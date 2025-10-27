”Aurul roşu”, afacere cu noroc pentru doi români. Dorina şi Claudiu au dat lovitura, kilogramul se vinde cu sume uriaşe

În timp ce mulți români aleg să plece peste hotare în căutarea unui trai mai bun, o familie din Vrancea a descoperit succesul chiar acasă, într-un colț de pământ transformat într-o adevărată comoară. Dorina și fiul ei, Claudiu Boubătrân, au pornit, în urmă cu cinci ani, o afacere neobișnuită pentru zona lor: cultivarea șofranului, supranumit „aurul roșu”, cel mai scump condiment din lume.

Cum au ajuns să cultive șofran

Pe câmpul lor din satul Gologanu, județul Vrancea, parfumul discret al florilor de Crocus sativus ascunde o muncă titanică, dar și un potențial de câștig uriaș. Plantația familiei se întinde pe o mie de metri pătrați – singura de acest fel din sud-estul României – iar fiecare centimetru de sol este valorificat cu grijă și pasiune.

„Totul a pornit dintr-o simplă curiozitate. Am vrut să vedem dacă șofranul poate crește și în pământ românesc. Am cumpărat primii bulbi din Spania și am început să experimentăm. Acum, e mai mult decât o pasiune – e o afacere care ne oferă satisfacții uriașe”, povestește Claudiu, potrivit Observator.

Munca, însă, nu este deloc ușoară. Cultivarea șofranului se face exclusiv manual, iar fiecare floare trebuie culeasă cu delicatețe, în zorii zilei, pentru ca firele roșii din interior – stigmatele – să nu se deterioreze.

„Dintr-o floare se extrag doar trei firicele fine. Sunt necesare aproximativ 1.500 de flori pentru un singur gram de șofran pur”, explică Dorina. Aceste fire sunt apoi uscate și păstrate în condiții speciale, pentru a-și păstra aroma intensă și proprietățile.

Cu cât se vinde șofranul

Rezultatul, însă, merită toată osteneala. Pe piața internațională, un kilogram de șofran de calitate poate ajunge la 100.000 de lei, iar în România cererea este tot mai mare.

„Un gram de șofran autentic se vinde cu 20-30 de euro. E o muncă migăloasă, dar profitul poate fi impresionant dacă știi cum să valorifici produsul”, adaugă Dorina.

Ambiția celor doi nu se oprește aici. Claudiu visează să combine două simboluri ale Vrancei – vinul și șofranul – într-un proiect inedit.

„În zona noastră sunt foarte mulți producători de vinuri. Mi-ar plăcea să colaborăm și să creăm un produs unic: vinurile noastre rafinate, îmbogățite cu delicatețea și culoarea șofranului. Ar fi ceva ce nu s-a mai făcut în lume”, spune el, cu entuziasm.

Originar din Orientul Mijlociu, șofranul este apreciat de secole pentru gustul său subtil, culoarea intensă și proprietățile terapeutice. Se folosește în gastronomie, cosmetice și chiar în medicina naturistă, fiind recunoscut pentru efectele sale antioxidante și calmante.

Astăzi, „aurul roșu” cultivat în inima Vrancei demonstrează că și în România se pot dezvolta afaceri de nișă cu valoare uriașă. Dorina și Claudiu Boubătrân au transformat o simplă idee într-o poveste de succes, arătând că, atunci când pui suflet și perseverență, pământul românesc poate da roade mai prețioase decât aurul.