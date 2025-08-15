Ultima ora
Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară
15 aug. 2025 | 12:01
de Iulia Kelt

Asistenții AI din browsere colectează date sensibile și le partajează către cine nu te aștepți, conform unui studiu: avertisment pentru utilizatori

TEHNOLOGIE
Asistenții AI din browsere colectează date sensibile și le partajează către cine nu te aștepți, conform unui studiu: avertisment pentru utilizatori
Asistenții AI din browsere colectează date sensibile / Foto: Teiss

Un studiu recent realizat de cercetători de la University College London și Universitatea Mediterranea din Reggio Calabria ridică semne de alarmă privind confidențialitatea utilizatorilor de asistenți AI integrați în browserele web.

Conform raportului, acești asistenți digitali colectează și partajează informații sensibile, precum date bancare, informații medicale și detalii personale, către servere terțe, unde sunt folosite pentru personalizarea reclamelor și crearea profilurilor utilizatorilor.

Testele au vizat cei mai populari asistenți AI din browsere

Cercetătorii au analizat zece dintre cele mai utilizate extensii AI pentru browsere, printre care ChatGPT de la OpenAI, Copilot de la Microsoft și Merlin AI de la Google.

Vezi și:
Lansarea GPT-5 a dus, inevitabil, și la reacții negative: acuzații de performanță slabă și nemulțumiri ale utilizatorilor
Avertismentul psihiatrilor – Din ce în ce mai mulți oameni suferă de „psihoze AI”. Ce înseamnă asta, cât de periculos este fenomenul?

În timpul testelor, majoritatea acestor asistenți au înregistrat și stocat informații sensibile introduse de utilizatori pe diverse site-uri, inclusiv date financiare, dosare academice și medicale sau numere de securitate socială.

De exemplu, Merlin AI a capturat detalii bancare și date personale de pe site-uri fiscale din Statele Unite, demonstrând cât de ușor poate fi accesată și stocată informația confidențială.

Extensiile Sider și TinaMind au transmis solicitările utilizatorilor și datele de identificare, inclusiv adresele IP, către servicii de analiză precum Google Analytics, ceea ce permite urmărirea comportamentului online și crearea de reclame targetate.

În paralel, ChatGPT și Copilot au folosit informațiile colectate pentru a estima caracteristici precum vârsta, sexul, venitul și interesele utilizatorilor, adaptând răspunsurile și sugestiile oferite în funcție de aceste date.

Riscuri și recomandări privind confidențialitatea

Aceste practici ridică semne serioase de întrebare legate de protecția datelor personale și respectarea legislației în vigoare, precum Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) al Uniunii Europene.

Experții sunt de părere că, pe măsură ce popularitatea asistenților AI crește, utilizatorii ar trebui să fie conștienți de faptul că interacțiunea cu aceste instrumente nu este complet privată și că informațiile introduse pot fi folosite în scopuri comerciale.

Cercetătorii recomandă implementarea unor măsuri suplimentare de securitate și transparență în funcționarea acestor aplicații, inclusiv notificarea clară a utilizatorilor cu privire la tipul de date colectate și modul în care acestea sunt utilizate.

De asemenea, se recomandă ca utilizatorii să verifice permisiunile extensiilor AI instalate și să limiteze accesul acestora la date sensibile atunci când este posibil.

Coduri galbene şi portocalii de caniculă în weekendul cu Sfânta Maria. Temperaturile cresc alarmant în următoarele ore
Recomandări
De ce ar trebui să te gândești de două ori înainte să te spovedești unui chatbot AI
De ce ar trebui să te gândești de două ori înainte să te spovedești unui chatbot AI
Incendiu de proporții la un depozit din Iași, lângă o hală de reparații auto. A fost trimis mesaj RO-ALERT din cauza fumului dens
Incendiu de proporții la un depozit din Iași, lângă o hală de reparații auto. A fost trimis mesaj RO-ALERT din cauza fumului dens
Oraşul în care se află sabia lui Ștefan cel Mare, departe de locul în care ar fi trebuit să fie. A ajuns acolo după anul 1504
Oraşul în care se află sabia lui Ștefan cel Mare, departe de locul în care ar fi trebuit să fie. A ajuns acolo după anul 1504
Răsturnare de situație în cazul accidentului de la Târgu Frumos. Deşi iniţial s-a dat vina pe cea care se afla la volanul maşinii, poliţiştii cred că şoferul betonierei a făcut o manevră greşită
Răsturnare de situație în cazul accidentului de la Târgu Frumos. Deşi iniţial s-a dat vina pe cea care se afla la volanul maşinii, poliţiştii cred că şoferul betonierei a făcut o manevră greşită
Cum faci un cocktail Martini de culoare neagră, descoperi vodca Blavod și faci valuri la următoarea petrecere
Cum faci un cocktail Martini de culoare neagră, descoperi vodca Blavod și faci valuri la următoarea petrecere
Dovezi îngrozitoare ale canibalismului în neolitic, descoperite în Spania. Ce au aflat arheologii
Dovezi îngrozitoare ale canibalismului în neolitic, descoperite în Spania. Ce au aflat arheologii
Circulație feroviară blocată între Fetești și Cernavodă. Sunt întârzieri de peste trei ore, dar și program modificat pentru trenuri. Călătorii îşi pot recupera banii pe bilete
Circulație feroviară blocată între Fetești și Cernavodă. Sunt întârzieri de peste trei ore, dar și program modificat pentru trenuri. Călătorii îşi pot recupera banii pe bilete
Incident grav pe aeroportul din Manchester. Două avioane s-au lovit pe pistă în timp ce se pregăteau de decolare. „Am suspendat operaţiunile”
Incident grav pe aeroportul din Manchester. Două avioane s-au lovit pe pistă în timp ce se pregăteau de decolare. „Am suspendat operaţiunile”
Revista presei
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Andreea Bălan şi Victor Cornea petrec o vacanţă de vis alături de fetele artistei. Au vrut să arate tuturor fotografii de revistă, dar un detaliu i-a deranjat pe fani
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc pentru weekend 15–17 august 2025. Zodiile care atrag norocul ca un magnet în aceste zile
Playtech Știri
Flori de plantat în august pentru o grădină plină de culoare până la sfârșitul toamnei
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou