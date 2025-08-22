Arată ca Mykonos, dar este în Spania si e mult mai ieftin. Satul incredibil cu case albe și mare turcoaz te va cuceri

Ultima ora
Dacă ți-ai propus o escapadă de vară de neuitat alături de familie sau prieteni, nu este nevoie să ajungi până în Grecia pentru a descoperi peisaje asemănătoare cu cele din Mykonos. În sudul Spaniei, pe coasta mediteraneană, se află un mic sat pescăresc care pare desprins dintr-o carte poștală: La Isleta del Moro.

Un sat alb, scăldat de mare turcoaz

Acest loc magic, parte a municipiului Níjar, este o mică peninsulă înconjurată de ape, având puțin peste 170 de locuitori. Tocmai dimensiunile sale reduse și atmosfera liniștită fac din Isleta del Moro un colț de paradis pentru cei care fug de aglomerația stațiunilor turistice mult prea comerciale.

La Isleta del Moro se remarcă prin frumusețea și simplitatea caselor albe, tipice arhitecturii mediteraneene, străduțele înguste și portul său pes­căresc, care continuă să fie centrul vieții comunității. Tot aici, bărcile tradiționale oferă un peisaj autentic, iar localnicii încă păstrează tradiția marinărească de secole.

Un element aparte al zonei este mica insulă stâncoasă aflată în apropierea satului, care altădată era unită de țărm printr-o porțiune de nisip. Astăzi, acel nisip este scufundat, însă locul rămâne un refugiu natural pentru păsări precum pescărușul cu picioare galbene. În apele din jur cresc preriile de posidonia – plante marine unice în Mediterană, esențiale pentru oxigenarea apei și pentru viața a mii de specii, de la stele de mare și arici, la pești și moluște.

Peisaje spectaculoase și gastronomie autentică

Satul se află în Parcul Natural Cabo de Gata-Níjar, una dintre cele mai importante arii protejate din Spania. Aici, peisajul vulcanic, stâncile abrupte, dunele, salinele și fauna bogată creează un cadru unic. Este locul perfect pentru drumeții, plimbări cu bicicleta sau sesiuni de snorkeling și scufundări în apele limpezi.

Chiar dacă popularitatea acestui sat crește de la an la an, autoritățile locale au reușit să mențină echilibrul între turism și conservarea naturii. Se promovează un turism sustenabil, care respectă tradițiile și mediul înconjurător, motiv pentru care La Isleta del Moro nu și-a pierdut autenticitatea.

Un alt motiv pentru care turiștii se îndrăgostesc de acest loc este gastronomia. Restaurantele de pe malul mării și cele din sat servesc preparate din pește și fructe de mare pescuite chiar de localnici. Calamarii, caracatița, sardinele sau dorada sunt gătite simplu, dar savuros, în stil tradițional mediteranean. Un preparat apreciat de toți vizitatorii este caldereta de pescado, un fel de tocană marinărească în care peștele se combină cu cartofi și legume, rezultând o aromă autentică a zonei.

Mykonos de Spania, dar mai liniștit și mai accesibil

La Isleta del Moro este supranumită pe bună dreptate „Mykonos de Spania”, datorită caselor albe și mării turcoaz, dar spre deosebire de celebra insulă grecească, aici costurile sunt mult mai prietenoase cu bugetul. În plus, atmosfera relaxată, lipsită de aglomerație și de agitația specifică marilor destinații, o transformă într-un adevărat refugiu pentru cei care caută liniște și autenticitate.

