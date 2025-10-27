Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
27 oct. 2025 | 15:13
de Daoud Andra

”Aurul roşu”, afacere cu noroc pentru doi români. Dorina şi Claudiu au dat lovitura, kilogramul se vinde cu sume uriaşe

AFACERI
”Aurul roşu”, afacere cu noroc pentru doi români. Dorina şi Claudiu au dat lovitura, kilogramul se vinde cu sume uriaşe
Șofranul este supranumit și ”aurul roșu”, datorită valorii sale

În timp ce mulți români aleg să plece peste hotare în căutarea unui trai mai bun, o familie din Vrancea a descoperit succesul chiar acasă, într-un colț de pământ transformat într-o adevărată comoară. Dorina și fiul ei, Claudiu Boubătrân, au pornit, în urmă cu cinci ani, o afacere neobișnuită pentru zona lor: cultivarea șofranului, supranumit „aurul roșu”, cel mai scump condiment din lume.

Cum au ajuns să cultive șofran

Pe câmpul lor din satul Gologanu, județul Vrancea, parfumul discret al florilor de Crocus sativus ascunde o muncă titanică, dar și un potențial de câștig uriaș. Plantația familiei se întinde pe o mie de metri pătrați – singura de acest fel din sud-estul României – iar fiecare centimetru de sol este valorificat cu grijă și pasiune.

„Totul a pornit dintr-o simplă curiozitate. Am vrut să vedem dacă șofranul poate crește și în pământ românesc. Am cumpărat primii bulbi din Spania și am început să experimentăm. Acum, e mai mult decât o pasiune – e o afacere care ne oferă satisfacții uriașe”, povestește Claudiu, potrivit Observator.

Munca, însă, nu este deloc ușoară. Cultivarea șofranului se face exclusiv manual, iar fiecare floare trebuie culeasă cu delicatețe, în zorii zilei, pentru ca firele roșii din interior – stigmatele – să nu se deterioreze.

„Dintr-o floare se extrag doar trei firicele fine. Sunt necesare aproximativ 1.500 de flori pentru un singur gram de șofran pur”, explică Dorina. Aceste fire sunt apoi uscate și păstrate în condiții speciale, pentru a-și păstra aroma intensă și proprietățile.

Cu cât se vinde șofranul

Rezultatul, însă, merită toată osteneala. Pe piața internațională, un kilogram de șofran de calitate poate ajunge la 100.000 de lei, iar în România cererea este tot mai mare.

„Un gram de șofran autentic se vinde cu 20-30 de euro. E o muncă migăloasă, dar profitul poate fi impresionant dacă știi cum să valorifici produsul”, adaugă Dorina.

Ambiția celor doi nu se oprește aici. Claudiu visează să combine două simboluri ale Vrancei – vinul și șofranul – într-un proiect inedit.

„În zona noastră sunt foarte mulți producători de vinuri. Mi-ar plăcea să colaborăm și să creăm un produs unic: vinurile noastre rafinate, îmbogățite cu delicatețea și culoarea șofranului. Ar fi ceva ce nu s-a mai făcut în lume”, spune el, cu entuziasm.

Originar din Orientul Mijlociu, șofranul este apreciat de secole pentru gustul său subtil, culoarea intensă și proprietățile terapeutice. Se folosește în gastronomie, cosmetice și chiar în medicina naturistă, fiind recunoscut pentru efectele sale antioxidante și calmante.

Astăzi, „aurul roșu” cultivat în inima Vrancei demonstrează că și în România se pot dezvolta afaceri de nișă cu valoare uriașă. Dorina și Claudiu Boubătrân au transformat o simplă idee într-o poveste de succes, arătând că, atunci când pui suflet și perseverență, pământul românesc poate da roade mai prețioase decât aurul.

Vremea se schimbă radical. Când se încălzeşte după valul de frig?
Recomandări
AXIS apelează la inteligență artificială pentru cele mai noi camere de supraveghere de tip bullet. Cât sunt de performante
AXIS apelează la inteligență artificială pentru cele mai noi camere de supraveghere de tip bullet. Cât sunt de performante
ZTE nubia Air, probabil cea mai ieftină alternativă la iPhone Air, disponibilă în România. Cât de bun este telefonul de 5,9 milimetri și 1299 de lei
ZTE nubia Air, probabil cea mai ieftină alternativă la iPhone Air, disponibilă în România. Cât de bun este telefonul de 5,9 milimetri și 1299 de lei
Mihai și Elwira Petre, secrete din viața de familie. Ce activități au împreună cu fetele lor: „Acasă sunt 100% om”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Mihai și Elwira Petre, secrete din viața de familie. Ce activități au împreună cu fetele lor: „Acasă sunt 100% om”. EXCLUSIV
Locatarii nu dau vina pe pompieri pentru tragedia din Vâlcea, unde un bărbat a căzut în gol de la etajul 4. Motivul pentru care nu a putut fi salvat
Locatarii nu dau vina pe pompieri pentru tragedia din Vâlcea, unde un bărbat a căzut în gol de la etajul 4. Motivul pentru care nu a putut fi salvat
„Amplified” aduce la Museum of Immersive New Art (MINA) o călătorie imersivă în istoria rock-ului
„Amplified” aduce la Museum of Immersive New Art (MINA) o călătorie imersivă în istoria rock-ului
Groenlanda se micșorează și se deplasează spre nord-vest: semnele unei planete aflate în transformare continuă
Groenlanda se micșorează și se deplasează spre nord-vest: semnele unei planete aflate în transformare continuă
Adevărata competiție pentru Xbox nu este Playstation. Cu cine se bate gigantul acum, conform lui Matt Booty
Adevărata competiție pentru Xbox nu este Playstation. Cu cine se bate gigantul acum, conform lui Matt Booty
Ce este arma „joker”? Ar putea declanşa al Treilea Război Mondial, spun specialiştii
Ce este arma „joker”? Ar putea declanşa al Treilea Război Mondial, spun specialiştii
Revista presei
Adevarul
Economiștii explică motivul retragerii Carrefour din România: „România a intrat în recesiune din cauza măsurilor de austeritate. Va urma o perioadă foarte complicată”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Nepotul lui Nicolae Botgros, confesiune emoționantă după ce și-a revenit din comă: „A fost voia lui Dumnezeu. Medicii nu mi dădeau șanse la viață”
Playtech Știri
Monica Gabor s-a întors în România, în mare secret, după mai bine de 10 ani. Ce a făcut imediat ce a ajuns la București
Playtech Știri
Obiectul purtat de Gigi Becali la inaugurarea Catedralei Naţionale care costă zeci de mii de euro. Nu s-a uitat la bani când l-a achiziţionat
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...