Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 10:47
de Ana Ionescu

Autograful lui Ion Iliescu, noua atracție pe internet. Cât costă o fotografie cu semnătura fostului președinte

Social
Autograful lui Ion Iliescu, noua atracție pe internet. Cât costă o fotografie cu semnătura fostului președinte
Moartea lui Ion Iliescu a devenit, pentru unii, o oportunitate de a face bani FOTO: Arhiva

Moartea lui Ion Iliescu a devenit, pentru unii, o oportunitate de a face bani. La doar câteva ore după anunțul decesului, pe internet au apărut zeci de anunțuri cu fotografii, cărți și obiecte semnate de fostul președinte, iar prețurile au crescut vertiginos. Unii vânzători cer mii de lei pentru aceste suveniruri

Cel mai scump obiect scos la vânzare este biografia lui Ion Iliescu, publicată acum 14 ani, pentru care proprietara cere 6.000 de lei.  Anunțul a fost postat chiar a doua zi după deces.

„Cartea este într-o stare foarte bună. Este vorba despre toată viața lui Ion Iliescu, de când s-a născut până la final. Este semnată personal de către dânsul. Legat de preț, este 6.000 de lei, dar pot lăsa la 5.500 sau chiar 5.000”, a declarat vânzătoarea.

Cărți vândute și de 100 de ori mai scump

Cartea, care are autograful lui Iliescu pe prima pagină, este vândută de aproape 100 de ori mai scump decât prețul practicat de editură.

Vezi și:
Gabriela Lucuțar ar schimba câteva detalii din funeraliile lui Ion Iliescu. Ce nu i-a plăcut Reginei Întunericului: „A fost președintele acestei țări!” EXCLUSIV
Nina Iliescu ar fi şi ea în stare gravă. Cum a primit soţia fostului preşedinte vestea tristă a momentului?

„Cu tot cu reducere și transport, costă 65 de lei. Poate e o greșeală, nu mă așteptam la un asemenea interes după deces”, a spus un reprezentant al editurii.

Volumul se găsește și în biblioteci, unde poate fi împrumutat gratuit. De asemenea, este disponibil la librării, la prețuri sub 100 de lei.

Fotografia cu autograf, 800 de lei

Pe internet, o fotografie din anii ’90, cu semnătura olografă a fostului președinte, este scoasă la vânzare pentru 800 de lei.

„Nu sunt foarte multe autografe autentice ale lui. Cele mai multe sunt imprimate. În ultimii patru ani, cred că am văzut doar patru sau cinci originale la licitație”, a explicat vânzătorul.

Amintiri la prețuri pentru toate buzunarele

Printre alte obiecte scoase la vânzare se numără și o carte de vizită a lui Ion Iliescu, semnată de acesta, la prețul de 1.400 de lei. Variantele mai ieftine includ seturi de patru fotografii electorale cu autograf imprimat, care se vând cu doar 100 de lei.

România, lovită din nou de caniculă. Temperaturi sufocante și nopți tropicale în acest weekend
Recomandări
Post Malone, apariție inedită în centrul Clujului înainte de Untold. Ținută de cowboy și whiskey cu localnicii
Post Malone, apariție inedită în centrul Clujului înainte de Untold. Ținută de cowboy și whiskey cu localnicii
Rechini filmați aproape de mal în mai multe stațiuni din Turcia frecventate de români. Turiștii au fost evacuați din apă
Rechini filmați aproape de mal în mai multe stațiuni din Turcia frecventate de români. Turiștii au fost evacuați din apă
Meta prezintă prototipurile VR Tiramisu și Boba 3. Compania lui Mark Zuckerberg promite realism vizual cum nu s-a mai văzut
Meta prezintă prototipurile VR Tiramisu și Boba 3. Compania lui Mark Zuckerberg promite realism vizual cum nu s-a mai văzut
A lăsat Tesla Cybertruck-ul la încărcat și a plecat în vacanță. Când s-a întors după două săptămâni, l-a așteptat o surpriză care i-a dat planurile peste cap
A lăsat Tesla Cybertruck-ul la încărcat și a plecat în vacanță. Când s-a întors după două săptămâni, l-a așteptat o surpriză care i-a dat planurile peste cap
Cuptorul cu microunde devine istorie. Un nou aparat promite să-l înlocuiască definitiv și a cucerit deja milioane de utilizatori
Cuptorul cu microunde devine istorie. Un nou aparat promite să-l înlocuiască definitiv și a cucerit deja milioane de utilizatori
Povestea româncei de 20 de ani care a terorizat bătrânii din Italia. Modul bizar prin care reușea să îi jefuiască
Povestea româncei de 20 de ani care a terorizat bătrânii din Italia. Modul bizar prin care reușea să îi jefuiască
Actorul Dean Cain, starul din „Superman” din anii ’90, devine agent de imigrări în SUA
Actorul Dean Cain, starul din „Superman” din anii ’90, devine agent de imigrări în SUA
Donald Trump lansează Truth Search AI pe platforma Truth Social, în parteneriat cu Perplexity
Donald Trump lansează Truth Search AI pe platforma Truth Social, în parteneriat cu Perplexity
Revista presei
Adevarul
Pachetul 2 de măsuri de austeritate majorează amenzile de circulație. Când este suspendat dreptul de a conduce
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Playtech Știri
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Playtech Știri
Cheesecake din doar trei ingrediente. Este perfect pentru slăbit şi se face în 5 minute
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei