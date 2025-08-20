Asfaltare pe lângă maşinile parcate, în Sectorul 5. Cetăţenii s-au revoltat, scuza oferită de firma care se ocupa de lucrări: „Relocarea nu a fost necesară”

În Sectorul 5 al Capitalei, o simplă lucrare de asfaltare a stârnit un val de nemulțumiri pe rețelele sociale. Mai mulți locuitori au reclamat faptul că muncitorii au turnat asfalt pe lângă mașinile parcate, fără să mute vehiculele sau să pregătească zona în prealabil. Imaginile și comentariile postate pe pagina de Facebook ”Ești din Sectorul 5, dacă” au devenit rapid virale, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Se toarnă asfalt chiar pe lângă mașinile parcate, în Sectorul 5

Cei care locuiesc pe strada Modoran Ene au fost primii care au semnalat situația, ironizând modul în care s-au desfășurat lucrările.

”Ca în filme: în loc să mute mașina, asfaltează pe lângă ea! Doar în Sectorul 5, strada Modoran Ene”, a scris o persoană.

Un alt cetățean a criticat lipsa de organizare: ”Dacă așa fac ei treaba… gata în 5 minute se asfaltează. Nu tu blocat și împrejmuit de poliție cu două zile înainte, nu tu pregătit zona…”

Nemulțumirea față de modul în care se face întreținerea drumurilor a fost împărtășită și de alți locuitori: ”La noi, în sector, mai repede iei amendă că vinzi pătrunjel de la tine din grădină decât să atingă cineva o mașină”, a transmis un internaut.

”Elegant, să nu deranjeze”

Pe pagina de Facebook, oamenii au remarcat cu sarcasm ”grija” echipelor de muncitori față de mașinile parcate.

”Elegant… să nu deranjeze. Ca aia care taie iarba și dau cu pietre în mașinile parcate”, a comentat un alt locuitor din Sectorul 5.

Dincolo de ironii, cetățenii reclamă o lipsă de profesionalism și de respect față de comunitate. În opinia lor, asfaltarea ”printre” mașini nu doar că arată neglijență, ci ridică și întrebări legate de calitatea lucrării pe termen lung.

Răspunsul firmei: ”Amplasamentul vehiculului nu a obstrucționat execuția lucrării”

În urma valului de comentarii, firma care s-a ocupat de asfaltare a transmis o explicație.

”Bună ziua, echipa noastră a desfășurat lucrări de întreținere a carosabilului pe strada Ene Modoran, iar în urma unei sesizări primite din partea unui cetățean privind existența unui șanț, s-a intervenit și acolo pentru aducerea zonei la starea corespunzătoare de circulație. În urma constatării la fața locului, s-a stabilit că șanțul nu se extindea sub autovehiculul parcat, astfel că relocarea acestuia nu a fost necesară. Amplasamentul vehiculului nu a obstrucționat execuția lucrării și nu a influențat calitatea rezultatului final. Menționăm că toate intervențiile sunt efectuate cu respectarea normelor tehnice și de siguranță, fără a genera daune bunurilor din zonă, iar echipele noastre acționează cu promptitudine pentru soluționarea fiecărei solicitări în cel mai scurt timp posibil. Mulțumesc!”

Chiar dacă firma a susținut că lucrarea a fost realizată conform normelor, mulți locuitori rămân sceptici. Pentru ei, asfaltarea pe lângă mașini este dovada că, în Sectorul 5, lucrările publice continuă să fie făcute ”pe repede înainte”, fără o planificare reală și fără consultarea cetățenilor.