„Artificial” – Drama reală a concedierii lui Sam Altman devine film la Hollywood

Într-un peisaj tech tot mai influent asupra culturii globale, poveștile din Silicon Valley încep să rivalizeze cu dramele politice și thrillerele clasice ale Hollywoodului. Așa se face că Amazon, prin studiourile sale MGM, pregătește un film inspirat dintr-unul dintre cele mai intense și neașteptate episoade din lumea inteligenței artificiale: concedierea și reangajarea fulgerătoare a lui Sam Altman din fruntea OpenAI, în toamna anului 2023. Filmul va purta titlul sugestiv „Artificial”, o alegorie nu doar la AI, ci și la jocurile de culise care par mai artificiale decât orice algoritm.

În noiembrie 2023, lumea tech a fost zguduită de o veste neașteptată: Sam Altman, figura centrală a companiei OpenAI, a fost demis subit de către consiliul director. Motivul oficial? Lipsa de „sinceritate consistentă” față de conducerea companiei. Dar motivul neoficial – și ceea ce a urmat – a fost demn de un scenariu de film. Nu este de mirare, deci, că Amazon a considerat această poveste potrivită pentru marele ecran.

Evenimentele s-au derulat cu o viteză amețitoare. La doar câteva zile după demitere, Microsoft – partenerul strategic al OpenAI și investitor major – a anunțat că îl va angaja pe Altman pentru a conduce o nouă divizie de inteligență artificială. Într-un gest de solidaritate fără precedent, aproape toți angajații OpenAI au semnat o scrisoare deschisă în care amenințau cu demisia în masă, dacă Altman nu va fi reinstalat în funcție. Presiunea a dat roade: Altman s-a întors la conducere, consiliul original a fost dizolvat, iar un nou consiliu interimar a fost format.

Un regizor de Oscar, actori de top și o poveste cât o revoluție digitală

Filmul „Artificial” promite să fie o producție de clasă mondială. Luca Guadagnino, regizor italian apreciat pentru pelicule ca Call Me By Your Name, Bones and All și Challengers, este în discuții avansate pentru a conduce proiectul. Stilul său vizual rafinat și capacitatea de a reda subtilități psihologice îl fac alegerea ideală pentru o poveste cu atâtea nuanțe morale și tensionări interpersonale.

În distribuție se conturează deja câteva nume sonore. Andrew Garfield, cunoscut pentru rolul său din The Social Network, este vizat pentru a-l interpreta pe Sam Altman. Alegerea pare aproape ironică – Garfield are deja experiență în roluri inspirate din viața reală a pionierilor tehnologici. Monica Barbero ar putea interpreta rolul Mirei Murati, CTO-ul OpenAI, o figură-cheie în conflict, iar actorul rus Yura Borisov, remarcat în filmul Anora, este în discuții pentru rolul lui Ilya Sutskever, co-fondator OpenAI și unul dintre cei care au luat decizia de a-l înlătura pe Altman.

Filmările sunt programate să înceapă chiar în vara lui 2025, în locații semnificative precum San Francisco – inima tehnologiei globale – dar și în Italia, semn că stilul artistic al lui Guadagnino va aduce un contrast vizual interesant între lumea corporatistă rece și fundalurile calde și cinematice europene.

O criză care a zguduit OpenAI și cum va fi ea transpusă în film

Pe lângă tensiunea evidentă dintre valorile morale, interesele financiare și ambițiile personale, povestea aduce în discuție și o temă tot mai actuală: cine deține, de fapt, controlul asupra tehnologiei care modelează viitorul? Într-o lume în care AI-ul avansează mai rapid decât capacitatea noastră de a-l reglementa, deciziile unor directori executivi sau consilii de administrație pot avea impact planetar.

Sam Altman nu a fost doar un CEO, ci o emblemă a viziunii idealiste despre un AI „în slujba umanității”. Reacția angajaților, reacția Microsoft și uriașa atenție publică reflectă faptul că miza era mult mai mare decât o simplă schimbare de management. În acest context, „Artificial” nu va fi doar un film despre o criză internă într-o companie, ci un studiu de caz despre putere, influență și viitorul omenirii într-o eră a inteligenței artificiale tot mai autonome.

Amazon pare decis să transforme acest moment din istoria recentă într-o operă cinematografică de referință, iar publicul – fascinat deja de AI – are toate motivele să fie cu ochii pe lansare. „Artificial” ar putea deveni nu doar un hit de box office, ci și un punct de pornire pentru discuții profunde despre cine suntem și încotro ne îndreptăm, într-o lume în care algoritmii decid din ce în ce mai mult în locul nostru.