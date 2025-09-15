ASUS Challenge pentru liceeni – Edu Store Edition. Cum participi la competiție și câștigi premii de mii de lei

ASUS România anunță o ediție specială a competiției ASUS Challenge, dedicată exclusiv liceenilor din întreaga țară. Sub numele „EDU Store Edition”, concursul se adresează elevilor cu vârsta de minimum 16 ani și aduce în prim-plan cultura generală, cu premii totale în valoare de 20.000 de lei.

Prin această inițiativă, ASUS continuă tradiția de a sprijini educația și de a oferi tinerilor nu doar produse și soluții tehnologice, ci și oportunități de dezvoltare personală și profesională. După patru ediții desfășurate în cadrul platformei ASUS Challenge, competiția revine cu o formulă menită să combine spiritul ludic cu stimularea cunoștințelor.

Cum te înscrii și ce trebuie să știi

Înscrierile la ASUS Challenge „EDU Store Edition” se fac online, individual, printr-un cont ASUS (existent sau nou creat). Formularul de participare este disponibil pe site-ul oficial ASUS, iar termenul limită pentru înscriere este 26 septembrie 2025 .

Pe 25 septembrie va fi organizat un workshop online unde participanții vor putea testa mecanismul concursului pe platforma Kahoot!, astfel încât să se familiarizeze cu formatul și să intre pregătiți în ziua competiției. Concursul propriu-zis va avea loc pe 29 septembrie , când elevii vor răspunde la un chestionar cu întrebări de cultură generală la nivel de clasa a IX-a, plus trei întrebări speciale legate de oferta educațională ASUS.

Toți concurenții care vor răspunde corect la cel puțin o întrebare vor primi o diplomă de participare, transmisă pe email în termen de o lună de la finalizarea competiției.

Care sunt premiile puse la bătaie

Concursul ASUS Challenge „EDU Store Edition” va desemna 30 de câștigători, în funcție de punctajul obținut la quiz-ul Kahoot!. Premiile vor fi oferite sub formă de vouchere pentru ASUS eShop, valabile până pe 20 octombrie 2025 , și se împart astfel:

Locul 1 : voucher de 3.000 lei

Locul 2 : voucher de 2.200 lei

Locul 3 : voucher de 1.800 lei

Locurile 4 – 10 : câte un voucher de 1.000 lei

Locurile 11 – 30 : câte un voucher de 300 lei

Voucherele pot fi folosite pentru achiziția oricărui produs sau serviciu din ASUS eShop, în limita stocului disponibil. Important de reținut este că ele nu pot fi preschimbate în bani și nu pot fi utilizate după expirarea termenului.

Această ediție specială ASUS Challenge nu este doar o competiție cu premii atractive, ci și o oportunitate de a promova spiritul de fair-play, pasiunea pentru cunoaștere și apropierea tinerilor de un brand care investește constant în educație și tehnologie.