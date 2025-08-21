Au început lucrările pe cel mai vechi drum din România. Traseu alternativ la aglomerația de pe Valea Oltului

Unul dintre cele mai vechi drumuri din țară, încărcat de istorie și considerat locul unde s-a născut Țara Românească, intră în prezent într-un amplu proces de transformare. Drumul Loviștei, care de zeci de ani așteaptă o modernizare, va fi reabilitat complet cu sprijinul unei investiții consistente.

O investiție așteptată de zeci de ani

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a anunțat oficial startul lucrărilor pe Drumul Județean 703H, cunoscut și sub numele de Drumul Loviștei. Proiectul, în valoare de aproximativ 35 de milioane de euro, reprezintă o realizare de importanță majoră pentru județ și, în special, pentru locuitorii din Țara Loviștei.

„Au început lucrările pe Drumul Loviștei. Zi importantă pentru Țara Loviștei și pentru județul Vâlcea. Astăzi, am dat startul lucrărilor de modernizare a Drumului Loviștei – DJ 703 H, o investiție de circa 35 de milioane de euro. Este un moment pe care vâlcenii din această zonă l-au așteptat de zeci de ani, iar astăzi putem spune că modernizarea Drumului Loviștei a intrat efectiv în linie dreaptă”, a transmis Constantin Rădulescu.

Traseu modernizat și lucrări ample de infrastructură

Drumul Loviștei se întinde pe 31,3 kilometri, de la limita cu județul Argeș până la intersecția cu DN 7, traversând localitățile Perișani, Titești, Boișoara și Câineni. Modernizarea sa nu înseamnă doar asfalt nou, ci și o serie de lucrări de amploare.

Vor fi reabilitate opt poduri existente și construite alte trei poduri noi. De asemenea, proiectul prevede amenajarea drumurilor laterale, a podețelor de acces, rigole betonate și spații de parcare.

Lucrările vor începe din zona Poiana – Perișani, acolo unde starea drumului este printre cele mai deteriorate, urmând să avanseze treptat și în restul localităților.

Impact pentru comunitate și turism

Președintele CJ Vâlcea a subliniat importanța consultărilor periodice cu primarii din zonă pentru buna desfășurare a proiectului și a explicat că drumul va aduce beneficii nu doar pentru traficul local, ci și pentru dezvoltarea turismului.

„În trei ani, vom avea acest drum modernizat de la un capăt la altul. Pe parcursul lucrărilor vom avea consultări periodice cu primarii din zonă, cărora le mulțumesc pentru buna colaborare. De acum înainte, vom fi împreună ‘diriginți de șantier’ pentru ca acest proiect să devină realitate. Totodată, vom fi în permanentă legătură cu cei care lucrează la autostradă, pentru ca oamenii din Țara Loviștei să sufere cât mai puțin în tot acest timp. Știu că urmează o perioadă intensă, dar sunt convins că, odată finalizat, acest drum va deschide zona către turism și va crea noi perspective de dezvoltare pentru întreaga Țară a Loviștei”, a declarat Rădulescu.

Alternativă la aglomerația de pe Valea Oltului

Importanța strategică a acestui drum este cu atât mai mare cu cât el reprezintă o rută alternativă la traficul intens de pe Valea Oltului. Artera asigură legătura dintre Sibiu și Curtea de Argeș și completează astfel infrastructura zonei, mai ales în contextul construcției autostrăzii A1 Sibiu – Pitești.

Consiliul Județean Vâlcea a semnat în decembrie 2024 contractul cu Strabag pentru execuția proiectului, cu o durată de implementare de 41 de luni. Finanțarea provine din bugetul de stat, prin Programul „Anghel Saligny”.

Drumul Loviștei nu are doar un rol practic, ci și unul simbolic. Ultimele reabilitări au fost realizate pe vremea regelui Ferdinand, când traseul a fost pietruit. În 2018, Constantin Rădulescu îl descria drept „cel mai vechi drum din România, locul unde s-a născut Țara Românească”.