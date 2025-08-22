Aranjarea părului cu placa sau uscătorul te expune la niveluri de poluare comparabile cu traficul intens. Care sunt pericolele, ce trebuie să știi

Un gest zilnic pe care mulți îl consideră banal – îndreptarea, ondularea sau uscarea părului – poate ascunde riscuri neașteptate pentru sănătate. O echipă de cercetători de la Universitatea Purdue, Indiana, avertizează că o rutină de doar 10–20 de minute cu produse cosmetice și instrumente de styling pe bază de căldură poate elibera în aer miliarde de particule minuscule, care ajung în plămâni. Nivelul de expunere este comparabil cu ceea ce experimentezi atunci când stai pe o autostradă aglomerată, înconjurat de gaze de eșapament.

Descoperirea aruncă o nouă lumină asupra impactului pe care obiceiurile de înfrumusețare îl pot avea asupra sănătății respiratorii și chiar cognitive, în condițiile în care particulele inhalate pot provoca inflamații pulmonare, dificultăți de respirație și alte probleme încă insuficient înțelese.

Cum produsele de păr devin surse invizibile de poluare

În experimentele realizate, voluntarii au efectuat rutine de coafare cât se poate de realiste, folosind creme, seruri, loțiuni și fixative, combinate cu aparate încălzite precum plăci de păr sau ondulatoare. La temperaturi care pot depăși 150 de grade Celsius, substanțele volatile din aceste produse – în special compuși precum siloxanii – se evaporă și se transformă în nanoparticule.

Concentrația măsurată a ajuns la peste 10 miliarde de nanoparticule pe centimetru cub de aer, în zona de respirație a participanților. Pentru comparație, aceasta este o valoare similară cu cea înregistrată în condiții de trafic rutier dens, când aerul este plin de emisii auto.

Mai mult, spațiile în care oamenii obișnuiesc să se aranjeze, precum băile sau dormitoarele, au de obicei o ventilație redusă. Asta înseamnă că particulele rămân concentrate în aer pentru mai mult timp, crescând șansele de a fi inhalate în cantități mari.

Substanțe periculoase ascunse în produsele cosmetice

Unul dintre compușii asupra cărora cercetătorii atrag atenția este D5 siloxanul, des întâlnit în spray-uri, creme și geluri. Acesta este folosit pentru a oferi o textură netedă și stabilitate produselor, dar are o problemă majoră: este foarte persistent și se acumulează în organism. Agenția Europeană pentru Produse Chimice a restricționat deja utilizarea sa în anumite cosmetice, pe baza studiilor care au arătat efecte negative asupra aparatului respirator, ficatului și sistemului nervos la animalele de laborator.

În cadrul studiului de la Purdue, s-a observat că, atunci când este încălzit, D5 siloxanul generează explozii de nanoparticule de până la 100.000 pe centimetru cub. Acestea sunt suficient de mici pentru a ajunge în zonele cele mai adânci ale plămânilor, acolo unde pot declanșa reacții inflamatorii și, în timp, afecțiuni respiratorii cronice.

Cercetătorii subliniază că tocmai produsele „leave-on” – adică acelea care rămân pe păr și sunt concepute să reziste la temperaturi ridicate – sunt cele mai problematice, deoarece eliberează concentrații mai mari de substanțe toxice atunci când intră în contact cu suprafețele fierbinți.

Cum îți poți reduce expunerea la nanoparticule

Deși concluziile studiului par alarmante, există câteva soluții simple prin care îți poți diminua riscurile. Prima și cea mai eficientă este să limitezi utilizarea aparatelor de styling pe bază de căldură, mai ales atunci când folosești produse cosmetice suplimentare. Dacă nu poți renunța complet la placă sau ondulator, încearcă să folosești mai puține produse de styling și să menții aparatele la temperaturi mai scăzute.

Ventilația joacă, de asemenea, un rol esențial. Deschide o fereastră sau folosește un ventilator în timpul coafării, pentru a dispersa particulele și a evita acumularea lor în spațiul închis. Chiar și fără aplicarea directă a căldurii, substanțele volatile pot fi inhalate, așa că aerisirea regulată rămâne o măsură de protecție importantă.

Profesorul Nusrat Jung și echipa sa consideră că viitoarele cercetări trebuie să analizeze mai atent mecanismele prin care se formează aceste particule și impactul lor pe termen lung asupra sănătății. Rezultatele ar putea contribui nu doar la reglementarea compoziției produselor cosmetice, ci și la o mai bună evaluare a poluării din interiorul locuințelor – o sursă adesea ignorată în comparație cu poluarea externă.

În timp ce discuțiile despre calitatea aerului se concentrează de obicei pe trafic sau industrie, studiul atrage atenția că pericolele se pot ascunde chiar în rutina zilnică de frumusețe. Faptul că simpla aranjare a părului poate genera o expunere comparabilă cu cea din mijlocul unei autostrăzi aglomerate arată cât de important este să privim poluarea și dintr-o perspectivă personală, de viață cotidiană.