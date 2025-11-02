Au condus Dacia cu 7 locuri și au decis ce merită la preț mic și calitate: Jogger sau C3 Aircross? Pe cine aleg testerii francezi

Duelul celor mai accesibile modele cu șapte locuri din Europa a ajuns la un nou episod: Dacia Jogger, „regele” consacrat al practicii la bani puțini, este provocat de noul Citroën C3 Aircross cu trei rânduri de scaune. Miza nu e doar prețul de achiziție, ci pachetul complet pe care îl obții pentru familie: spațiu real pe trei rânduri, consum, costuri de întreținere, dotări de siguranță și cât de „ușor” e fiecare dintre ele în viața de zi cu zi.

Comparativul recent, realizat de publicația britanică Auto Express, a pus față în față două rețete foarte diferite pentru aceeași promisiune: șapte locuri la cost minim

Spațiu, scaune și portbagaj: cât de „șapte” sunt, de fapt, cele șapte locuri

Jogger își apără renumele exact acolo unde doare cel mai tare în segment: al treilea rând. Deși rămâne o mașină compactă în termeni absoluti, soluția Dacia oferă locuri utilizabile pentru adulți în a treia zonă, plus un portbagaj care rămâne practic chiar și cu toate scaunele ridicate. Pentru familii cu adolescenți sau pentru drumuri lungi cu bunici la bord, diferența se simte imediat: mai puține negocieri la îmbarcare, mai puține bagaje sacrificate.

Citroën C3 Aircross, în schimb, joacă altfel cartea: comprimă șapte locuri într-o amprentă și mai mică decât Jogger. Rezultatul este seducător în oraș — mașina se strecoară și parchează ușor — însă al treilea rând se adresează în special copiilor, iar portbagajul dispare aproape complet când toate scaunele sunt folosite. Pe scurt, are șapte locuri „de ocazie”, nu „de program lung”.

Mecanică, consum și confort: economie vs. rafinament

La capitolul consum, testele au arătat un avantaj clar pentru Jogger hybrid, care a scos valori mai bune în utilizare mixtă, confirmând rețeta Dacia: tehnică simplă, pusă la muncă eficient. În plus, valorile de revânzare estimate și costurile de întreținere joacă în favoarea Jogger, ceea ce înseamnă o notă finală mai mică la „cost total de proprietate”.

Citroën punctează la rafinament: insonorizare mai bună la viteze de autostradă, o cutie automată cu reacții moderne și o ținută mai „moale” la denivelări mărunte. Pentru navetele zilnice prin trafic urban și pentru cei care apreciază un plus de liniște la drum, C3 Aircross poate părea opțiunea mai plăcută, chiar dacă nu e cea mai spațioasă.

Tehnologie, siguranță și „viața la bord”

Ambele modele vin cu dotări esențiale de conectivitate și cu soluții practice (suporturi, prize, pliere rapidă a scaunelor), dar filozofiile se despart la capitolul pachete ADAS și scoruri istorice Euro NCAP. Jogger a fost criticat anterior pentru oferta redusă de asistență la condus în versiunile de început, element care a tras în jos percepția „de laborator” asupra siguranței. În schimb, Citroën bifează o suită mai generoasă de asistenți de serie pe anumite echipări. În practică, însă, testerii au ținut să sublinieze că diferența decisivă, în utilizarea reală, rămâne capacitatea de a transporta confortabil șapte persoane și bagajele lor — iar aici Dacia păstrează avantajul.

Pe viața la bord, Citroën flirtează cu un interior mai modern ca design și cu câteva atingeri de calitate percepută peste media clasei. Dacia răspunde cu ergonomie simplă, soluții gândite pentru weekenduri lungi (pachete de camping/dormit) și acel aer de „tool car” pe care mulți cumpărători îl caută: puține surprize, multă utilitate.

Verdictul: coroana rămâne la Mioveni, dar provocarea e reală

Concluzia comparativului pe care l-au reluat și comentat publicațiile din Franța e limpede: Dacia Jogger câștigă la limită. Pentru aceiași bani, oferă mai mult spațiu util, o a treia banchetă cu adevărat folosită și costuri anticipate mai prietenoase în timp. Citroën C3 Aircross rămâne, totuși, o alternativă foarte tentantă dacă „șapte locuri” înseamnă pentru tine în principal drumuri scurte, cu copii, într-un oraș aglomerat, iar tu pui preț pe rafinament și compactitate.

Pe românește: dacă vrei un șapte-locuri „full-time”, Jogger rămâne pariul sigur. Dacă vrei un șapte-locuri „part-time” într-un pachet urban mai cizelat, C3 Aircross îți face cu ochiul. Iar faptul că disputa e strânsă e o veste bună pentru cumpărători: competiția împinge prețurile, dotările și calitatea în sus — acolo unde contează cel mai mult.