Astronauții blocați pe ISS timp de nouă luni se întorc pe Pământ VIDEO

După o ședere neplanificată de nouă luni la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), astronauții NASA Suni Williams și Butch Wilmore sunt în sfârșit pe cale să revină pe Pământ. Inițial, misiunea Starliner a Boeing ar fi trebuit să fie o vizită de doar o săptămână, dar defecțiunile navei au transformat acest scurt sejur într-o lungă așteptare. Revenirea celor doi este programată pentru marți seară, iar NASA va transmite în direct evenimentul.

Misiunea Starliner, una dintre cele mai așteptate inițiative ale Boeing, a fost afectată de numeroase probleme tehnice. Chiar în timpul călătoriei către ISS, cinci dintre propulsoarele navei au cedat, ceea ce a dus la decizia NASA de a amâna revenirea echipajului. Inițial, s-a sperat că Starliner va putea fi reparată și folosită pentru întoarcere, însă evaluările ulterioare au arătat că această opțiune nu este sigură.

Pentru a aduce astronauții înapoi, NASA a încercat să organizeze un zbor special în septembrie, care să includă doi astronauți suplimentari și două locuri libere pentru Williams și Wilmore. Din păcate, acest plan a fost amânat din cauza altor probleme tehnice, împingând revenirea echipajului până în aprilie 2024.

SpaceX intervine pentru a aduce echipajul înapoi

În cele din urmă, soluția salvatoare a venit de la SpaceX. Cei doi astronauți NASA vor reveni pe Pământ la bordul unei capsule Dragon, produsă de compania lui Elon Musk. Chiar și această opțiune a fost afectată de întârzieri, deoarece zborul inițial era planificat pentru luna februarie. Totuși, datorită parteneriatului dintre NASA și SpaceX, Williams și Wilmore vor ajunge acasă cu câteva săptămâni mai devreme decât era prevăzut în ultimele planuri.

Procesul de revenire va începe luni noapte, când NASA va transmite închiderea trapei și procedura de desprindere de ISS. După o pauză, transmisiunea va fi reluată marți la ora 16:45 ET, pe măsură ce echipajul se apropie de amerizare. Momentul exact al aterizării este estimat la ora 17:57 ET, urmat de o conferință de presă la 19:30 ET.

Ce înseamnă această întârziere pentru viitorul programului Starliner?

Acest incident ridică semne de întrebare cu privire la viitorul programului Boeing Starliner. Întârzierile și defecțiunile au afectat deja reputația companiei în industria zborurilor spațiale comerciale, iar NASA ar putea fi mai precaută în viitor în ceea ce privește utilizarea capsulei Starliner pentru misiuni cu echipaj uman.

Între timp, SpaceX își consolidează poziția de lider în domeniu, demonstrând din nou că poate livra soluții rapide și eficiente. Dacă Boeing nu reușește să-și remedieze problemele tehnice, NASA ar putea să se bazeze și mai mult pe SpaceX pentru viitoarele misiuni către ISS.

Revenirea astronauților Williams și Wilmore este un moment așteptat de întreaga comunitate spațială. Chiar dacă au petrecut mult mai mult timp pe orbită decât era prevăzut, cei doi vor reveni acasă în siguranță, datorită unei colaborări între două dintre cele mai importante companii din industria aerospațială.