Arhiva internetului ar putea fi pe butuci. Ce nu mai merge ca înainte și de ce ar trebui să te îngrijorezi

Wayback Machine, serviciul emblematic al organizației non-profit Internet Archive, cunoscut pentru rolul său esențial în păstrarea istoriei online, trece printr-o perioadă dificilă. Platforma care arhiva până la 500 de milioane de pagini web pe zi a înregistrat o scădere drastică a activității sale în ultimele luni, potrivit unui raport publicat de Nieman Lab.

O scădere bruscă a arhivărilor ridică semne de întrebare

În mod obișnuit, Wayback Machine capta periodic copii ale paginilor web pentru a crea o arhivă istorică a internetului. Însă, între 1 ianuarie și 15 mai 2025, s-au salvat aproximativ 1,2 milioane de instantanee (snapshots) ale homepage-urilor celor mai importante 100 de site-uri de știri. În perioada următoare, între 17 mai și 1 octombrie 2025, numărul acestora a scăzut dramatic la 148.628, ceea ce reprezintă o reducere de peste 87%.

Printre site-urile afectate se numără mari organizații media internaționale. De exemplu, pagina principală a CNN a fost arhivată de 34.524 de ori în primele patru luni ale anului, însă după jumătatea lunii mai, Wayback Machine a salvat doar 1.903 copii. Această scădere masivă ridică întrebări serioase despre cauze, dar și despre consecințele posibile asupra păstrării memoriei colective digitale.

Cauze tehnice și lipsa resurselor: ce explică declinul

Mark Graham, directorul Wayback Machine, a explicat pentru Nieman Lab că o parte din problemă se datorează „unei defecțiuni apărute în anumite proiecte specifice de arhivare în luna mai”. El a precizat că unele dintre paginile lipsă ar putea fi totuși adăugate ulterior, deoarece „nu au avut structura de index construită încă”, urmând să fie integrate în baza de date după finalizarea procesului.

Totuși, o întârziere de cinci luni este neobișnuită pentru Internet Archive, care funcționează constant de peste două decenii. Graham a menționat existența unor „motive operaționale” și probleme de alocare a resurselor, fără a oferi detalii suplimentare.

Această lipsă de claritate alimentează îngrijorarea experților din domeniul jurnalismului digital. Site-urile de știri online joacă un rol similar cu cel al ziarelor tipărite din trecut – ele documentează evenimentele în timp real și oferă o imagine fidelă a momentelor-cheie din istorie. În lipsa arhivării regulate, există riscul ca anumite informații să dispară complet de pe internet, mai ales în cazul publicațiilor independente sau al celor care își pierd finanțarea.

Situația este agravată de dificultățile financiare cu care se confruntă Internet Archive. În 2023, organizația a avut cheltuieli de 32,7 milioane de dolari, dar a obținut venituri de doar 23 de milioane. Costurile ridicate pentru stocare, mentenanță și protecție cibernetică fac ca misiunea de a arhiva internetul să devină din ce în ce mai dificilă.

De asemenea, în octombrie 2024, platforma a fost victima unui atac cibernetic major, care a afectat inclusiv Wayback Machine și a dus la întreruperea serviciului pentru mai multe săptămâni. Această breșă de securitate a arătat cât de vulnerabilă poate fi chiar și o instituție dedicată protejării memoriei digitale.

Impactul asupra istoriei online și al libertății de informare

De la înființarea sa în 1996, Internet Archive a avut misiunea de a „păstra internetul pentru generațiile viitoare”. Cu miliarde de pagini web arhivate, platforma este adesea comparată cu o bibliotecă universală a erei digitale. Jurnaliști, cercetători și activiști folosesc Wayback Machine pentru a verifica informații, pentru a documenta modificări de conținut sau pentru a accesa articole șterse.

Scăderea recentă a numărului de arhivări ridică riscuri majore. În lipsa unor copii digitale, informațiile pot fi modificate sau eliminate fără urmă. Acest lucru afectează nu doar transparența, ci și integritatea istorică a internetului.

Organizațiile media independente sunt cele mai vulnerabile. Spre deosebire de marile redacții internaționale, care dispun de arhive proprii, multe site-uri mici se bazează pe Wayback Machine ca unic sistem de conservare a conținutului. Dacă arhivarea devine mai rară sau incompletă, istoria recentă a presei online ar putea deveni fragmentată, cu goluri semnificative în documentarea evenimentelor.

Într-un moment în care dezinformarea online se răspândește mai rapid ca oricând, pierderea unui instrument de verificare precum Wayback Machine ar fi o lovitură serioasă pentru integritatea informațională globală. Platforma nu doar păstrează articole, ci și versiuni anterioare ale site-urilor, permițând compararea și detectarea modificărilor sau a manipulărilor de conținut.

O bibliotecă digitală în criză

În iulie 2025, Internet Archive a primit un nou statut oficial în Statele Unite, devenind parte a rețelei federale de biblioteci care arhivează documente guvernamentale. Cu toate acestea, misiunea sa principală – de a salva istoria online – pare să fie sub presiune.

Scăderea cu 87% a arhivărilor de pagini de știri în doar câteva luni este un semnal de alarmă. Într-o epocă în care majoritatea informațiilor există doar digital, pierderea acestor date echivalează cu ștergerea unei părți din memoria colectivă a omenirii.

Internetul, în teorie, nu uită niciodată – dar fără eforturi constante de arhivare, ceea ce dispare online rămâne pierdut definitiv.

Pe termen lung, soluția ar putea veni din colaborări internaționale, finanțări publice sau parteneriate cu universități și biblioteci digitale. Până atunci, Wayback Machine rămâne un proiect esențial, dar fragil – o amintire vie că istoria online trebuie protejată la fel ca cea scrisă pe hârtie.