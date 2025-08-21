Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 13:47
de Badea Violeta

Are voie polițistul să îți fotografieze documentele? Ce s-a întâmplat după ce un șofer a depus plângere

UTILE
Are voie polițistul să îți fotografieze documentele? Ce s-a întâmplat după ce un șofer a depus plângere
Este permis ca un politist sa iti fotografieze actele?

Un caz recent a readus în atenția publicului întrebarea dacă polițiștii pot folosi telefoanele personale pentru a fotografia actele cetățenilor. Totul a pornit de la plângerea unui șofer, iar concluziile Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) au arătat lipsa unor reguli clare în cadrul poliției privind protecția datelor.

Cum a început totul

Potrivit raportului ANSPDCP pentru anul 2024, o persoană a reclamat faptul că, în timpul unui control rutier, polițistul care intenționa să îi aplice o amendă i-a fotografiat actul de identitate și permisul de conducere cu telefonul personal.

Ulterior, agentul a folosit aceste fotografii pentru a încheia procesul-verbal de contravenție. Nemulțumit de răspunsul primit de la inspectoratul județean de poliție, șoferul a sesizat autoritatea de supraveghere a datelor personale.

Vezi și:
Mai mulți turiști români au fost bătuți și tâlhăriți la Sunny Beach, în Bulgaria. Singurul care s-a oferit să-i ajute a fost un polițist, tot din România
Ajutor de șomaj pentru tinerii de 16 ani: câți bani pot primi absolvenții și ce acte sunt necesare

Ce a descoperit ANSPDCP în urma verificărilor

În urma verificărilor, autoritatea a constatat că inspectoratul județean de poliție nu avea proceduri clare care să interzică utilizarea telefoanelor personale de către angajați pentru fotografierea documentelor, relatează avocatnet.ro.

Această practică a fost considerată un risc pentru confidențialitatea datelor cu caracter personal, întrucât actele de identitate conțin informații sensibile.

Raportul a subliniat că instituția nu a putut demonstra adoptarea unor măsuri organizatorice și tehnice menite să asigure securitatea prelucrării datelor. În consecință, s-a reținut încălcarea articolelor 22, 26 și 35 din Legea nr. 363/2018 privind protecția datelor.

Consecințe și măsuri corective

Inspectoratul de poliție vizat a fost sancționat contravențional cu avertisment, în baza Legii nr. 190/2018. De asemenea, ANSPDCP a dispus implementarea unui plan de remediere, ce presupune revizuirea procedurilor interne și instruirea periodică a personalului.

Scopul acestor măsuri este ca polițiștii să nu mai colecteze sau stocheze date personale prin metode neadecvate și nesigure, cum ar fi utilizarea dispozitivelor proprii. Ulterior, autoritatea a confirmat că inspectoratul a pus în aplicare cerințele impuse.

Protecția datelor – obligație legală și garanție pentru siguranța cetățenilor

Cazul atrage atenția asupra necesității de a stabili reguli clare pentru modul în care datele personale sunt gestionate de către instituțiile publice.

Utilizarea telefoanelor personale de către polițiști pentru fotografierea documentelor nu doar că ridică probleme de legalitate, ci și de securitate a informațiilor.

În lipsa unor măsuri stricte, cetățenii riscă să își vadă datele expuse unor riscuri care pot fi evitate prin proceduri corecte și tehnologii adecvate.

Un ciclon mediteranean schimbă vremea în România. După caniculă, vin furtuni puternice. Zonele vizate de noile alerte meteo
Recomandări
Windows 11 poate fi instalat și pe PC-uri mai vechi: ce trebuie să știi în 2025
Windows 11 poate fi instalat și pe PC-uri mai vechi: ce trebuie să știi în 2025
Traian Băsescu a primit un apartament la bloc de la Guvern. Fostul președinte a cerut ca decizia să fie secretizată
Traian Băsescu a primit un apartament la bloc de la Guvern. Fostul președinte a cerut ca decizia să fie secretizată
Floarea ușor de cultivat în august care îți va înflori spectaculos în toamnă
Floarea ușor de cultivat în august care îți va înflori spectaculos în toamnă
Părinții lui Sebastian și ai Robertei, dezamăgiți de condamnarea primită de Vlad Pascu. Familiile nu cred că s-a făcut dreptate: „Au fost trase niște sfori, de la bun început”
Părinții lui Sebastian și ai Robertei, dezamăgiți de condamnarea primită de Vlad Pascu. Familiile nu cred că s-a făcut dreptate: „Au fost trase niște sfori, de la bun început”
Autostrada Sudului, noua autostradă care ar scurta drumul dintre România și Bulgaria. Care este stadiul proiectului
Autostrada Sudului, noua autostradă care ar scurta drumul dintre România și Bulgaria. Care este stadiul proiectului
Un rechin portocaliu strălucitor a fost descoperit în Costa Rica, o premieră mondială. Ce spun cercetătorii
Un rechin portocaliu strălucitor a fost descoperit în Costa Rica, o premieră mondială. Ce spun cercetătorii
Redeschide filele închise din greșeală în Opera pe Mac: soluția rapidă în doar două clickuri
Redeschide filele închise din greșeală în Opera pe Mac: soluția rapidă în doar două clickuri
Orașul din România în care mistreții se plimbă pe străzi. Localnicii spun că nu sunt singurele animale sălbatice din zonă
Orașul din România în care mistreții se plimbă pe străzi. Localnicii spun că nu sunt singurele animale sălbatice din zonă
Revista presei
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cârnaţii la grătar perfect rumeniţi au un secret. Ce trebuie să faci cu 10 minute înainte de a-i pune la făcut
Playtech Știri
Ce a făcut băiatul care s-a aruncat în fața unui TIR împreună cu iubita lui chiar înainte de tragedie. Fata abia împlinise 14 ani
Playtech Știri
Cristina Şișcanu s-a filmat în camera de hotel, înainte de a merge la cină. A vrut să prezinte rochia, însă fanii nu au fost încântaţi: „Ce face omul pentru bani”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou