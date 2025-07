Autopsia lui Felix Baumgartner arată clar: infarct în timpul zborului. Un martor a descris ce s-a întâmplat înainte de prăbuşire, de fapt

Moartea tragică a legendarului parașutist Felix Baumgartner continuă să zguduie opinia publică internațională. La câteva zile după accidentul mortal petrecut în stațiunea italiană Porto Sant’Elpidio, rezultatele preliminare ale autopsiei au confirmat oficial ceea ce se bănuia încă de la primele ore: sportivul a suferit un stop cardiac în aer, în timpul zborului cu parapanta motorizată.

Conform informațiilor făcute publice de presa italiană, confirmate și de surse apropiate anchetei, atacul de cord s-a produs în plin zbor, lăsându-l pe Baumgartner fără cunoștință și incapabil să mai controleze aparatul. Momentul fatal a avut loc joi, 17 iulie 2025, în jurul orei amiezii, într-o zonă de agrement extrem de frecventată în sezonul estival.

Felix se afla la o altitudine relativ joasă, deasupra campingului Le Mimose, când, brusc, parapanta sa a început să se rotească haotic. Martorii spun că sportivul nu a mai reușit să redreseze parapanta, iar aparatul a intrat într-o cădere în spirală. Impactul a fost devastator – Baumgartner s-a izbit de o structură din lemn aflată în apropierea unei piscine aglomerate, unde se aflau numeroși turiști.

Printre martorii direcți ai incidentului s-a numărat Mirella Ivanov, o tânără mamă în vârstă de 30 de ani, aflată la piscină împreună cu cei doi copii.

„Totul părea normal, apoi, dintr-o dată, a început să se învârtă ca un titirez. A coborât rapid și am auzit un bubuit puternic. M-am speriat, am crezut că s-a prăbușit pe stânci. Apoi am văzut doi salvamari alergând, toți fugeau spre locul impactului”, a povestit ea.