Atac asupra unui fost oficial din subordinea lui Elon Musk: doi adolescenți, acuzați de tentativă de jaf auto
08 aug. 2025 | 07:02
de Iulia Kelt

Tehnologie, Știință & Digital
Atac asupra unui fost oficial din subordinea lui Elon Musk: doi adolescenți, acuzați de tentativă de jaf auto
Atac asupra unui fost oficial din subordinea lui Elon Musk / Foto: CNBC

Un incident șocant a avut loc în Washington D.C., implicându-l pe Edward Coristine, fost stagiar la Neuralink și una dintre cele mai cunoscute fețe tinere din cadrul Departamentului pentru Eficientizarea Guvernului (DOGE).

Doi adolescenți de 15 ani au fost puși sub acuzare pentru tentativă de jaf auto neînarmat, în urma unei altercații violente care a avut loc în apropierea zonei Logan Circle.

Coristine, în vârstă de 19 ani, devenit faimos datorită implicării sale în reformele de digitalizare și eficientizare a administrației federale, a fost atacat în toiul nopții de un grup de aproximativ zece adolescenți.

Potrivit relatărilor, acesta se afla în mașină alături de o prietenă în jurul orei 03:00 dimineața, când grupul s-a apropiat și a început să amenințe că îi va fura vehiculul.

Un gest de curaj: a protejat-o pe prietena sa înainte de a fi agresat

Surse din cadrul autorităților locale relatează că Edward a reacționat rapid pentru a-i asigura protecția însoțitoarei sale, împingând-o în interiorul vehiculului pentru a o pune la adăpost.

Ulterior, acesta a încercat să confrunte grupul de tineri, moment în care a fost lovit și rănit de mai mulți membri ai bandei.

Agresiunea a fost întreruptă de intervenția promptă a poliției, alertată de prietena lui Coristine, care reușise să sune la serviciul de urgență.

Doi dintre presupușii atacatori au fost arestați și puși sub acuzare pentru tentativă de jaf auto. Identitatea acestora nu a fost făcută publică, având în vedere vârsta lor minoră.

Reacții politice și publice: Trump cere măsuri drastice

Incidentul a stârnit reacții rapide din partea liderilor politici. Președintele Donald Trump a distribuit o imagine cu Edward rănit pe platforma sa, Truth Social, folosind acest caz pentru a pleda în favoarea unei politici mai dure privind delincvența juvenilă.

Trump a cerut ca adolescenții de peste 14 ani implicați în astfel de atacuri să fie judecați ca adulți și a propus federalizarea completă a capitalei americane pentru a controla mai eficient criminalitatea.

La rândul său, Elon Musk a lăudat curajul tânărului inginer, postând un mesaj de susținere pe rețeaua sa de socializare, X.

Coristine, care părăsise recent DOGE pentru a contribui la modernizarea platformei online a Administrației de Securitate Socială, este considerat de unii un simbol al unei noi generații de funcționari tehnologi în guvernul american.

