Autograful lui Ion Iliescu, noua atracție pe internet. Cât costă o fotografie cu semnătura fostului președinte

Moartea lui Ion Iliescu a devenit, pentru unii, o oportunitate de a face bani. La doar câteva ore după anunțul decesului, pe internet au apărut zeci de anunțuri cu fotografii, cărți și obiecte semnate de fostul președinte, iar prețurile au crescut vertiginos. Unii vânzători cer mii de lei pentru aceste suveniruri

Cel mai scump obiect scos la vânzare este biografia lui Ion Iliescu, publicată acum 14 ani, pentru care proprietara cere 6.000 de lei. Anunțul a fost postat chiar a doua zi după deces.

„Cartea este într-o stare foarte bună. Este vorba despre toată viața lui Ion Iliescu, de când s-a născut până la final. Este semnată personal de către dânsul. Legat de preț, este 6.000 de lei, dar pot lăsa la 5.500 sau chiar 5.000”, a declarat vânzătoarea.

Cărți vândute și de 100 de ori mai scump

Cartea, care are autograful lui Iliescu pe prima pagină, este vândută de aproape 100 de ori mai scump decât prețul practicat de editură.

„Cu tot cu reducere și transport, costă 65 de lei. Poate e o greșeală, nu mă așteptam la un asemenea interes după deces”, a spus un reprezentant al editurii.

Volumul se găsește și în biblioteci, unde poate fi împrumutat gratuit. De asemenea, este disponibil la librării, la prețuri sub 100 de lei.

Fotografia cu autograf, 800 de lei

Pe internet, o fotografie din anii ’90, cu semnătura olografă a fostului președinte, este scoasă la vânzare pentru 800 de lei.

„Nu sunt foarte multe autografe autentice ale lui. Cele mai multe sunt imprimate. În ultimii patru ani, cred că am văzut doar patru sau cinci originale la licitație”, a explicat vânzătorul.

Amintiri la prețuri pentru toate buzunarele

Printre alte obiecte scoase la vânzare se numără și o carte de vizită a lui Ion Iliescu, semnată de acesta, la prețul de 1.400 de lei. Variantele mai ieftine includ seturi de patru fotografii electorale cu autograf imprimat, care se vând cu doar 100 de lei.