Are voie polițistul să îți fotografieze documentele? Ce s-a întâmplat după ce un șofer a depus plângere

Un caz recent a readus în atenția publicului întrebarea dacă polițiștii pot folosi telefoanele personale pentru a fotografia actele cetățenilor. Totul a pornit de la plângerea unui șofer, iar concluziile Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) au arătat lipsa unor reguli clare în cadrul poliției privind protecția datelor.

Cum a început totul

Potrivit raportului ANSPDCP pentru anul 2024, o persoană a reclamat faptul că, în timpul unui control rutier, polițistul care intenționa să îi aplice o amendă i-a fotografiat actul de identitate și permisul de conducere cu telefonul personal.

Ulterior, agentul a folosit aceste fotografii pentru a încheia procesul-verbal de contravenție. Nemulțumit de răspunsul primit de la inspectoratul județean de poliție, șoferul a sesizat autoritatea de supraveghere a datelor personale.

Ce a descoperit ANSPDCP în urma verificărilor

În urma verificărilor, autoritatea a constatat că inspectoratul județean de poliție nu avea proceduri clare care să interzică utilizarea telefoanelor personale de către angajați pentru fotografierea documentelor, relatează avocatnet.ro.

Această practică a fost considerată un risc pentru confidențialitatea datelor cu caracter personal, întrucât actele de identitate conțin informații sensibile.

Raportul a subliniat că instituția nu a putut demonstra adoptarea unor măsuri organizatorice și tehnice menite să asigure securitatea prelucrării datelor. În consecință, s-a reținut încălcarea articolelor 22, 26 și 35 din Legea nr. 363/2018 privind protecția datelor.

Consecințe și măsuri corective

Inspectoratul de poliție vizat a fost sancționat contravențional cu avertisment, în baza Legii nr. 190/2018. De asemenea, ANSPDCP a dispus implementarea unui plan de remediere, ce presupune revizuirea procedurilor interne și instruirea periodică a personalului.

Scopul acestor măsuri este ca polițiștii să nu mai colecteze sau stocheze date personale prin metode neadecvate și nesigure, cum ar fi utilizarea dispozitivelor proprii. Ulterior, autoritatea a confirmat că inspectoratul a pus în aplicare cerințele impuse.

Protecția datelor – obligație legală și garanție pentru siguranța cetățenilor

Cazul atrage atenția asupra necesității de a stabili reguli clare pentru modul în care datele personale sunt gestionate de către instituțiile publice.

Utilizarea telefoanelor personale de către polițiști pentru fotografierea documentelor nu doar că ridică probleme de legalitate, ci și de securitate a informațiilor.

În lipsa unor măsuri stricte, cetățenii riscă să își vadă datele expuse unor riscuri care pot fi evitate prin proceduri corecte și tehnologii adecvate.