente. Aceeași platformă va genera și procesele-verbale de contravenție, care vor fi trimise automat prin poștă, fără implicarea directă a polițiștilor rutieri.

Pas spre monitorizarea totală a traficului pe autostrăzi

Autostrada A3 va fi primul proiect de acest tip implementat integral, dar Compania Națională de Drumuri are deja planuri pentru extinderea sistemului. În următorii ani, peste 400 de radare fixe urmează să fie montate pe toate autostrăzile și drumurile naționale principale, inclusiv pe segmentele deschise înainte de 2015.

Scopul declarat este creșterea siguranței rutiere și reducerea numărului de accidente cauzate de viteză, însă sistemul are și o componentă fiscală clară: eliminarea intervenției umane din procesul de constatare a contravențiilor și aplicarea automată a sancțiunilor.

Pentru moment, camerele nu sunt încă funcționale, întrucât Guvernul trebuie să aloce bugetul necesar pentru conectarea lor la rețeaua centralizată. După activarea sistemului, fiecare șofer va ști că orice depășire de viteză este înregistrată și sancțiunea ajunge direct acasă, fără apel și fără avertisment.

