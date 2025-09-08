Au expropriat, dar nu destul! Problema cu care s-au întâlnit constructorii pe Autostrada Sibiu – Pitești pare mai mult un banc, dar este reală

Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică un proiect de act normativ prin care propune exproprierea a peste 10.000 mp de teren pe raza localității Câineni (județul Vâlcea), necesari pentru construcția unui tunel pe secțiunea 2 Boița – Cornetu a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești.

Probleme pe Autostrada Sibiu – Pitești

Deocamdată, constructorii turci din asocierea Mapa – Cengiz au front de lucru redus, doar pe câțiva kilometri din totalul celor 31 ai tronsonului, unul dintre cele mai dificile din Munții Carpați.

Potrivit proiectului, în etapa Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire a fost identificată nevoia ocupării unei suprafețe suplimentare de 10.139 mp pentru realizarea Portalului Tunelului Lazaret Sud, ceea ce pare o glumă pentru mulţi români. Din păcate, situaţia este cât se poate de reală:

7.139 mp reprezintă teren privat și vor face obiectul exproprierii.

3.000 mp aparțin domeniului public al statului.

Pentru terenul privat, statul va acorda despăgubiri în valoare totală de 48.356 lei.

Construcția tronsonului este privită cu interes de pasionații de infrastructură, care au atras atenția că frontul redus de lucru poate întârzia proiectul. Rămâne de văzut dacă antreprenorii vor reuși să respecte termenul oficial de 2028 pentru finalizarea lucrărilor, în condițiile în care multe zone nu au fost încă atacate.

Stadiul actual

În iulie 2024, secretarul de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat începerea execuției Tunelului Robești (900 m), primul dintre cele șapte tuneluri ale secțiunii. Tot în iulie, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, confirma emiterea autorizației de construire pentru prima etapă a acestui tunel.

În iunie, CNAIR anunța montarea primelor grinzi la viaductul Boița.