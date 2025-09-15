Ultima ora
Paul Negulescu a primit ”Nobelul american” pentru medicină. Cercetătorul a creat un tratament revoluționar pentru o afecțiune mortală
15 sept. 2025 | 11:15
de Alexandru Puiu

ASUS Challenge pentru liceeni – Edu Store Edition. Cum participi la competiție și câștigi premii de mii de lei

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
ASUS Challenge pentru liceeni - Edu Store Edition. Cum participi la competiție și câștigi premii de mii de lei

ASUS România anunță o ediție specială a competiției ASUS Challenge, dedicată exclusiv liceenilor din întreaga țară. Sub numele „EDU Store Edition”, concursul se adresează elevilor cu vârsta de minimum 16 ani și aduce în prim-plan cultura generală, cu premii totale în valoare de 20.000 de lei.

Prin această inițiativă, ASUS continuă tradiția de a sprijini educația și de a oferi tinerilor nu doar produse și soluții tehnologice, ci și oportunități de dezvoltare personală și profesională. După patru ediții desfășurate în cadrul platformei ASUS Challenge, competiția revine cu o formulă menită să combine spiritul ludic cu stimularea cunoștințelor.

Cum te înscrii și ce trebuie să știi

Înscrierile la ASUS Challenge „EDU Store Edition” se fac online, individual, printr-un cont ASUS (existent sau nou creat). Formularul de participare este disponibil pe site-ul oficial ASUS, iar termenul limită pentru înscriere este 26 septembrie 2025 .

Pe 25 septembrie va fi organizat un workshop online unde participanții vor putea testa mecanismul concursului pe platforma Kahoot!, astfel încât să se familiarizeze cu formatul și să intre pregătiți în ziua competiției. Concursul propriu-zis va avea loc pe 29 septembrie , când elevii vor răspunde la un chestionar cu întrebări de cultură generală la nivel de clasa a IX-a, plus trei întrebări speciale legate de oferta educațională ASUS.

Toți concurenții care vor răspunde corect la cel puțin o întrebare vor primi o diplomă de participare, transmisă pe email în termen de o lună de la finalizarea competiției.

Care sunt premiile puse la bătaie

Concursul ASUS Challenge „EDU Store Edition” va desemna 30 de câștigători, în funcție de punctajul obținut la quiz-ul Kahoot!. Premiile vor fi oferite sub formă de vouchere pentru ASUS eShop, valabile până pe 20 octombrie 2025 , și se împart astfel:

  • Locul 1 : voucher de 3.000 lei
  • Locul 2 : voucher de 2.200 lei
  • Locul 3 : voucher de 1.800 lei
  • Locurile 4 – 10 : câte un voucher de 1.000 lei
  • Locurile 11 – 30 : câte un voucher de 300 lei

Voucherele pot fi folosite pentru achiziția oricărui produs sau serviciu din ASUS eShop, în limita stocului disponibil. Important de reținut este că ele nu pot fi preschimbate în bani și nu pot fi utilizate după expirarea termenului.

Această ediție specială ASUS Challenge nu este doar o competiție cu premii atractive, ci și o oportunitate de a promova spiritul de fair-play, pasiunea pentru cunoaștere și apropierea tinerilor de un brand care investește constant în educație și tehnologie.

Toamna adevărată vine în România mai devreme decât ne aşteptam. Urmează zile mohorâte, cu ploi şi vânt puternic
Recomandări
Radare mai puține pe străzile din România, țara cu cele mai multe accidente rutiere. De ce s-a renunțat la proiectul celor 400 de radare fixe
Radare mai puține pe străzile din România, țara cu cele mai multe accidente rutiere. De ce s-a renunțat la proiectul celor 400 de radare fixe
Tabel cu bolile pentru pensionare pe caz de boală 2025. Afecțiunile acceptate oficial și cum se calculează pensia
Tabel cu bolile pentru pensionare pe caz de boală 2025. Afecțiunile acceptate oficial și cum se calculează pensia
Serialul The Witcher revine cât de curând, dar nu cu Henry Cavill în rol principal. Când vezi noul sezon pe Netflix
Serialul The Witcher revine cât de curând, dar nu cu Henry Cavill în rol principal. Când vezi noul sezon pe Netflix
MedLife susține performanța medicilor și în sport: peste 130 de participanți din 5 țări la Balcaniada de tenis
MedLife susține performanța medicilor și în sport: peste 130 de participanți din 5 țări la Balcaniada de tenis
Ce se întâmplă atunci când inteligența artificială nu mai este despre tehnologie ci despre marketing. Un trend care a prins la târgul IFA Berlin 2025
Ce se întâmplă atunci când inteligența artificială nu mai este despre tehnologie ci despre marketing. Un trend care a prins la târgul IFA Berlin 2025
Trucuri Windows 11 – cum scapi de aplicațiile inutile și obții un sistem mai rapid
Trucuri Windows 11 – cum scapi de aplicațiile inutile și obții un sistem mai rapid
Ștergerea greșită a datelor poate costa companiile mulți bani: Ce trebuie să știi în 2025 despre metoda corectă pe care trebuie să o aplici
Ștergerea greșită a datelor poate costa companiile mulți bani: Ce trebuie să știi în 2025 despre metoda corectă pe care trebuie să o aplici
Criza economică din România începe ”să scoată colții”. Multe firme se pregătesc de faliment
Criza economică din România începe ”să scoată colții”. Multe firme se pregătesc de faliment
Revista presei
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum să coci vinetele pentru a nu fi amare. Aşa salvezi salata preferată
Playtech Știri
Horoscop tarot săptămâna 15-21 septembrie. Cine trebuie să fie precaut în următoarele zile?
Playtech Știri
La 73 de ani, şi-a făcut iubită de 26. Actriţa cunoscută în întreaga lume a stârnit controverse cu alegerea făcută
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...