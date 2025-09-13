Ultima ora
13 sept. 2025 | 16:02
de Diana Dumitrache

ACTUALITATE
Atac de urs în județul Mureș. Un bărbat de 66 de ani a fost rănit în timp ce lucra pe câmp
Un urs a atacat un bărbat, în Mureş (Foto: Pixabay)

Un incident grav a avut loc sâmbătă, 13 septembrie 2025, în județul Mureș. Un bărbat în vârstă de 66 de ani a fost atacat de un urs în apropierea localității Dubiștea de Pădure, comuna Hodac, în timp ce desfășura activități agricole.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, atacul s-a produs în jurul orei 12:10. Deși rănit, bărbatul a dat dovadă de prezență de spirit și a reușit să se deplaseze până în localitate, unde a cerut ajutor. Acesta a sunat la numărul unic de urgență 112 pentru a alerta autoritățile.

„La data de 13 septembrie 2025, în jurul orei 12:10, poliţiştii Secţiei 8 Poliţie Rurală Petelea au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 66 de ani, a fost atacat de un urs, în timp ce desfăşura activităţi agricole, în extravilanul localităţii Dubiştea de Pădure, comună Hodâc. În urma incidentului, bărbatul a suferit leziuni corporale, însă a reuşit să se deplaseze în localitate, de unde a alertat autorităţile prin numărul unic de urgenţă 112”, a transmis IPJ Mureș.

La fața locului au intervenit rapid echipaje medicale pentru a-i acorda victimei primul ajutor, precum și o echipă de polițiști pentru cercetarea împrejurărilor în care a avut loc incidentul. Rănile suferite de bărbat nu i-au pus viața în pericol imediat, însă acesta a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament.

Atacurile de urs, din ce în ce mai frecvente

Poliția a anunțat că a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând să fie analizate toate circumstanțele în care s-a produs atacul.

„De asemenea, la faţa locului se deplasează reprezentanţi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mureş, ai Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Mureş şi ai autorităţii publice locale, pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, potrivit competenţelor”, se mai arată în comunicatul IPJ.

Atacurile de urs au devenit din ce în ce mai frecvente în mai multe județe din țară, în special în zonele de deal și munte, acolo unde habitatele animalelor sălbatice se intersectează cu terenurile agricole sau cu localitățile. Autoritățile atrag atenția asupra riscului crescut de a întâlni astfel de animale și recomandă localnicilor să fie prudenți atunci când merg pe câmp sau în pădure.

Cazul de la Dubiștea de Pădure readuce în discuție problema gestionării populației de urși din România, o temă intens dezbătută în ultimii ani atât de specialiști, cât și de comunitățile afectate.

