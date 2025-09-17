Astronomii descoperă un nou „satelit” al Pământului: Cât de periculos ar putea fi asteroidul 2025 PN7, de fapt, conform oamenilor de știință

Astronomii au identificat recent un obiect cosmic de mici dimensiuni care se comportă ca un satelit al planetei noastre.

Noul corp ceresc, denumit 2025 PN7, este un asteroid ce orbitează Soarele, dar rămâne în apropierea Pământului, fenomen care îl încadrează în categoria așa-numitelor „cvasi-luni”, scrie CNN.

Un însoțitor discret al Pământului

Potrivit cercetătorilor, 2025 PN7 se află într-o orbită asemănătoare cu cea a Pământului, efectuând o rotație completă în jurul Soarelui în aproximativ un an.

Deși nu este un satelit propriu-zis, din perspectiva noastră el pare că însoțește planeta pe traseul cosmic.

Analiza datelor sugerează că acest asteroid a rămas nedetectat timp de aproape șase decenii, din cauza dimensiunilor reduse și a luminozității scăzute.

Obiectul a fost observat pentru prima dată pe 29 august 2025 cu ajutorul telescopului Pan-STARRS din Hawaii.

Ulterior, prin verificarea arhivelor astronomice, s-a confirmat că el se află pe o orbită stabilă, apropiată de cea terestră, de zeci de ani.

Asteroidul ajunge la aproximativ 299.000 de kilometri de Pământ în momentele de maximă apropiere, adică puțin sub distanța medie dintre Pământ și Lună.

Cercetătorii estimează că are între 19 și 30 de metri diametru, ceea ce îl face cel mai mic cvasi-satelit cunoscut până acum.

Obiectul este misterios, dar fără risc pentru Pământ

Deși 2025 PN7 a fost greu de detectat, specialiștii subliniază că obiectul nu reprezintă o amenințare pentru planetă.

Orbita sa îl face să alterneze între o traiectorie asemănătoare cu cea a Pământului și o așa-numită „orbită potcoavă”, care îl poate duce până la aproape 300 de milioane de kilometri depărtare.

Conform calculelor, asteroidul va rămâne în apropierea noastră pentru încă șase decenii, înainte ca influența gravitațională a Soarelui să îl îndepărteze din nou.

Originea corpului ceresc este încă un subiect de dezbatere. Unele ipoteze sugerează că ar putea fi o bucată desprinsă din Luna noastră în urma unui impact antic, asemenea altui cvasi-satelit cunoscut, Kamo‘oalewa.

Alte teorii îl leagă de așa-numitele asteroide Arjuna, roci spațiale cu orbite apropiate de cea a Pământului.

Cercetătorii consideră că studierea cvasi-lunilor este esențială pentru înțelegerea dinamicii din vecinătatea planetei noastre.

Obiectele nu doar că pot dezvălui indicii despre trecutul sistemului solar, dar ar putea deveni și ținte accesibile pentru viitoare misiuni spațiale.

China, de pildă, a lansat deja misiunea Tianwen-2 pentru a aduce mostre de pe Kamo‘oalewa, cu revenire planificată în 2027.

Deocamdată, compoziția lui 2025 PN7 rămâne necunoscută, însă specialiștii afirmă că este aproape sigur un obiect natural, nu un rest de satelit artificial. Următoarele campanii de observații ar putea aduce clarificări.

Descoperirea asteroidului 2025 PN7 arată că vecinătatea Pământului încă ascunde surprize. Chiar dacă nu prezintă vreun pericol, acest mic cvasi-satelit oferă o oportunitate unică pentru știință și explorare.

Studierea corpului ceresc ar putea lămuri nu doar proveniența unor astfel de obiecte, ci și modul în care putem folosi viitorii „însoțitori temporari” ai planetei pentru progresul explorării spațiale.