Arabia Saudită cumpără Pokemon Go pentru 3,5 miliarde de dolari: un nou pas în dominația gamingului

Arabia Saudită își consolidează poziția de jucător major în industria jocurilor video printr-o nouă achiziție de proporții. Fondul Public de Investiții al țării (PIF) va plăti 3,5 miliarde de dolari pentru a cumpăra divizia de gaming a companiei Niantic, cunoscută în special pentru dezvoltarea celebrului joc mobil Pokemon Go. Aceasta este cea mai recentă mutare strategică a regatului în direcția expansiunii pe piața globală a jocurilor video, după o serie de investiții majore în publisheri și competiții eSports, scrie BBC.

Un fenomen global, acum în mâinile Arabiei Saudite

Lansat în 2016, Pokemon Go a revoluționat gamingul mobil prin utilizarea tehnologiei de realitate augmentată (AR), care permite jucătorilor să „vâneze” creaturi virtuale în lumea reală, folosind telefoanele mobile. Deși au trecut aproape zece ani de la debutul său, jocul rămâne unul dintre cele mai profitabile din lume, cu aproximativ 30 de milioane de jucători activi lunar.

Achiziția diviziei de gaming de la Niantic include și alte titluri dezvoltate de companie, precum Monster Hunter Now și Pikmin Bloom, dar și echipele de dezvoltare din spatele acestora. Odată cu această tranzacție, toate aceste produse vor trece sub umbrela Scopely Inc., un gigant al gamingului mobil, cumpărat în 2023 de Savvy Games Group, o subsidiară a PIF, pentru 4,9 miliarde de dolari.

Strategia Arabiei Saudite: miliarde de dolari pentru gaming

În ultimii ani, Arabia Saudită a făcut investiții semnificative în industria jocurilor video, cu scopul de a transforma țara într-un hub global al gamingului. PIF deține deja acțiuni importante în companii precum Nintendo, Electronic Arts și Take-Two Interactive, iar achiziția Niantic reprezintă un nou pas în această strategie agresivă de extindere.

Pe lângă dezvoltarea propriului portofoliu de jocuri, regatul investește masiv și în eSports, găzduind competiții majore, precum eSports World Cup, care în 2023 a avut un fond de premiere de peste 60 de milioane de dolari. Arabia Saudită a anunțat, de asemenea, că va găzdui Jocurile Olimpice de eSports în 2027, un eveniment care va pune țara și mai mult pe harta globală a industriei.

Îngrijorări și controverse

În timp ce Arabia Saudită devine un jucător tot mai influent în gaming, investițiile sale ridică și întrebări legate de intențiile regatului și de impactul acestora asupra industriei. Multe dintre achizițiile PIF sunt văzute ca parte a unei strategii mai ample de „sportswashing”, prin care regimul încearcă să-și îmbunătățească imaginea internațională, în ciuda acuzațiilor privind încălcări ale drepturilor omului.

Printre cele mai controversate episoade legate de Arabia Saudită se numără uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018, despre care un raport ONU din 2019 a concluzionat că „statul saudit este responsabil”. Guvernul saudit a negat aceste acuzații, însă relațiile regatului cu lumea occidentală rămân tensionate pe acest subiect.

Cu toate acestea, gigantul Pokemon Go este acum în mâinile Arabiei Saudite, iar jucătorii și dezvoltatorii din industrie urmăresc cu atenție modul în care această tranzacție va influența viitorul jocului. Va continua Pokemon Go să prospere sub noua conducere, sau va suferi schimbări majore? Rămâne de văzut cum va evolua unul dintre cele mai populare jocuri mobile din lume sub influența unui nou jucător global.